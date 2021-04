Cinci tendințe de piață pe care se concentrează investitorii pentru al doilea trimestru

Primul trimestru al anului 2021 a ținut investitorii pe picioare, deoarece a servit la creșterea randamentelor, o rotație accelerată în stocuri ciclice și plimbări sălbatice în acțiunile GameStop care i-au adus pe investitorii de retail din WallStreetBets în atenția publicului.

Iată câteva tendințe pe care investitorii le poziționează în al doilea trimestru și cum ar putea avea impact asupra piețelor mai largi.

Randamentul la Trezoreria SUA la 10 ani de referință a crescut cu aproximativ 80 de puncte de bază în primul trimestru – al treilea cel mai mare câștig pe o perioadă de 3 luni în ultimul deceniu – în condițiile în care investitorii au vândut obligațiuni în anticiparea unei redresări economice a SUA și a unei creșteri mai mari inflație.

Mulți investitori cred că această mișcare va continua – Goldman Sachs vede randamentul la 1,9% până la sfârșitul anului 2021, în timp ce TD Securities se așteaptă ca randamentele să crească la 2%.

Măsura „se întâmplă, credem noi, din motivele corecte”, a spus Gargi Pal Chaudhuri, șeful strategiei de investiții iShares, Americas la BlackRock.

Chaudhuri consideră că o creștere mai mare a randamentelor este puțin probabil să deraieze un raliu care a dus S&P 500 la un record nou, deoarece randamentele cresc de la „niveluri foarte, foarte scăzute”.

Alții sunt mai puțin siguri. Patruzeci și trei la sută dintre investitorii din cel mai recent sondaj al managerului fondului BofA Global Research au declarat că 2% pe 10 ani ar putea declanșa o vânzare de acțiuni.

Randamentele în creștere au contribuit la ridicarea dolarului la cel mai înalt nivel din ultimele 17 luni, iar unii investitori s-au poziționat pentru mai multă forță dolarului: pariurile nete pe un dolar mai slab pe piețele futures s-au situat la 10,3 miliarde de dolari, aproximativ o treime din valoarea lor de la mijlocul lunii ianuarie, au arătat cele mai recente date de la CFTC.

Un dolar consolidat ar putea avea o greutate asupra profiturilor companiilor multinaționale din SUA și ar putea aduce vești proaste pentru recentul raliu de mărfuri care a crescut prețurile pentru orice, de la petrol la cupru și minereu de fier.

Așteptările unei relansări economice a SUA au stimulat așa-numitul comerț de redeschidere în ultimele luni, alimentând mitingurile acțiunilor băncilor, ale companiilor energetice și ale altor domenii care au rămas ani de zile în urma stocurilor de creștere și tehnologie.

Indicele valorii Russell 1000 a crescut cu 11% în primul trimestru față de creșterea omologului său de creștere de 1%, continuând o tendință care a început la sfârșitul anului 2020.

„Dacă apare o nouă paradigmă, constând dintr-o creștere nominală durabilă mai mare și randamente mai mari, tranzacția valorică ar putea dura ani de zile”, a declarat Mark Haefele, directorul de investiții al UBS Global Wealth Management, într-o notă recentă.

Cu toate acestea, sughițurile din efortul de redeschidere al SUA ar putea revigora atracția tehnologiei, trimițând investitorii înapoi la acțiunile care au condus piețele mai mari de ani de zile.

Trimestrul a marcat, de asemenea, o scădere mult așteptată a așteptărilor investitorilor cu privire la fluctuațiile pieței bursiere. Indicele Cboe Volatility – cunoscut sub denumirea de ecartament de frică de pe Wall Street – s-a tranzacționat recent sub 20, în scădere față de un record aproape de 85,47 în urmă cu un an.

Declinul reflectă așteptările investitorilor că câștigurile recente din acțiuni vor rămâne probabil, a declarat Brian Overby, analist senior de opțiuni la Ally Invest.

Indicele rămâne peste mediana sa pe termen lung de 17,5, probabil ca rezultat al unor investitori care își acoperă pozițiile pe acțiuni folosind opțiuni pentru indicele S&P, a spus Overby.

Deși inflația a fost în mod constant sub obiectivul de 2% al Rezervei Federale în ultimul deceniu, miliarde de dolari în cheltuieli guvernamentale au reînviat discuțiile despre revenirea sa.

O măsură a inflației, care urmărește rata medie așteptată în perioada de cinci ani începând cu cinci ani, este de 2,16%, cea mai mare din decembrie 2018.

Între timp, cel mai recent sondaj realizat de BofA Global Research a arătat că managerii de fonduri văd o creștere a inflației – care ar putea afecta greutatea dolarului și ar putea eroda cererea de obligațiuni mai vechi – ca fiind cel mai mare „risc de coadă” al pieței.