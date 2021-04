Acțiunile japoneze scad din cauza îngrijorărilor privind coronavirusul

Stocurile japoneze au scăzut joi, influențate de îngrijorarea cu privire la creșterea infecțiilor cu coronavirus intern și potențialul reinstituirii restricțiilor privind activitatea economică.

Indicele Nikkei 225 a scăzut cu 0,07% la 29.708,98, în timp ce Topixul mai larg a scăzut cu 0,79%, până la 1.951,86.

Guvernatorul Tokyo a declarat joi că va solicita guvernului central să adopte măsuri de urgență în capitală ca și răspuns la o creștere bruscă a infecțiilor cu coronavirus și la răspândirea unei noi variante a virusului.

De asemenea, orașul vestic Osaka va declara o urgență medicală după ce numărul de noi infecții a crescut la un nivel record, ceea ce a declanșat alarma în rândul oficialilor din domeniul sănătății publice.

Reducerea orelor de funcționare pentru restaurante și magazine menite să încetinească rata infecției ar putea împiedica creșterea economică. În plus, mai mulți analiști încep să își exprime îngrijorarea cu privire la ritmul lent de vaccinare al Japoniei împotriva coronavirusului.

„Acțiunile japoneze pot încetini față de alte piețe”, a spus Masayuki Kichikawa, macro strateg principal la Sumitomo Mitsui Asset Management Co.

„Piețele pun un mare accent pe dimensiunea stimulului fiscal și rata de vaccinare. Mai multe restricții ar fi un factor negativ, deoarece acest lucru ar întârzia recuperarea consumului de servicii. ”

Persoanele cu performanțe slabe de pe Topix 30 au fost Takeda Pharmaceutical Co Ltd, în scădere cu 3,08%, urmată de Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, pierzând 2,51%.

Un câștigător a fost Metals Ltd, care a crescut cu 4,85%, după ce ziarul Nikkei a raportat că un grup condus de Bain Capital a apărut ca ofertant preferențial pentru o participație de 53% la companie în valoare de aproximativ 7,3 miliarde de dolari.

Acțiunile societății-mamă Hitachi Ltd au scăzut cu 0,87%.

Toshiba Corp a scăzut cu 0,44% pe zi, după ce a primit o ofertă de 20 miliarde de dolari de la CVC Capital Partners pentru a o face privată. Acțiunile au atins miercuri cele mai mari valori din ultimii patru ani.