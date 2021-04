Avantajele și dezavantajele acțiunilor fracționale

O variantă relativ nouă în ceea ce privește modul de efectuare a investițiilor, acțiunile fracționale elimină barierele de intrare și le permit investitorilor să profite de anumite oportunități de pe piața bursieră, chiar dacă au la dispoziție sume mai mici de bani. Dacă nu ai fondurile necesare pentru a achiziționa o acțiune întreagă, deoarece prețul său este prea ridicat, nu vei acumula nicio valoare. Din fericire, brokerii au început să se ocupe și de aceste situații, pentru a se adapta mai bine nevoilor clienților lor, așa că au apărut fracțiile. Acestea îi oferă investitorului șansa de a cumpăra părți dintr-o acțiune, indiferent de prețul acesteia. Dacă ai un capital limitat sau intenționezi să-ți diversifici portofoliul, descoperă, mai departe, care sunt beneficiile și dezavantajele pe care le aduc fracțiile de acțiuni.

Ce sunt acțiunile fracționale

În cazul în care un investitor nu are bani în numerar ori nu intenționează să cheltuiască foarte mult pentru o tranzacționare, dar, totuși, își dorește să obțină o expunere ridicată, poate apela la acțiunile fracționale. De regulă, unul dintre cele mai mari obstacole în calea intrării pe piața de valori este costul crescut al acțiunilor. Cum prețul pentru unele acțiuni poate fi extrem de ridicat, am putea considera că o persoană obișnuită nu are nici o șansă să investească. Ei bine, dacă vrei să-ți îndrepți atenția către buy-in, trebuie să știi și ce sunt acțiunile fracționale.

Disponibile în prezent doar pe piețele internaționale, fracțiile de acțiuni sunt părți dintr-o acțiune a unei companii. Un investitor, în loc să dețină una sau mai multe acțiuni ale respectivei societăți, poate cumpăra doar o singură fracție dintr-o acțiune. În general, acțiunile fracționale provin din scindări de acțiuni, planuri de reinvestire a dividendelor sau acțiuni corporative similare.

Avantajele fracțiilor de acțiuni

Posibilitatea de a intra pe piața de valori–fracțiile de acțiuni reprezintă o soluție foarte avantajoasă pentru începătorii care nu dispun de un capital prea mare, dar, vor să beneficieze de evoluțiile cotațiilor;

Acces la acțiunile foarte scumpe–chiar dacă o acțiune întreagă este foarte scumpă, un potențial investitor are acces la respectiva companie prin fracțiile de acțiuni. De pildă, dacă o singură acțiune costă 1.000 de dolari, deținerea unei mici părți înseamnă că poți investi 1, 10 sau 100 de dolari la acea societate;

Diversificarea portofoliului cu bani puțini–acțiunile fracționale îți oferă șansa de a achiziționa acțiuni la mai multe companii importante, din diferite sectoare de activitate. Astfel, poți reduce probabilitatea de a pierde toți banii, dacă vreuna dintre ele se prăbușește.

Mai mult control asupra cheltuielilor–fracțiile îi permit unui investitor să participe la bursă pentru o perioadă mai lungă de timp și să cumpere acțiunile pe care vrea să le aibă în portofoliu, nu doar pe cele pe care și le-ar fi permis. Mai mult, cumpărând treptat părți mai mici dintr-o acțiune poate fi ajustat prețul mediu și, astfel, se obține un randament mai bun al investiției.

Dezavantajele acțiunilor fracționale

Alegeri limitate pentru fracțiile de acțiuni–nu toate companiile oferă posibilitatea investițiilor în acțiuni fracționale. Așadar, există și varianta de a avea o selecție limitată, atunci când un investitor își dorește fracții, față de situațiile în care este dispus să achiziționeze acțiuni întregi;

Lipsa de lichiditate în momentele cheie–fracțiile de acțiuni nu sunt tranzacționate la fel de frecvent sau rapid precum acțiunile întregi. Întrucât nu există o cerere și o ofertă suficient de mare pentru acestea, uneori, poate dura mai mult să cumperi/vinzi o fracție dacă nu ai o lichiditate imediată;

Imposibilitatea de a efectua transferuri–acțiunile fracționale nu pot fi transferate către alți brokeri. Prin urmare, va trebui să vinzi orice fracție pentru a obține numerar sau să transferi o acțiune întreagă.

Acțiunile fracționale sunt flexibile și eficiente, oferă acces noilor investitori la piața de valori dar și posibilitatea de a învăța cum să investească. Această abordare practică poate fi o formă mai eficientă de educație, dar, și o oportunitate de diversificare a portofoliului sau de investiții în companiile scumpe.