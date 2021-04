Fanii LG Electronics se plâng de sfârșitul epocii, deoarece firma iese din afacerea cu smartphone-uri

Fanii smartphone-urilor LG Electronics s-au plâns de pierderea dispozitivelor bazate pe Android mai accesibile după ce compania de tehnologie sud-coreeană a declarat luni că va renunța la afacere, unii lăudând LG pentru inovația pe care a adus-o industriei.

Utilizatorii de smartphone-uri LG din Coreea de Sud și Statele Unite au postat tribute nostalgice pe rețelele de socializare după ce firma a anunțat ieșirea, citând o scădere prelungită a vânzărilor. LG deține încă o cotă de aproximativ 10% din piața smartphone-urilor din SUA, potrivit cercetătorului Counterpoint, deși felia sa de plăcintă globală este de doar 2%.

„Vă rugăm să eliberați telefonul Rollable înainte de a muri”, a spus un utilizator pe un forum puternic de 300.000 de membri de pe Naver, cel mai mare portal de căutare online din Coreea de Sud, referindu-se la cel mai recent concept de afișare extensibil LG de aici, pe care compania l-a etalat la târgul CES din ianuarie.

Fanii au remarcat cu drag unele dintre modelele mai unice ale companiei, cum ar fi un ecran dublu în formă de T, precum și caracteristici, inclusiv o atingere dublă pentru a porni și a opri un ecran.

„LG are unele dintre cele mai bune hardware audio ale oricărui telefon”, a declarat pentru Reuters Kim Dong-woon, care a folosit șase smartphone-uri LG. „Este păcat că LG se retrage”.

Influencerii recenzori tehnologici americani au transmis și ei păreri de rău. „LG nu a fost niciodată perfect, dar într-o lume a plăcilor plictisitoare au livrat unele dintre cele mai unice modele, idei și caracteristici ale telefoanelor, vreodată”, a declarat YouTuber-ul Austin Evans pe Twitter.

LG, care fabrica telefoane mobile de aproximativ un sfert de secol, a rămas în cele din urmă în spatele rivalilor Apple Inc și Samsung Electronics Co Ltd, în parte din cauza marketingului lipsit de lumină și a actualizărilor lente ale software-ului.

Divizia sa de smartphone-uri a înregistrat pierderi de aproape șase ani, totalizând aproximativ 4,5 miliarde de dolari până la sfârșitul anului trecut.

Cu toate că unii fani au avut păreri de rău privind retragerea, unii au criticat telefoanele, spunând că oprirea este inevitabilă.