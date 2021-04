Startarium își relansează platforma educațională și anunță noi planuri, parteneri și produse cu care va susține 100.000 de antreprenori români

Startarium, cea mai complexă platformă pentru antreprenori din România, trece într-o nouă etapă de dezvoltare și contribuie la creșterea ecosistemului local de startup-uri. După patru ani în care zeci de mii de utilizatori au validat nevoia de educație antreprenorială, plus un an pandemic care a accentuat exponențial atât nevoile, cât și oportunitățile pentru startup-urile locale, Startarium apasă pedala de accelerație și mărește miza: 100.000 de antreprenori existenți sau în curs de devenire vor beneficia de informații și sprijin direct pentru a-și dezvolta startup-ul prin intermediul platformei inițiate de Impact Hub Bucharest și ING Bank, dezvoltată și susținută de Zitec.

2021 vine cu o nouă etapă pentru cea mai complexă platformă pentru antreprenori din România. Este o etapă de scalare a impactului în ecosistem pe care și l-a asumat ca misiune, impact accelerat începând cu acest an prin dezvoltarea portofoliului de produse educaționale, reorganizarea infrastructurii digitale și lansarea de noi instrumente practice și resurse pentru antreprenorii care încep un business sau care vor să-și dezvolte afacerea.

„Ca orice produs-startup ambițios, unul co-fondat de Impact Hub Bucharest și ING Bank, Startarium și-a propus o misiune curajoasă, de a duce accesul la conținutul de educație și creștere antreprenorială din Startarium la cu totul alt nivel, scalabil prin tehnologie, incluziv prin deschiderea largă și gratuită către oricine vrea să lanseze sau să crească un startup de succes în orice domeniu”, spune Adina Crețu, Director Programs & Entrepreneurial Growth Division Impact Hub Bucharest.

„În anul care a trecut, nu doar că nu ne-am oprit din a oferi conținut și resurse în această zonă definitorie pentru succes sau eșec ulterior, cea a începutului de drum în antreprenoriat, ci chiar am crescut cu 40% investițiile noastre și creștem accelerat și mai departe. Suntem mai pregătiți ca oricând să continuăm într-un ritm și mai ambițios, <înarmați> acum cu și mai multe informație și intuiție de la aproape 50.000 de utilizatori, sustinuți de o nouă infrastructură de conținut și tehnologie, cu noi parteneri și finanțatori alături, încă ghidați în echipa Impact Hub de convingerea că orice poveste de succes în antreprenoriat trebuie totuși să pornească de undeva. Din Startarium”, a adăugat ea.

Bilanț: 5 ani în ecosistemul local pentru startup-uri și antreprenori

În cei 5 ani, peste 600.000 de antreprenori existenți sau în curs de devenire au vizitat platforma online, 5.000 de idei au fost formulate cu ajutorul instrumentelor din Laborator, evenimentele fizice și webinariile online au găzduit peste 6.000 de participanți, iar finanțările facilitate de Startarium au depășit în 2020 suma totală de 800.000 euro, doar prin instrumentele proprii ale platformei. Cele peste 500 de materiale utile, cursuri, articole, quiz-uri, videouri și interviuri au fost folosite în mod activ de peste 35.000 de utilizatori ai platformei, iar Startarium își propune să crească acest număr în 2023 până la 100.000 de utilizatori susținuți prin instrumentele și conținutul original.

”Sănătatea financiară a mediului de afaceri este în topul priorităților ING Bank România. Alături de Impact Hub, am reușit să construim în timp un spațiu digital de încredere, unde antreprenorii au la dispoziție toate resursele necesare, de la idee la scalarea business-ului. În cei cinci ani, am susținut proiectul și am contribuit la educarea, creșterea și susținerea financiară a antreprenorilor aflați la început de drum. Ne bucurăm să vedem evoluția de la an la an a platformei și suntem alături de partenerii noștri și anul acesta, pentru a răspunde noilor nevoi aduse de contextul pandemiei”, a declarat Silvia Mihăilescu, Director Marketing, Comunicare și CSR ING Bank România.

Etapa următoare: 4 noi piloni – Învață, Practică, Găsește aliați și Obține Finanțare pe Startarium

Din experiența interacțiunilor directe cu mii de antreprenori, precum și din analiza răspunsurilor a peste 800 de chestionare în care antreprenori români și-au formulat nevoile, problemele și oportunitățile cu care se confruntă în mod tipic pe drumul de la idee la scalarea afacerii, Startarium încorporează în noua platformă mai multă interactivitate, atât digitală cât și umană. Majoritatea funcționalităților existente încă de la lansare au fost rafinate și au fost construite de la zero noi beneficii, pentru a răspunde nevoilor descoperite.

64% dintre antreprenori au considerat primii pași în business anevoioși și lipsiți de claritate. Secțiunea „ÎNVAȚĂ” răspunde mult mai structurat, are cursuri ghidate și noi formate de învățare interactivă.

Startarium lansează Cursurile Ghidate, un nou mod de a învăța pe platformă. Dezvoltat împreună cu mentori, specialiști și consultanți de business, „Startup Edu” este un e-curs în 8 module care îi ghidează pe utilizatori, pas cu pas, prin etapele tipice ale unei afaceri. Creat ca un manual modern al disciplinei “antreprenoriat”, rolul său este de a îndepărta confuzia și teama de eșec de la început de drum, prin mai multă predictibilitate asupra parcursului de la idee la scalare.

Alte două noutăți notabile sunt zona de învățare prin quiz-uri și cea de „Răspunsuri de la consultanți”, create pentru a întâmpina stiluri diferite de a învăța, cu înclinație spre interactivitate și gamification, din ce în ce mai prezente odată cu noua generație de antreprenori ce intră pe piață.

Sub 25% din respondenți au participat la programe de incubare sau accelerare a afacerilor lor. Secțiunea „PRACTICĂ” deschide publicului instrumente esențiale pentru creștere susținută – gratuit, în limba română.

Pe lângă Business Model Canvas și modelul de campanie de crowdfunding deja existente, Startarium adaugă o serie de instrumente esențiale pentru orice afacere, care pot fi descărcate și folosite mai departe cu mentori, investitori, echipă sau parteneri de business: model de Pitch Deck, cercetare de piață, Value Proposition Canvas, însoțite de informații despre cum să le folosești.

94% dintre cei care au beneficiat de mentorat l-au considerat valoros, 63% pun mentoratul în topul nevoilor de sprijin, iar 56% subliniază oportunitățile generale de networking. Ca răspuns, Startarium extinde secțiunea existentă de mentorat prin „GĂSEȘTE ALIAȚI”, un nou pilon principal al platformei.

Pe lângă posibilitatea de a aplica gratuit pentru mentorat de business, Startarium adaugă un nou produs, Rețeaua Startarium, care mapează peste 100 de profile de organizații pentru antreprenori, consultanți și mentori de business cu care antreprenorii pot lucra în România.

63% dintre antreprenori au folosit doar fonduri personale pentru a-și finanța afacerea la început de drum. Secțiunea „FINANȚARE” din Startarium se extinde spre informare și maparea lunară a oportunităților.

Atragerea de investiții este o prioritate pentru 36% din antreprenorii intervievați, a doua cea mai importantă după preocuparea pentru atragerea clienților. Pe lângă produsele proprii de finanțare: crowdfunding, PitchDay sau programe precum Startarium Re:Build, Startarium adaugă în platformă maparea recurentă a oportunităților de finanțare și a programelor pentru startup-uri, sub forma unei sinteze lunare. În plus, secțiunea „Găsește aliați” listează și finanțatorii și fondurile de investiții pe care le poți accesa în România.

Cu sprijinul Zitec, noul partener tehnologic Startarium

Pentru dezvoltarea noii platforme digitale, Startarium a apelat la serviciile Zitec, lider pe piața de IT & digital marketing din România, specializat în dezvoltarea de soluții și servicii de transformare digitală. Colaborarea se extinde în afara zonei tehnice, expertiza Zitec fiind integrată printr-un parteneriat inclusiv în crearea de conținut educațional împreună cu Startarium și implicarea directă a echipei ca mentori și consultanți pentru antreprenori.

„Ne bucurăm să fim partenerul tehnic al platformei Startarium, o platformă de succes și unică în România, iar împreună cu echipa Startarium să continuăm dezvoltarea și optimizarea instrumentelor atât de necesare antreprenorilor aflați la început de drum. Echipa Zitec s-a implicat activ atât în zona de dezvoltare a noilor funcționalități ale platformei, optimizate pentru diferite tipuri de conținut, dar și în crearea unui design user friendly și mai ușor de parcurs. Mai mult, vom împărtăși din experiența noastră către comunitatea de antreprenori prin webinarii tematice susținute de membrii echipei Zitec, sau chiar în cadrul programelor de mentorat unde mă voi implica personal în calitate de aliat al tinerilor antreprenori”, a spus Alexandru Lăpușan, CEO și Co-Fondator Zitec.