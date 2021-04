Procesul de conectare a caselor de marcat din România la sistemul informatic ANAF a început din 31 martie 2021

Conform OPANAF publicat pe 30 martie 2021, procedura de conectare a caselor de marcat din România la sistemul informatic ANAF se demarează astfel:

– Marii contribuabili vor trebui să se asigure că au echipamente conectate până la 30 iunie 2021,

– Operatorii economici încadrați în categoria contribuabililor mici și mijlocii până la 30 noiembrie 2021.

Totodată, conform Ordinului privind aprobarea procedurii de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din OUG nr. 28/1999, și operatorii economici care cumpără case de marcat după data de 1 decembrie 2021 sunt obligați să activeze conectarea la data instalării aparatului de marcat electronic fiscal.

“Este un pas important pentru operatorii economici și pentru economia românească ce presupune creșterea nivelului de transparență în ceea ce privește colectarea de TVA. Operatorii economici sunt cei care trebuie să solicite conectarea unităților acreditate de service. Procedura este una simplă, iar echipamentele permit conectarea prin mai multe metode pe care clientul poate să le aleagă.”, explică Velin Ganev, Director General și Administrator Danubius Exim, distribuitorul autorizat pentru casele de marcat Datecs în România.

Transparența fiscală, un obiectiv național

Conform declarațiilor de la începutul acestui an din partea președintelui ANAF, Mirela Călugăreanu, sistemul informatic la care vor fi conectate aparatele fiscale a trecut prin evaluări comparative față de alte state din Uniunea Europeană. Conectarea se va face în etape pentru fiecare categorie de contribuabil, singura obligație a acestora fiind de a cere sprijin din partea unităților de service acreditate pentru conectare.

“Toate echipamentele Datecs vândute începând cu 2018, data la care a inceput vânzarea de echipamente fiscale de tip nou precum și cele care vor fi achiziționate ulterior acestui start al conectării au fost construite și echipate conform legii chiar din faza de producție astfel încât să ofere soluții de conexiune la serverele ANAF. Totodată am dotat pentru confortul clientilor DATECS și cu SIM de date in cazul in care acestia solicita conectare prin transmisie cu modem,fara a fi necesara deschiderea casei de marcat”, completează Velin Ganev, Director General și Administrator Danubius Exim.

Danubius Exim și toate unitățile acreditate pentru service din reteaua acreditată Datecs le pot oferi operatorilor economici informații detaliate despre modalitățile în care poate fi făcută conexiunea aparatelor de marcat electronice fiscale (AMEF) la ANAF.

Operatorii economici pot alege orice soluție aplicabilă și acreditată pentru conectarea la serverele ANAF. “Echipamentele Datecs permit conexiunea prin toate modalitățile prevăzute de lege, rămânând la latitudinea utilizatorilor caselor de marcat cum vor proceda. E important de reținut faptul că intervenția asupra aparatelor trebuie făcută de un tehnician autorizat Datecs”, punctează Velin Ganev.

Ce presupune conectarea AMEF la serverele ANAF?

Procedura de conectare a caselor de marcat la sistemul informatic ANAF presupune trecerea acestora în profil online pentru transmiterea informațiilor din rapoartele Z în format XML direct către sistem. Aceasta informatie se transmite în acest moment prin declarația A4200, prin depunerea acesteia pe e-guvernare.ro în perioada 1-20 ale lunii pentru luna precedentă.

“Utilizatorii AMEF vor solicita o intervenție de la unitatea de service conform condițiilor din cadrul contractului de service pentru echipamentul fiscal sau se vor deplasa la sediul oricărei unități acreditate pentru modelul de casă de marcat pe care vor să-l conecteze“, completează Velin Ganev, Director General și Administrator Danubius Exim. Procesul de conectare va implica:

Update de software al aparatului de marcat electronic fiscal astfel incat echipamentul să ajungă la versiunea autorizată prin suplimentul de aviz tehnic – cel care confirma conectarea cu succes la serverele ANAF. Încărcarea Certificatului ANAF de către unitatea de service. Încărcarea fișierului de profil de către unitatea de service pentru a începe transmiterea de informații către serverele ANAF.

Integrarea va facilita reducerea timpului acordat raportării – aceasta fiind făcută de acum automat și evitarea pierderii de fișiere în momentul în care echipamentul se defectează – transmisiunea fiind făcută zilnic.