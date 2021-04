Beijingul are acum mai mulți miliardari decât orice oraș

Beijingul găzduiește acum mai mulți miliardari decât orice alt oraș din lume, conform celei mai recente liste Forbes anuală.

Capitala chineză a adăugat anul trecut 33 de miliardari și acum găzduiește 100, a declarat revista de afaceri.

Aceasta depășește cu ușurință New York City, care găzduiește 99 de locuri și a ocupat clasamentul de top în ultimii șapte ani.

Conținerea rapidă a Covid-19 de către China, creșterea firmelor sale de tehnologie și a piețelor bursiere au ajutat-o ​​să câștige primul loc.

Deși Beijingul are acum mai mulți miliardari decât New York, valoarea netă combinată a miliardarilor din New York a rămas cu 80 miliarde de dolari americani mai mare decât cea a omologilor lor din Beijing.

Cel mai bogat rezident din Beijing a fost Zhang Yiming, fondatorul aplicației de partajare video TikTok și director executiv al firmei-mamă ByteDance. El și-a văzut valoarea netă dublă, până la 35,6 miliarde de dolari.

În schimb, cel mai bogat rezident din New York, fostul primar Michael Bloomberg, a avut o avere în valoare de 59 miliarde de dolari.

China, alături de SUA, și-a văzut giganții tehnologici devenind și mai mari în timpul pandemiei, pe măsură ce mai mulți oameni cumpărau online și căutau surse de divertisment.

Acest lucru a văzut crearea masivă de avere personală pentru fondatorii și acționarii acestor titani tehnologici.

China, a cărei cifră include Hong Kong și Macao în numărul Forbes, a adăugat mai mulți miliardari pe listă decât orice altă țară la nivel global, cu 210 noi veniți.

Jumătate dintre noii miliardari ai Chinei și-au făcut averea din industria de producție sau din tehnologie, inclusiv femeia miliardară Kate Wang, care și-a adunat banii din țigări electronice.

Cu 698 de miliardari, China se apropie de SUA, care încă conduce cu 724 de miliardari.

Un miliardar la fiecare 17 ore

Un număr record de 493 de noi veniți s-au alăturat listei la nivel global anul trecut, aproximativ un nou miliardar la fiecare 17 ore, potrivit Forbes.

India a avut al treilea cel mai mare număr de miliardari, cu 140. În total, cei 1.149 de miliardari din Asia Pacific au valorat 4,7 miliarde de dolari, în comparație cu 4,4 miliarde de dolari ai miliardarilor americani.

Jeff Bezos, fondator și director executiv al Amazon, rămâne cea mai bogată persoană din lume pentru al patrulea an consecutiv. Valoarea sa netă a crescut cu 64 miliarde dolari până la 177 miliarde dolari anul trecut.