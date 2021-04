Ford reia donațiile politice după revizuire

Ford Motor Co va relua efectuarea de donații politice și nu va exclude donațiile pentru acei parlamentari care au votat pe 6 ianuarie împotriva certificării victoriei alegerilor președintelui Joe Biden, potrivit unei scrisori de la Ford văzută de Reuters.

Producătorul auto nr.2 din SUA a fost printre numeroasele companii care au suspendat donațiile politice la începutul acestui an, în așteptarea unei revizuiri, inclusiv unele care au optat pentru oprirea tuturor donațiilor către 147 de membri ai Camerei și Senatului care au votat împotriva certificării Biden, inclusiv Walmart Inc, Marriott Inc, AT&T Inc ,, Amazon.com Inc, Comcast și American Express.

În scrisoarea văzută de Reuters, Ford a declarat că, comitetul său de acțiune politică (PAC) reia donațiile către parlamentari începând cu 1 aprilie și a optat împotriva impunerii unei interdicții generale parlamentarilor republicani care au votat împotriva certificării.

Cinci oameni au murit când susținătorii fostului președinte Donald Trump au atacat Capitolul pe 6 ianuarie pentru a împiedica Congresul SUA să certifice victoria lui Biden. Trump i-a îndemnat să protesteze împotriva rezultatelor alegerilor din 3 noiembrie, despre care, în mod fals, a afirmat că au fost trucate.

Microsoft Corp a declarat în februarie că PAC va suspenda toate donațiile până în 2022 către cei 147 de parlamentari care au votat împotriva certificării, precum și contribuțiile în aceeași perioadă pentru oficialii de stat și organizațiile care au sugerat că alegerile ar trebui anulate.

PAC-urile Google și General Electric Co de la Alphabet Inc au suspendat, de asemenea, donațiile până în 2022, în timp ce Dow Inc a declarat că își va extinde suspendarea pentru senatorii care votează împotriva certificării până la șase ani.

Nu a fost clar imediat dacă oricare dintre aceste alte companii a inversat aceste planuri.

În scrisoarea către angajații companiei care a donat PAC-ului său, directorul pentru relații guvernamentale, Mitch Bainwol, a spus că Ford va consolida principiile pe care le-a folosit pentru susținerea candidaților „prin adăugarea unui nou principiu legat de„ serviciul public și integritate”.

Bainwol a adăugat că, candidații pe care Ford îi susține trebuie să „demonstreze un serviciu public în concordanță cu consolidarea încrederii și acționarea cu competență, integritate și servirea altora”.

Ford a remarcat acest lucru și industria „se află într-o perioadă de întrerupere masivă, care este profund legată de problemele politice. Participarea la procesul politic a fost o constantă de-a lungul istoriei noastre de 118 ani și este esențială pentru navigarea priorităților globale ale Ford într-o lume cu voci competitive.”