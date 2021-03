Nike dă în judecată compania care a făcut „Satan Shoes” cu Lil Nas X

Producătorul de pantofi sportivi Nike Inc a dat în judecată o companie din New York care a produs „Satan Shoes” despre care se presupune că ar conține o picătură de sânge uman ca parte a unei colaborări cu rapperul „Old Town Road”, Lil Nas X.

Nike a declarat în proces că, compania MSCHF Product Studio Inc, a încălcat și și-a diluat marca comercială cu pantofii negri și roșii, cu tematică diabolică, care au fost scoși la vânzare online luni. Lil Nas X nu este numit inculpat în proces.

Pantofii sunt adidași personalizați Nike Air Max 97 care conțin cerneală roșie și „o picătură de sânge uman” în talpă, potrivit unui site web care descrie cele 666 de perechi de pantofi ediție limitată. Partea din spate a unui pantof scrie „MSCHF”, iar cealaltă „Lil Nas X.

Mai multe mass-media au raportat că pantofii s-au vândut în mai puțin de un minut, la un cost de 1.018 USD per pereche. Lil Nas X a declarat pe Twitter că va alege destinatarul celei de-a 666-a perechi dintre utilizatorii de social media care i-au distribuit unul dintre tweet-uri.

Nike, în procesul său intentat în fața instanței federale din New York, a declarat că pantofii au fost produși „fără aprobarea și autorizația Nike”, iar compania „nu a fost în niciun fel legată de acest proiect”.

„Există deja dovezi de confuzie și diluare semnificative care apar pe piață, inclusiv apeluri de boicotare a Nike ca răspuns la lansarea lui Satan Shoes de la MSCHF, pe baza credinței greșite că Nike a autorizat sau a aprobat acest produs”, se spune în proces.

Nike a cerut instanței să oprească imediat MSCHF de la îndeplinirea ordinelor pentru încălțăminte și a solicitat un proces cu juriu pentru a solicita daune.

Reprezentanții pentru Lil Nas X și MSCHF nu au răspuns imediat la solicitările de comentarii.

Rapperul câștigător al unui premiu Grammy, în vârstă de 21 de ani, a lansat vineri un videoclip pentru noua piesă „Montero (Call Me By Your Name)” în care dansează ca un personaj purtând coarne de diavol.