Profitul furnizorului Apple, Foxconn, scade în trimestrul patru

Foxconn, cel mai mare producător de electronice contractuale din lume, a înregistrat marți un profit mai scăzut în al patrulea trimestru, care a întârziat așteptările, în ciuda vânzărilor puternice de iPhone 12 și a cererii pandemice de dispozitive de telecomunicații.

Firma taiwaneză, care numără giganți tehnologici precum Apple Inc printre clienții săi majori, a înregistrat un profit net din octombrie-decembrie de 1,61 miliarde de dolari.

Acest lucru a reprezentat o scădere de 4% față de un an mai devreme, potrivit unei declarații a companiei, și în comparație cu media de 50,89 miliarde de dolari a celor 11 estimări ale analiștilor compilate de Refinitiv.

Denumită în mod oficial Hon Hai Precision Industry Co Ltd, veniturile Foxconn în al patrulea trimestru au crescut cu 15% față de an.

Acest lucru a fost determinat în principal de o creștere a veniturilor de peste 15% pe an din produsele electronice de larg consum, inclusiv smartphone-urile, care au reprezentat 63% din afacerea sa în acest trimestru, a spus Foxconn fără a oferi mai multe detalii.

Compania a prognozat anterior venituri în trimestrul IV să se situeze într-un interval de scădere de 3% și câștig de 3% față de un an mai devreme.

Foxconn a spus, de asemenea, că se așteaptă ca veniturile să crească cu aproximativ 10% în 2021 datorită vânzărilor „mai puternice decât se așteptau” pentru smartphone-uri, inclusiv noul iPhone 12, precum și a dispozitivelor de telecomunicații pe fondul unei tendințe de muncă de la domiciliu induse de coronavirus.

Acțiunile Foxconn au crescut cu aproape 41% în acest an. Au ajuns marți cu 0,78%, comparativ cu o creștere de 0,48% pe piața mai largă.