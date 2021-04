După sancțiuni, Huawei a apelat la companiile mai puțin dependente de tehnologia americană de ultimă generație

Producătorul chinez de echipamente de telecomunicații Huawei Technologies face ca reziliența afacerilor să fie cea mai importantă prioritate, prin încercarea de a-și dezvolta capacitățile software, în timp ce încearcă să depășească restricțiile din SUA care i-au devastat activitatea de smartphone-uri.

Huawei a fost pus pe o listă neagră de export de către fostul președinte american Donald Trump în 2019 și i s-a interzis accesul la tehnologia critică de origine americană, afectându-i capacitatea de a-și proiecta propriile cipuri și componente sursă de la furnizori externi.

Interdicția a pus afacerea telefoanelor Huawei sub o presiune imensă.

Compania nu are „nicio așteptare” de a fi eliminată de pe lista entităților sub administrarea președintelui SUA Joe Biden și acum caută să dezvolte alte linii de afaceri după ce a petrecut ultimul an în modul de supraviețuire, a declarat președintele rotativ al companiei, Eric Xu.

„Nu ne putem dezvolta strategia pe baza unei presupuneri nefondate sau a unor speranțe nerealiste, pentru că dacă facem acest lucru și dacă nu putem fi scoși din lista entităților, va fi extrem de dificil pentru companie”, a spus Xu într-un interviu tip Întrebări și răspunsuri cu privire la lansarea summitului anual al companiei pentru analiști.

Compania va investi mai mult în afaceri care se bazează mai puțin pe tehnici de proces avansat, a spus Xu, subliniind activitatea de conducere inteligentă a companiei, în care a spus că compania va investi mai mult de 1 miliard de dolari anul acesta.

Tehnologia de conducere autonomă a companiei permite mașinilor să parcurgă peste 1.000 de kilometri, depășind Tesla în acea zonă, a spus Xu.

Xu a declarat că Huawei lucrează cu trei markeri autohtoni la sub-mărci care vor fi desemnate modele „Huawei Inside”.

În februarie, Reuters a raportat că Huawei intenționează să producă vehicule electrice sub marca proprie, ceea ce Huawei neagă.

Xu a spus că acțiunea SUA împotriva Huawei a afectat încrederea în industria semiconductoarelor și a contribuit la lipsa globală de cipuri, în timp ce companiile chineze s-au grăbit să depoziteze semiconductori în valoare de trei până la șase luni anul trecut, temându-se de acțiuni similare împotriva lor.

Cererea combinată de pe piața chineză pentru aprovizionarea cu cipuri care nu sunt afectate de normele SUA sau care ar putea fi conforme cu normele SUA ar determina companiile să investească în cipuri și, în cele din urmă, să furnizeze Huawei, a spus Xu.

„Dacă se poate face acest lucru și dacă nivelul nostru de inventar poate ajuta Huawei să reziste până în acel moment, atunci acest lucru ne va ajuta să abordăm problemele și provocările cu care ne confruntăm.”

Xu a mai spus că lansarea globală a rețelelor de telecomunicații 5G a „depășit așteptările”.

Anul trecut, compania a înregistrat o creștere modestă de 3,2% a profitului său anual, deoarece veniturile din străinătate au scăzut din cauza întreruperilor legate de pandemie și a impactului sancțiunilor SUA, a spus luna trecută.