8 metode de a atrage noi surse de finanțare

Tot mai mulți angajați ajung la concluzia că ar prefera să aibă propria lor afacere decât să fie angajați la stat sau în mediul privat. Ei știu că în cazul în care se hotărăsc să devină antreprenori vor avea de rezolvat o sumedenie de probleme precum înființarea unei companii sau start-up, identificarea unui birou de traduceri pentru companii, angajarea unor persoane competente în domeniul afacerii respective și nu în ultimul rând identificarea surselor de finanțare. Aspectul financiar este desigur cel mai problematic dacă ne gândim că foarte multe afaceri se închid tocmai din cauza lipsei banilor.

Îți spunem în acest articol care sunt sursele de finanțare cele mai potrivite pentru o afacere de durată și de succes.

Credite bancare

Nu este vorba numai de credite bancare, ci și de linii de credit. Acest capital bancar poate fi obținut de orice persoană care dorește să înceapă o afacere, atâta vreme cât are un girant și un plan de afaceri bine pus la punct. Creditul bancar poate fi obținut pe termen scurt, mediu sau lung, în funcție de tipul de afacere și suma împrumutată. Linia de credit poate fi folosită doar pentru finanțarea activităților zilnice. Finanțarea prin îndatorare prezintă avantajul că nu afectează procesul decizional. Pe de altă parte însă are și dezavantajul returnării banilor, plus dobânda acumulată.

Microfinanțarea

Microfinanțarea este o sursă de finanțare foarte des utilizată în cazul start-up-urilor de exemplu. Avantajul microfinanțării este acela că presupune acordarea de împrumuturi în condiții mai ușoare. Pe de altă parte însă, suma împrumutată este mai mică decât în cazul unui credit bancar, iar costurile și dobânzile sunt mai mari.

Fonduri nerambursabile pentru afaceri

Fondurile nerambursabile pentru afaceri se mai numesc și granturi. Sunt fonduri care vin din surse externe precum: Uniunea Europeană, instituții guvernamentale, instituții non-guvernamentale, organizații non-profit, asociații profesionale. Granturile au dezavantajul că necesită o documentație foarte amplă, iar timpul necesar pentru a obține un grant este destul de mare (între 6-12 luni). În plus, foarte multe granturi necesită și o cofinanțare, trebuie să acoperi prin surse proprii între 10-50% din necesar.

Fonduri de capital privat

Fondurile de capital privat pot fi bănci, companii de asigurare, fonduri mutuale, fonduri de pensii. Acestea pot finanța afaceri la început de drum dacă se consideră că acestea pot fi profitabile. Trebuie spus că astfel de investiții nu sunt întotdeauna financiare, pot consta, de exemplu, în expertiză sau în aparatură tehnică.

Investitori externi

În categoria investitori externi pot intra prietenii, familia, sau diverși investitori cu bani lichizi, care sunt dispuși să investească și să se implice ca asociați în afacere. În general nu trebuie să uiți că acești investitori cu foarte mulți bani lichizi au și experiență în afaceri, prin urmare poate fi destul de dificil să-i convingi că afacerea ta este una cu adevărat profitabilă.

Emiterea de acțiuni și obligațiuni

Este considerată o foarte bună sursă de finanțare în special pentru companiile mari. Pot fi găsite variante și pentru întreprinderile mici și mijlocii. Trebuie doar aprobarea Adunării Generale a Acționarilor.

Crowdfunding

Aceasta este o metodă folosită mai mult de start-up-uri, finanțarea directă de la consumatori prin platformele de crowdfunding. Metoda presupune adunarea clienților/investitorilor încă din faza de concept al unui produs. Cei care achiziționează produsul primesc beneficii mai mari decât clienții care îl vor achiziționa după momentul lansării. Metoda prezintă dezavantajul că dacă produsul nu iese pe piață așa cum era stabilit, banii trebuie returnați crowdfunderilor.

Bootstraping

Bootstraping-ul este o metodă veche cu o denumire nouă. Înseamnă de fapt finanțare prin schimbul de servicii și produse. Este o sursă de finanțare foarte profitabilă pentru afacerile la început de drum pentru că nu implică costuri financiare mari, ci doar efort pentru serviciile oferite.

Atunci când trebuie să decizi care este cea mai bună metodă de finanțare pentru afacerea ta trebuie să iei în calcul atât avantajele cât și dezavantajele respectivei metode. Toate detaliile trebuie analizate cu atenție și în plus ai nevoie, în primul rând, de un plan de afaceri foarte bun, mai ales dacă intenționezi să aplici pentru surse de finanțare externă.