One Cotroceni Park obține autorizația de construire pentru componenta rezidențială

Aflat într-o zonă de interes a Capitalei, proiectul va oferi comunit ă ții peste 850 de locuințe moderne, spații comerciale și de agrement

Conceptul include facilități integrate, de la operatori de alimentație publică, servicii de proximitate, opțiuni de sport și agrement, dar și conectare directă la stația de metrou Academia Militară

One Cotroceni Park este, în acest moment, unul dintre cele mai ample proiecte de regenerare urbană din București, cu funcțiune mixtă

Compania One United Properties a obținut autorizația de construire și pentru componenta rezidențială a proiectului One Cotroceni Park, proiect imobiliar cu funcțiune mixtă, aflat în prezent în dezvoltare pe locul fostei platforme Ventilatorul. Componenta rezidențială a proiectului One Cotroceni Park prevede peste 850 de locuinte cu design modern, dispuse pe 11 etaje și etaj tehnic, urmand a fi dezvoltată în mai multe faze.

One Cotroceni Park este unul dintre proiectele inovatoare ale companiei One United Properties și cel mai amplu proiect de regenerare urbană din București, care rescrie peisajul urban al cartierului Cotroceni, aducând valoare zonei și comunității. „Dezvoltat pe un teren de 5,8 hectare, conceptul multifuncțional One Cotroceni Park este creat într-o abordare holistică de tipul Live / Work / Play, oferind viitorilor rezidenți, dar și angajați, facilități integrate, de la operatori de food (cantină, cafenele, wine-bar, bistro, restaurante), la fitness și servicii (farmacie, curățătorie, bancă), piste de alergare în aer liber, înot și ciclism”, declară Beatrice Dumitrașcu, CEO Residential Division One United Properties.

În premieră pentru un proiect semnat One United Properties, One Cotroceni Park va fi direct conectat la viitoarea stație de metrou Academia Militară printr-un pasaj subteran, oferind un nivel ridicat de confort angajaților și viitorilor rezidenți. Mai mult decât atât, clădirile vor oferi o vedere panoramică asupra Palatului Cotroceni, Grădinii Botanice sau Palatului Parlamentului. Pe harta Bucureștiului se conturează astfel un nou punct de interes cu beneficii multiple, care va concentra în jurul lui o adevărată comunitate, cu acces la spații de locuire, lucru și relaxare și care va redefini dezvoltările imobiliare clasice.

Un adevărat oraș în oraș, certificat LEED și WELL, cu specificatii tehnice de vârf, One Cotroceni Park reprezintă un pol ofertant și pentru segmentul spațiilor de birouri. Localizarea în interiorul inelului central al orașului și accesul direct la metrou, suprafețele flexibile, terasele generoase cu grădini, spațiile verzi, zonele pentru activități sportive în aer liber sunt doar o parte dintre beneficiile angajaților și viitorilor chiriași. Prima fază a proiectului de birouri de 43.000 mp urmează să fie livrată la sfârșitul acestui an și este deja 72% pre-închiriată. De asemenea, lucrările celei de-a doua faze au început și ele, aceasta urmând a fi livrată odata cu componenta rezidențială.

Proiectul One Cotroceni Park va găzdui și un mare centru de Office Hospitality și conferințe, un avantaj competitiv în ceea ce privește eficiența spațiului, căci companiile vor putea utiliza sălile de întâlniri ale centrului și organiza diferite evenimente de business.