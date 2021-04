General Motors adaugă Pickup-ul electric Chevrolet Silverado – și îl va construi în Detroit

Fabrica de asamblare General Motors Detroit-Hamtramck se află în prezent într-o transformare masivă pentru a deveni Factory Zero. Situat la doar 5 minute de sediul mondial al GM, Factory Zero va construi exclusiv vehicule electrice cu baterie, începând cu camioneta GMC Hummer EV și Cruise Origin la sfârșitul acestui an. GM a confirmat acum două vehicule suplimentare care vor veni de la fabrica din Detroit, SUV-ul GMC Hummer din 2024 și un Chevrolet Silverado alimentat cu baterie.

Niciunul dintre vehicule nu este o completare surprinzătoare la gamă. SUV-ul Hummer este practic o versiune cu ampatament mai scurtă a camionetei minus patul, așa că are sens. Anunțul Silverado a fost, de asemenea, așteptat de ceva timp. În ziua EV a GM din martie 2020, producătorul auto a confirmat că mai multe pick-up-uri electrice de masă de la GMC și Chevrolet se vor alătura Hummer-ului.

Cu o gamă de camioane electrice care vin de la mai mulți producători în următorii doi ani, inclusiv Ford F-150, Rivian R1T, Bollinger B1, Lordstown Endurance și Tesla Cybertruck, ar fi șocant să nu oferim un Chevrolet. Deocamdată, GM este extrem de înșelător în detalii. Silverado (și probabil un Sierra, la un moment dat) nu va fi realizat doar prin umplerea bateriilor între șinele cadrului. Vor fi cu totul noi, bazate pe aceeași arhitectură a platformei Ultium ca Hummers.

Silverados va fi probabil disponibil în configurații cu un singur motor RWD și 4WD cu motor dublu doar până la lansarea unui camion electric pentru vehicule grele. Camionul HD poate fi oferit cu configurarea cu trei motoare de 1.000 CP pe Hummers high-end. Aceeași arhitectură electrică de 800 V și suport pentru încărcarea de 350 kW vor fi incluse probabil în camionul Chevrolet.

Variantele cu mai mult de 400 mile de autonomie vor fi disponibile, deși versiunile cu rază mai scurtă de acțiune la un cost mai mic sunt probabile. Chevrolet vizează atât piața comercială, cât și cea de vânzare cu amănuntul cu noul camion, dar nu a dat nicio indicație despre momentul în care va fi disponibil. Doar o imagine a insignei a fost lansată cu un E albastru în centru, dar având în vedere că Chevrolet vizează toți clienții săi tradiționali de camioane cu Silverado EV, este aproape sigur că este un camion în formă de camion, nu un vis al febrei Silicon Valley. .

Având în vedere accentul continuu acordat de GM pe reducerea la jumătate a timpilor de dezvoltare la doar 26 de luni și concurenților de pe piață, pare probabil ca Silverado electric să ajungă la reprezentanțe înainte de sfârșitul anului 2022.