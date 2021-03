Traficul din Canalul Suez se reia după ce nava Ever Given a fost deblocată

Transportul maritim a fost din nou pus în mișcare în Canalul Suez al Egiptului, după ce o navă-container gigant care blocase calea navigabilă agitată de aproape o săptămână a fost deblocată, peste 400 de nave așteaptă să treacă.

O sursă din marină a declarat pentru Reuters că vasele călătoreau spre sud, spre Marea Roșie, după ce nava lungă de 400 de metri Ever Given a fost eliberată nedeteriorată luni tărziu.

Agențiile Leth din Egipt au declarat că 43 de nave au reluat tranzitul de la Marele Lac Amar, care separă două secțiuni ale canalului.

„Nava a ieșit intactă și nu are probleme. Tocmai am căutat fundul și solul Canalului Suez și, din fericire, este sănătos și nu are probleme, iar navele vor trece prin el astăzi ”, a declarat anterior Nile TV, președintele Autorității Canalului Suez (SCA), Osama Rabie.

Ever Given fusese blocată în diagonală pe o secțiune sudică a canalului, cu vânt puternic, la începutul săptămânii trecute, oprind traficul pe cea mai scurtă rută de transport maritim între Europa și Asia.

Luni devreme lucrătorii de salvare de la SCA care lucrau cu o echipă de la firma olandeză Smit Salvage au reflotat parțial nava și au îndreptat-o ​​în canal. După câteva ore, s-a deplasat scurt înapoi peste canal înainte de a fi manevrată liber de remorchere pe măsură ce valul s-a schimbat, a spus o sursă de la canal.

„Presiunea timpului pentru a finaliza această operațiune a fost evidentă și fără precedent”, a spus Peter Berdowski, CEO al proprietarului Smit Salvage Boskalis, după ce a fost reînceput.

Compania a spus că aproximativ 30.000 de metri cubi de nisip au trebuit dragate pentru a reflota nava-container de 224.000 de tone și au fost utilizate în total 11 remorchere și două remorchere puternice pentru a elibera nava.

Evergreen Line, care închiriază Ever Given, a confirmat că nava a fost reflotată cu succes și a spus că va fi repoziționată într-un lac care se află între două secțiuni ale canalului și va fi inspectat pentru navigabilitate.

Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM), managerii tehnici ai navei containerizate, au declarat că nu există rapoarte privind poluarea sau deteriorarea mărfurilor.

Cel puțin 400 de nave așteaptă să tranziteze canalul, inclusiv zeci de nave de tip container, vase de transport în vrac, nave petroliere și gaze naturale lichefiate (GNL) sau nave de gaze lichefiate din petrol (GPL), a raportat Nile TV.

Autoritatea a spus mai devreme că va fi capabilă să accelereze convoaiele prin canal odată cu eliberarea Ever Given. „Nu vom pierde o secundă”, a declarat Rabie pentru televiziunea de stat egipteană.

El a spus că ar putea dura până la trei zile pentru a elimina restanța, iar o sursă de canal a spus că peste 100 de nave vor putea intra zilnic pe canal. Grupul de transport maritim Maersk a declarat că întreruperile provocate de transportul maritim global ar putea dura câteva săptămâni sau luni pentru a fi reglate.

Aproximativ 15% din traficul mondial de transport maritim tranzitează Canalul Suez, care este o sursă importantă de venituri în valută pentru Egipt. Oprirea costă canalul 14-15 milioane de dolari pe zi.