Cipa Air – distribuitor national de compresoare cu surub

Unul din cele mai utilizate tipuri de compresoare, in sectoarele industriale mari cat si in cele de dimensiuni medii si mici, este compresorul cu surub. Motivul pentru care acest compresor cu surub este atat de cautat are legatura, in primul rand, cu costurile de generare a aerului comprimat, element indispensabil in majoritatea acestor sectoare, in sensul in care, el reprezinta solutia optima din punct de vedere al costurilor, pentru cei care au un consum mare de aer comprimat la volum continuu

Pentru ca succesul afacerii tale are legatura si cu costurile, alegerea unui compresor cu surub care sa corespunda nevoilor afacerii pe care o dezvolti este o adevarata provocare, iar sfaturile unui profesionist in domeniu, cu siguranta iti vor fi de mare ajutor.

Una dintre companiile care au un cuvant de spus in acest domeniu, dat fiind faptul ca au peste 25 de ani experienta, este CIPA AIR SRL, distribuitor autorizat de compresoare, care ofera consultanta profesionista si va ajuta sa luati cea mai buna decizie, adica, un compresor cu surub care sa corespunda cu nevoile afacerii tale de aer comprimat atat in prezent cat si pentru viitor.

De ce compresoare cu surub si nu alte tipuri de compresoare?

– pentru ca un compresor cu surub este alegerea perfecta daca ai nevoie de aer comprimat in regim continuu.

– compresorul cu surub este o alegere potrivita pentru cazurile in care ai nevoie de aer comprimat in flux continuu.

– in situatia in care, in procesul tau de productie, ai nevoie de aer comprimat fara oscilatii atunci un compresor cu surub este solutia potrivita

– daca ai nevoie de un compresor silentios, capabil sa functioneze fara vibratii, atunci clar ai nevoie de un compresor cu surub

CIPA AIR este o firma care nu face niciodata rabat de la calitate, compresoarele cu surub ALMIG comercializate de dansii sunt produse in Germania si sunt foarte cautate pe toate pietele Uniunii Europene pentru eficienta lor in livrarea de aer comprimat, fiind echipate cu cele mai noi tehnologii din domeniu, cat si pentru costurile scazute in activitatea de productie. Tehnologia ecologica de recuperare a caldurii, tratarea aerului comprimat duc la economisire de energie.

Dintre compresoarele cu surub comercializate si instalate de CIPA AIR mentionam:

Compresor cu surub seria GEAR XP

Daca aveti nevoie de un compresor cu surub cu o fiabilitate excelenta si costuri reduse de intretinere si exploatare, aceasta poate fi alegerea ta.

Este un compresor cu eficienta energetica foarte buna, datorita sistemului si a componentelor de lucru atent alese pentru a optimiza debitul de aer, fiind capabil sa produca aer comprimat intre 2.62 si 33 mc, la presiuni de operare intre 5 si 13 bar in functie de modelul ales.

In ceea ce priveste costurile de exploatare putem spune ca tehnologiile folosite in fabricarea acestui compresor cu surub prelungesc viata motorului, a componentelor electrice si a rulmentilor, furtunurilor si garniturilor cu peste 50%

Compresor cu surub seria G-DRIVE

Este un compresor cu surub cu uscator frigorific integrat in sistem si e fabricat folosind cele mai noi tehnologii din domeniu, respectiv, un recuperator de caldura care creste durata de viata a compresorului prin mentinerea unei temperaturi constante in functionare dar va ofera si posibilitatea de a genera apa calda pentru alte activitati.

Seria de compresoare cu surub G-Drive ofera performante de top in mod constant si sunt dotate cu tehnologii de control care ofera precizie in distributia de aer comprimat in cadrul retelei, calibrand volumul de livrare in functie de nevoie fiecarui sector in parte.

Compresor cu surub seria FLEX

In situatia in care ai nevoie de un compresor cu surub mic, compact si extrem de silentios, aceasta poate fi alegerea ta. Tehnologiile folosite in seria de compresoare FLEX si anume alinierea verticala a unitatii motor-compresor, ne face sa spunem ca aceste compresoare sunt unele din cele mai mici compresoare cu surub de pe piata. In ceea ce priveste costurile de exploatare, tehnologiile integrate ALMiG SCD in aceasta serie permit o scadere de peste 35% la energia necesara pentru alimentarea acestui sistem prin controlul vitezei, generarea de presiune constanta in retea si lipsa fluctuatiilor de putere la pornire si a timpurilor de ralanti.

In ceea ce priveste nivelul de zgomot, aceste compresoare cu surub nu depasesc 60 dB la nivel maxim de lucru.

Modelele prezentate mai sus, fac parte din gama de compresoare livrate si instalate de CIPA AIR, toata gama de compresoare cu surub o puteti gasi vizitand cipa-air.ro

De ce sa achizitionam un Compresor cu surub de la CIPA AIR SRL?

Pentru ca in orice sector de activitate, experienta isi spune cuvantul. Ei au o experienta de peste 25 de ani in domeniu si mai mult decat atat, avem nevoie de o companie care sa livreze prompt produsul solicitat dar si sa asigure si partea de service rapid, piese de schimb si, eventual, instruirea personalului care ne ajuta sa eficientizam procesul de productie. Toate aceste servicii sunt oferite de CIPA AIR. Mai mult decat atat, consultanta tehnica oferita de dansii in alegerea compresorului potrivit pentru afacerea ta, te ajuta sa iti cresti atat afacerea, capacitatea de productie dar sa si obtii costuri reduse de exploatare pe partea de aer comprimat