Care sunt beneficiile certificatelor ISO?

Dobandirea unui certificat ISO este unul dintre cei mai importanti pasi pe care trebuie sa ii faca o companie, in ciuda faptului ca este vorba despre o etapa ce implic mult timp. De asmenea, certificarea ISO este un proces destul de dificil, dar si costisitor, intrucat aceasta implica mai multi factori, printre care un angajament ferm din partea conducerii si a angajatilor, dar si resurse financiare si temporale tipice in mod special, ce pot cere utilizarea serviciilor de consultanta ISO.

De asemenea, Procesul de certificare ISO poate dura de la cateva luni si poate ajunge pana la cativa ani, totul depinzand in functie de resursele alocate in aceasta directie, dar si de cat de mare este organizatia, practic, cati angajati are. In mod evident, obtinerea unei certificari ISO aduce cu sine si o serie de dificultati care pot aparea in demersul certificarii ISO si care trebuie depasite, pas cu pas, pe parcurs. Expertii in consultanta ISO considera ca cea mai semnificativa piesa a imbunatatirilor ce le genereaza certificarea ISO ar trebui sa rezide in modificarea atitudinii companiei. Asa cum deja stim, procesele de afaceri sunt extrem de importante, dar ameliorarea lor nu poate exista in lipsa unei schimbari in cultura interna a companiei.

Mai mult decat atat, un alt impas care poate aparea in calea certificarii ISO il reprezinta o anumita rezistenta involuntara si permanenta vizavi de schimbare – oamenilor le este frica sa adopte un stil de viata nou sau sa actioneze in mod diferit fata de cum au fost obisnuiti s-o faca pana la acel moment. Totusi, aceasta problematica poate fi atenuata prin intermediul programelor de formare si de sensibilizare, ce vor contribui la implicarea efectiva a angajatilor in procesul de certificare ISO, ceea ce ii va ajuta sa constientizeze mult mai bine acest demers si, mai ales, scopul sau final.

Companiile mari si mici care intentioneaza sa se certifice ISO, trebuie sa opteze un standard care sa justifice sectorul lor de activitate si sa isi studieze procesele, conform indrumarilor pe care le vor gasi intr-o copie a respectivului standard ISO. De asemenea, exista o serie de optiuni care pot fi luate in calcul printre care sunt cele prin care se pot poarta anumite discutii cu reprezentanti ai unor companii deja certificate ISO. O alta varianta este aceea de a angaja un consultant ISO care va colabora foarte deschis cu compania pentru indeplinirea tuturor obiectivelor ce au legatura cu procesul de implementare si certificare ISO.

Mai departe, vom puncta cateva dintre principalele beneficii pe care le aduce certificare ISO. Prin urmare, chiar daca un certificat ISO pare suficient de atractic, acesta nu are capacitatea de a imbunatati procesele de afaceri ale companiei, ceea ce trebuie sa reprezinte, in primul rand, scopul obtinerii lui. Factorul de maxima importanta il reprezinta implementarea efectiva a standardului ISO, nu documentatia fizica, iar un rol-cheie il constitutie si implicarea conducerii companiei in toate procesele. Standardele ISO contribuie la economisirea de timp si bani, dar si updatarea impactului ecologic a companiilor.

In ciuda faptului ca cele mai multe dintre companii sunt constiente ca standardele si certificarea ISO le pot aduce beneficii majore si contribuie in mod vizibil, ele au nevoie de mai multa motivatie pentru a se decide sa dea startul unui proces de certificare ISO. Spre exemplu, sectoarele de productie pot opta pentru standardul ISO 9001 avand la baza trei motive: valoarea standardului, avantajele legate de vanzari si de marketing, dar si cerintele la care trebuie sa raspunda compania lor.

Acum ca ai la cunostinta toate detaliile legate de acest aspect al certificarii ISO, poti si tu sa cauti cea mai buna varianta de la Sicert!