De ce există o lipsă globală de cipuri și de ce ar trebui să vă pese?

De la livrări întârziate de mașini la o deficiență de aprovizionare cu aparate electrocasnice, la smartphone-uri mai scumpe, companiile și consumatorii din întreaga lume se confruntă cu greutatea unei penurii fără precedent în microcipuri cu semiconductori.

Lipsa provine dintr-o confluență de factori, deoarece producătorii de automobile, care au închis fabricile în timpul pandemiei COVID-19 anul trecut, concurează împotriva industriei electronice de larg consum pentru aprovizionarea cu cipuri.

Consumatorii s-au aprovizionat cu laptopuri, console de jocuri și alte produse electronice în timpul pandemiei, ducând la un inventar mai strict. De asemenea, au cumpărat mai multe mașini decât se așteptau oficialii din industrie, în primăvara anului trecut, tensionând în continuare aprovizionarea.

Sancțiunile împotriva companiilor tehnologice chineze au agravat și mai mult criza. Concentrată inițial pe industria auto, deficitul s-a extins acum la o gamă de alte produse electronice de larg consum, inclusiv smartphone-uri, frigidere și cuptoare cu microunde.

Cu fiecare companie care folosește cipuri în producția de fabricare pentru a susține stocurile, deficitul a redus capacitatea și a ridicat costurile, chiar și pentru cele mai ieftine componente ale tuturor microcipurilor, crescând prețurile produselor finale.

Automobilele au devenit din ce în ce mai dependente de cipuri – pentru orice, de la gestionarea computerizată a motoarelor pentru o economie mai bună de combustibil până la funcții de asistență a șoferului, cum ar fi frânarea de urgență.

Criza i-a obligat pe mulți să reducă producția de vehicule mai puțin profitabile. General Motors Co <GM.N> și Ford Motor Co se numără printre marii producători auto care au declarat că vor reduce producția, alăturându-se altor producători auto, inclusiv Volkswagen AG, Subaru Corp, Toyota Motor Corp și Nissan Motor Co.

O penurie de cipuri cu semiconductori auto ar putea avea un impact de aproape 1,3 milioane de unități în producția globală de vehicule ușoare în primul trimestru, potrivit firmei de date IHS Markit.

IHS a declarat că un incendiu la o fabrică japoneză de fabricare a cipurilor deținută de Renesas Electronics Corp, care reprezintă 30% din piața globală a unităților de microcontrolere utilizate în mașini, a înrăutățit situația.

Vremea severă de iarnă din Texas a forțat, de asemenea, Samsung Electronics Co Ltd, NXP Semiconductors și Infineon să închidă temporar fabricile. Infineon și NXP sunt furnizori majori de cipuri auto, iar analiștii se așteaptă ca perturbările să se adauge deficiențelor din sectorul aflat în dificultate.

La baza crizei se află investiția insuficientă în fabricile de construcție a cipurilor de 8 inci deținute în cea mai mare parte de firme asiatice, ceea ce înseamnă că s-au străduit să crească producția, deoarece cererea de telefoane și laptopuri 5G a crescut mai repede decât se aștepta.

Qualcomm Inc, ale cărui cipuri sunt disponibile în telefoanele Samsung, este un producător de cipuri important care se luptă să țină pasul cu cererea. De asemenea, furnizorul major al Apple Inc, Foxconn, a avertizat cu privire la lipsa de cipuri care afectează lanțurile de aprovizionare către clienți.

Majoritatea producției de cipuri se produce în Asia în prezent, unde principalii producători contractuali precum Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSMC) și Samsung gestionează producția pentru sute de companii de cipuri diferite.

Companiile americane de semiconductoare reprezintă 47% din vânzările globale de cipuri, dar doar 12% din producția globală se realizează în Statele Unite.

Președintele SUA, Joe Biden, a căutat finanțare de 37 de miliarde de dolari pentru legislație, pentru supraîncărcarea producției de cipuri din țară.

În prezent, patru noi fabrici sunt programate în țară, două ale lui Intel Corp și una a TSMC în Arizona și alta a Samsung în Texas.

China a oferit, de asemenea, o multitudine de subvenții pentru industria cipurilor, în timp ce încearcă să-și reducă dependența de tehnologia occidentală.