Ghid online pentru cea mai buna vopsea lavabila

Ce caracteristici are o vopsea lavabila buna?

Vopseaua de calitate superioara asigura rezistenta indelungata si un aspect fara cusur al peretilor, motiv pentru care ar trebui aleasa cu atentie.

Achizitionarea unei cutii de vopsea lavabila pare o misiune destul de usoara, pana in momentul in care cumparatorul este pus fata in fata cu varietatea larga de tipuri de vopsea din magazinele de specialitate. Confuzia este cauzata de mai multe aspecte, printre care se pot aminti pretul, compozitia, culoarea, finisajul sau caracteristicile vopselei, iar lista poate continua. De aceea, este perfect normal ca oamenii sa se intrebe cum pot alege cea mai buna vopsea lavabila.

Acest ghid isi propune sa elimine toate neclaritatile cu privire la alegerea vopselei lavabile, oferind toate informatiile de care au nevoie cei care se pregatesc de renovarea sau amenajarea casei sau apartamentului.

Cea mai buna vopsea lavabila trebuie sa le ofere utilizatorilor avantaje si sa aiba urmatoarele caracteristici:

raport excelent calitate-pret;

putere foarte mare de acoperire – gradul de acoperire este un indicator de baza al calitatii vopselei si poate eficientiza costurile;

permeabilitate – este necesar ca vaporii de apa sa treaca prin perete, pentru a impiedica aparitia mucegaiului;

pelicula uniforma;

uscare rapida – cea mai buna vopsea lavabila de interior se usuca in maximum 24 de ore, iar aplicarea celui de-al doilea strat se poate face dupa 3-6 ore;

ambalaj practic, economic si eficient;

grad de consum care sa permita economisirea banilor;

posibilitatea de a fi aplicata pe mai multe tipuri de suprafete;

un nivel redus de compusi volatili organici;

durabilitate;

rezistenta la lavabilitate;

o cantitate mare de dioxid de titan in formula;

protectie impotriva murdariei – compusii speciali din formula vopselei impiedica murdaria sa penetreze structura sa;

proprietati antibacteriene.



Pretul vopselei depinde de formula

Vopseaua lavabila este facuta dintr-un amestec de rasini, pigmenti si alte ingrediente. Dioxidul de titan este principalul ingredient care confera vopselei culoarea alba, iar producatorii mai pot adauga cantitati relativ mici din alti pigmenti pentru nuantare. Rolul rasinilor este acela de a face vopseaua sa adere la suprafata. Un alt ingredient adaugat in formula vopselei este lichidul care subtiaza amestecul. Poate fi vorba despre apa, in cazul vopselelor pe baza de latex sau de un solvent, in cazul vopselelor alchidice. De asemenea, vopseaua contine ingrediente inerte, care au rolul de a oferi luciu sau de a imbunatati perioada de uscare.

Calitatea si cantitatea fiecarui ingredient din vopseaua lavabila determina performanta si pretul produsului. De exemplu, o vopsea care contine o cantitate mai mare de dioxid de titan va avea o capacitate mai mare de acoperire, insa va avea si un pret mai ridicat. In cazul vopselelor lavabile alchidice, in formula carora se folosesc ingrediente minerale inodore, pretul va fi mai ridicat, comparativ cu cele in care se folosesc solventi obisnuiti.

Avand in vedere aceste informatii, se poate concluziona ca pretul este un bun indicator al calitatii vopselei lavabile.

Atentie la compusii volatili organici

Cantitatea de compusi volatili organici pe care o contine vopseaua poate influenta starea de sanatate a oamenilor. Compusii volatili organici (VOC) sunt substante chimice care se elimina in aerul respirat si dauneaza organismului, provocand reactii alergice si alte afectiuni mai grave. De aceea, cea mai buna lavabila de interior nu ar trebui sa contina mai mult de 50 de grame de VOC/ litru. Vopselurile de calitate superioara contin chiar pana in 10 grame de VOC per litru.

Durabilitatea si rezistenta vopselei

O vopsea buna este durabila in timp si rezistenta la curatat. In fond, nimeni nu isi doreste sa renoveze interiorul casei din nou, dupa o perioada scurta de timp, pentru ca vopseaua aleasa initial nu are o calitate superioara. Intr-o casa in care exista copii sau animale de companie, peretii se murdaresc cu usurinta, iar cea mai buna lavabila de interior va rezista unor cicluri repetate de curatare.

De asemenea, prospetimea culorii depinde de cat de rezistenta este vopseaua in timp. Unele vopseluri arata bine doar o scurta perioada dupa ce peretii au fost zugraviti, urmand sa isi piarda treptat din profunzime. Calitatea superioara va impiedica aparitia acestei situatii.

Producatorul vopselei lavabile

Pe piata de profil exista mai multi producatori al caror scop este sa le ofere clientilor cea mai buna vopsea lavabila. Acestia asigura calitatea vopselei prin ingredientele de calitate superioara pe care le folosesc in formula. Unul dintre cei mai buni producatori de vopsea lavabila este Kober, care le ofera utilizatorilor o formula speciala pentru interior, potrivita pentru a fi aplicata pe mai multe tipuri de suprafete: tencuiala, beton, BCA, placi de ipsos sau de gips-carton, hartie, zidarie sau hartie.