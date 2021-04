Kim Kardashian și Kanye West convin asupra custodiei comune după divorț

Kanye West a acceptat custodia comună a celor patru copii ai lui și ai lui Kim Kardashian.

Răspunsul său reflectă cererea de divorț a lui Kim Kardashian din 19 februarie, care a început procesul de încheiere a căsătoriei lor, de aproape șapte ani.

În ambele înregistrări, rapperul american și vedeta TV au fost de acord că, căsătoria lor ar trebui să se încheie pentru diferențe ireconciliabile.

De asemenea, au fost de acord că nu au nevoie de sprijin pentru soți.

Kanye și Kim au două fiice – North și Chicago, în vârstă de șapte și respectiv trei ani – și doi fii – Saint, cinci ani și Psalm, care împlinește doi ani luna viitoare.

Potrivit dosarului lui Kardashian, ei și-au păstrat proprietățile separate pe tot parcursul căsătoriei, din cauza condițiilor unui acord pre-nupțial.

Cuplul se numără printre cele mai recunoscute vedete din lume și amândoi au un succes imens. Căsătoria lor a fost una dintre cele mai urmărite în ultimele decenii.

Kim Kardashian, în vârstă de 40 de ani, și-a găsit faima în 2007 ca vedetă a reality show-ului TV despre familia ei, Keeping Up With The Kardashians. Spectacolul a rămas popular de atunci și urmează să difuzeze ultima sa serie pe E! Entertainment anul viitor.

Săptămâna trecută, multiplele sale afaceri – inclusiv machiaj, îmbrăcăminte și aplicații mobile – au văzut-o câștigând statutul de miliardar.

Kanye West, în vârstă de 43 de ani, este unul dintre cele mai mari nume din muzica rap, cunoscut pentru hituri globale precum Stronger, Jesus Walks și Gold Digger. Și-a găsit succesul și ca designer de modă.

Anul trecut, West a candidat fără succes la funcția de președinte american. În timpul campaniei sale, o serie de apariții publice neregulate și postări online ale rapperului au stârnit îngrijorarea și au determinat-o pe Kim să vorbească.

Ea a spus că soțul ei suferea de tulburare bipolară, era o „persoană strălucită, dar complicată” și a cerut publicului și mass-media o mai mare empatie în jurul sănătății sale mentale.