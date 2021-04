Miraj sau oportunitate? Despre Crypto și Blockchain cu antreprenorul Cristian Onețiu, într-un webinar gratuit online

Blockchain-ul și Crypto – noul domeniul al succesului sau o capcană pentru antreprenori? La această întrebare va răspunde business mentorul Cristian Onețiu marți, 6 aprilie, de la ora 15:30 într-un webinar gratuit online, cu informații de la 5 dintre cei mai mari experți din acest domeniu. Plus un invitat special, live.

Investitorul și antreprenorul Top 500 Forbes spune că a pornit în această călătorie pentru a descoperi această lume diferită, care îmbină tehnologia cu cea mai recentă monedă a prezentului. Și a viitorului. „Am numit această călătorie cryptoprenoriat și am remarcat cel mai bine fenomenul în țara în care totul pare că va fi Blockchain: în Emiratele Arabele Unite, în Dubai mai exact. Am stat de vorbă cu mulți oameni de afaceri de acolo care aveau averi impresionante, de miliarde de euro și am fost uimit cu câtă lejeritate și normalitate vorbeau ei despre această tehnologie și despre primele produse vizibile: Crypto, ICO, NOD și așa mai departe. Am cunoscut, de asemenea, oameni care au făcut pentre 5 milioane de euro din această tehnologie. Mi-am dorit să învăț cât mai multe, să găsesc răspunsuri, dar și să le ofer mai departe, împărtășindu-le cu cât mai mulți antreprenori”, declară Onețiu care a pregătit și un invitat surpriză. Acesta are deja 5 ani de experiență practică și le va oferi celor prezenți informații concrete și valoroase despre domeniu.

Toți cei interesați să afle mai multe se pot înscrie aici https://bit.ly/2OCBgRZ pentru a participa la webinar. Ei vor primi cele 5 videouri ale experților în avans și în cursul întâlnirii online vor dezbate live dacă:

E totul o bulă ce urmează să se spargă și să dispară? Sau ne aflăm în fața unei adevărate transformări?

Cum schimbă această tehnologie lumea și afacerile?

Cum pot antreprenorii să beneficieze de această tehnologie?

Care sunt lucurile care ne blochează pe noi, antreprenorii, să adoptăm tehnologii moderne?

Cum putem sa facem o schimbare și să ne adaptăm acestor noi tehnologii?

„Concluziile le vom trage noi, împreună, așa că vă aștept marți, 6 aprilie, de la ora 15:30 să aflăm cum se îmbină Blockchain-ul și Crypto cu antreprenoriatul și cum putem învăța și evolua în acord cu vremurile actuale”, încheie Onețiu.