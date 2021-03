Tendințele în design interior în anul 2021

Anul 2021 vine cu noi surprize pentru proiectele de design interior pentru case de exceptie. Oricare ar fi preferintele tale, sigur exista ceva si pentru tine. Mai ales atunci cand lucrezi cu experti in design interior, acestia vin cu idei personalizate care iti innobileaza locuinta si adauga un plus de valoare in viata ta.

Ideile prezentate in acest articol te ajuta sa obtii usor o abordare originala, care iti permite in acelasi timp sa fii la curent cu ultimele tendinte. Casa ta nu numai ca va arata minunat, dar iti va oferi si o experienta completa, atat vizuala cat si din punct de vedere al confortului si al functionalitatii. Pentru a te asigura ca rezultatul final se ridica la inaltimea asteptarilor tale, apeleaza la o firma de incredere care stie cel mai bine cum sa le puna in practica.

Design interior case – folosirea materialelor naturale si nobile

2021 vine cu o schimbare radicala in ceea ce priveste materialele. Designerii recomanda inlocuirea fibrelor sintetice cu cele naturale. Cele mai cautate sunt bumbacul, inul si lana, care se regasesc in perdele si covoare. Astfel, decorul casei tale este completat cu bun gust si eleganta. In plus, astfel de materiale ofera un aer primitor si iti asigura confortul de care ai nevoie.

Aceasta schimbare s-a produs odata cu dorinta tot mai mare a oamenilor de a folosi materiale durabile si de o calitate superiara. Sunt din ce in ce mai mult folosite sticla, lemnul sau metalele, intrucat acestea sunt materiale care rezista in timp si pastreaza farmecul casei tale. Un material tare indragit este metalul negru, care ofera un aer nobil, fiind integrat cu usurinta in multe stiluri de design interior.

Design interior case – obiecte de mobilier practice si spectaculoase

Dat fiind faptul ca multi oameni au inceput sa lucreze de acasa, acestia au nevoie de un spatiu functional, care se afla in concordanta cu activitatile lor de zi cu zi. De aceea, oamenii isi doresc sa investeasca in mobilier multifunctional. Fie ca este vorba despre o canapea extensibila sau o masuta de cafea, fiecare astfel de obiect de mobilier trebuie sa complimenteze aspectul vizual in timp ce ofera flexibilitate si confort.

Profesionistii dispun de cele mai bune produse cand vine vorba de gasirea obiectelor calitative, care au rolul de a-ti usura viata. Fie ca iti doresti o abordare clasica, moderna sau contemporana pentru casa ta, echipa potrivita alege intotdeuana obiecte de mobilier care creaza un spectacol vizual si formeaza un echilibru unitar cu celelalte elemente ale camerei.

Design interior in stil industrial

Stilul industrial se refera la crearea spatiilor eficiente si functionale. Mai ales pentru vile si locuinte care dispun de spatii deschise, se potrivesc de minune peretii nefinisati din beton sau chiar din caramida. Materialul folosit proeminent este metalul, precum cuprul sau fierul forjat. Stilul permite oamenilor sa se joace cu diferite texturi si materiale, care formeaza un spectacol vizual.

Fie ca iti doresti sa folosesti materiale naturale precum lemnul sau metalul sau finisaje antichizate, stilul industrial ti se va potrivi de minune daca esti o persoana moderna. Profesionistii stiu ca pentru abordarea acestui stil nu este nevoie de mobilier sau accesorii in exces. Ei folosesc doar piese utile care au un scop bine definit. Aerul primitor este redat de nuantele neutre in combinatie cu nuante intense.

Un element nou de design interior – iluminatul natural si artificial care adauga dimensiune

O incapere care se bucura de multa lumina naturala este mai primitoare si mai plina de viata. Aceasta sta la baza crearii spatiilor confortabile si spatioase, cu ajutorul perdelelor usor transparente. Cand vine vorba de lumina artificiala, candelabrele maiestuoase ofera o iluminare de exceptie datorita structurii lor complexe, care iti imbunatateste starea considerabil.

Astazi, sistemul de iluminat este imbinat cu obiectele de mobilier si arhitectura, prin folosirea sistemelor incorporate. Aceste surse de lumina ascunse ajuta la crearea unei atmosfere mai sofisticate. Pentru specialisti, lumina este in sine un element al designului. Ei se folosesc de acestea pentru a accentua o anumita parte a camerei. De exemplu, prin iluminarea unei oglinzi este obtinut un efect modern, in timp ce iluminarea in partea din spate a acesteia creeaza un detaliu rafinat.

Speram ca aceste tendinte in designul interior te vor ajuta sa iei cele mai bune decizii pentru locuinta ta. Contacteaza un specialist pentru a pune la cale planul casei tale. Numai in acest fel te poti bucura de aceasta la potentialul ei maxim.