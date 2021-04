Programele de auto leasing, un mare avantaj oferit de firmele care vand masini la mana a doua

Dinamica industriei auto second hand s-a schimbat complet. Astazi, poti achizitiona masini la mana a doua, aduse din tari de origine precum Germania, si sa beneficiezi de avantaje multiple, ca si cand ai fi cumparat un autoturism nou. Programele de auto leasing, de exemplu, sunt un mare beneficiu de care poti sa profiti pentru a achizitiona un model ultra-dotat de autoturism, pentru afacerea ta.

Finantatorii au pachete ce adreseaza diferite tipuri de nevoi si vin in intampinarea clientilor cu programe ce le pot transforma visurile soferilor in realitate. Achizitia unui autoturism prin leasing auto se poate face cu un avans minim de 10%, pana la 60%, pe o perioada ce se poate extinde de la 2 ani la 5 ani, in functie de nevoia persoanei juridice.

Costuri foarte avantajoase pentru masini nu mai vechi de 11 ani

Masini la mana a doua nu inseamna, implicit, asa-numitele „rable”. Exista autovehicule aflate intr-o stare optima de functionare, cu foarte putini kilometri la bord, cu dotari si functionalitati multiple, extrem de sigure, dar si de fiabile, pe care le poti achizitiona la preturi foarte bune in regim second hand. Aceste vehicule se aduc la comanda din tara lor de origine si sunt verificate pana in cel mai mic detaliu de catre expertii din domeniu, atat din punct de vedere tehnic, cat si estetic. Atunci cand firmele auto listeaza in oferta vehiculele aflate la vanzare, ele sunt deja verificate, inclusiv la nivel de kilometraj / istoric service.

Garantie la orice achizitie: ca sa nu ai niciun semn de indoiala

Un alt beneficiu care iti imbunatateste – considerabil – experienta de achizitie a unei masini e garantia. Ai ocazia sa cumperi o masina la mana a doua si sa beneficiezi de garantie pentru primii kilometri parcursi la bord. Odata ce intri in posesia autoturismului, daca sunt lucruri care nu ti-au fost comunicate, surprizele neplacute nu vor ramane in sarcina ta. Ele sunt acoperite de garantie si te mentin pe tine, ca si client, protejat. Te vei bucura de o achizitie sigura, chiar daca vorbim despre autoturisme la mana a doua, aduse din Germania. Este exact ca atunci cand iti cumperi o masina nou nouta: ai incredere in firma vanzatoare.

Suport in achizitie: primesti consultanta si sfaturi din partea expertilor

Expertii auto vin in intampinarea clientilor cu servicii de consultanta, prin care le ofera indrumarea de care au nevoie pentru a lua decizia de achizitie. De cele mai multe ori, nu intelegi care sunt diferentele de ordin tehnic intre doua modele auto diferite. Aici intervine rolul specialistului: de a te ajuta sa intelegi, cu cea mai mare precizie, cum te va influenta decizia de a opta pentru oricare dintre cele doua modele de masini. Mai exista si o alta categorie: clientii care au un buget orientativ clar stabilit, dar nu stiu exact care este autoturismul potrivit nevoilor lor. Din nou, expertii din firmele auto ofera suport in usurarea deciziilor.

Auto-leasing.ro, expertul nr. 1 in vanzari auto Germania

Printr-o echipa dedicata si pasionata, Auto-leasing.ro iti ofera garantia calitatii atunci cand vrei sa cumperi o masina la mana a doua.

Aceasta companie auto de succes a incheiat parteneriate cu o mare varietate de finantatori, tocmai pentru a le oferi clientilor sai sansa de a accesa programe de leasing auto. In aria de vanzari auto Germania, Auto-leasing.ro are cea mai mare experienta, si e orientata pe nevoile clientilor.

Date de contact:

Tel: +40729182111

E-mail: office@auto-leasing.ro