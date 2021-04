ICOANEI GARDENS, CEL MAI NOU PROIECT IMOBILIAR AL HOMING PROPERTIES

Homing Properties anunță cel mai nou proiect din centrul Bucureștiului, Icoanei Gardens, situat pe strada Icoanei 2-8. Proiectul se întinde pe o suprafață de 4625m2 și are regim de înălțime P+2+3Retras+4Retras.

Icoanei Gardens este o premieră în București. Este primul proiect din zonă care integrează elemente din clădirile existente, deși acestea nu au valoare de patrimoniu. Conform documentelor furnizate de Ministerul Culturii, clădirile respective nu sunt clasate ca monumente istorice și nu sunt nici vizate pentru a fi clasate ca monumente istorice, deci nu există obligația păstrării lor.

Icoanei Gardens va avea un atrium de 10 m lățime și 10 m înălțime (echivalent cu 3 etaje), care permite reproducerea fațadei uneia dintre clădirile anterioare. Acest atrium comunică cu o grădină interioară de 750 m2, care reprezintă aproape 40% din suprafața proiectului. Denumirea de Icoanei Gardens vine de la localizarea clădirii între 2 grădini, respectiv Parcul Icoanei și grădina nou creată. De asemenea, întregul acoperiș al clădirii este gândit să fie o grădină de acoperiș. Icoanei Gardens va avea 45 de apartamente, iar investiția se ridică la 10 milioane de euro.

În ceea ce privește integrarea proiectului cu arhitectura din zonă, Tomás Manjón, co-fondator Homing Properties, declară: “Am pornit inițial cu o arhitectură clasică, care pe lângă păstrarea elementelor din fosta clădire, să se plieze întru totul pe stilul existent în zonă. După ce am prezentat primele variante de proiect, specialiști din domeniul culturii ne-au recomandat să nu reproducem arhitectura din zonă pentru a lăsa să iasă în evidență clădirile Monumente Istorice din proximitate. Așadar, am ajuns la un melanj de stil contemporan în care am integrat cea mai mare parte din fațada existentă”.

“Deși volumetria din zonă ne permitea să construim P+4+5Retras, pentru acest proiect am renunțat la un etaj și am făcut doar P+3+4Retras. Este interesant că în anul 1934 a fost propus un proiect cu regim de înalțime P+7+8Retras si nu a fost aprobat, între alte considerente, pentru că nu era suficient de înalt pentru colț”, adaugă arh. Georgeta Gabrea, specializată în zone de patrimoniu și coordonatorul proiectului.

Din suprafața de teren de 1872 m2, amprenta clădirii este de 1122 m2. Clădirea mai are un subsol pentru 63 de locuri de parcare subterane și este prevăzut un alt nivel subteran cu boxe și un adăpost pentru situații de urgență.

Primul proiect implementat de Homing Properties care a vizat clădiri în zone protejate a fost restaurarea integrală, în interior și exterior, a Casei Mița Biciclista din Piața Amzei, un monument istoric restaurat complet, în care fiecare detaliu de la fațadă până la sobele din interior au reprezentat, în sine, opere de artă.

“Spre deosebire de Mița Biciclista, aceste case nu au valoare de patrimoniu, sunt clădiri frumoase într-un stadiu avansat de degradare. Am realizat un studiu istoric din care nu a reieșit o istorie relevantă. Însă au multe elemente interesante. După nenumărate consultări alături de Comisia de Cultură, care a solicitat ajustări la proiect, am optat pentru o arhitectură contemporană în care spațiile verzi au suprafețe importante, am folosit tehnici pentru clădiri sustenabile – geamuri care să permită lumină naturală dar să și dea amploare vizuală zonei, am creat un acoperiș verde și am păstrat cea mai mare parte dintre elementele de fațadă existente”, explică Tomás Manjón.

“Am realizat un studiu de însorire pentru a verifica dinamica dintre clădirea nouă și celelalte din zonă. Însă datorită distanței dintre acestea, interacțiunea este foarte mică. Deși Certificatul de Urbanism și PUZ pentru zone protejate permit suprafețe construite de 5265 mp, Icoanei Gardens se încadrează într-o suprafață construită de 4625 mp”, adaugă Tomás Manjón.

După experiența cu restaurarea casei Mița Biciclista, momenument istoric de la începutul secolului al XX-lea, cu fațadă în stil Art Nouveau, a cărei restaurare completă a fost finalizată în anul 2019, Homing Properties vizează pe termen lung realizarea altor proiecte în zone protejate. Fie proiecte de restaurare, fie proiecte de construcție care implică integrarea în arhitectură contemporană a unor elemente din clădiri vechi.

Arhitecta Georgeta Gabrea, cea care a gândit întregul proiect Icoanei Gardens, este renumită pentru proiectele legate de patrimoiul arhitectural și istoric din România. Câteva din dintre lucrările sale – Lipscani 55 (Cărturești Carusel), Câmpineanu nr. 2, Căimaței nr. 10, Lipscani 76 (magazinul Adidas), Centrul Muzeal de la Buzău, Aeroportul Băneasa, Mânăstirea Plumbuita.

Compania de dezvoltare imobiliară Homing Properties a fost creată de 3 antreprenori spanioli, Tomás Manjón, Diego Stuyck și David Tortosa. Homing Properties mai are în portofoliu 2 ansambluri rezidențiale premium de tip butic, Triana, pe Șoseaua Pipera nr.146, cu 53 de apartamente, finalizat în 2021 și Trastevere, proiect finalizat în anul 2019, cu 48 apartamente, 3 spații comerciale și o piscină impresionantă pe acoperiș.