Romcab raportează venituri de 173 milioane de euro la finalul lui 2020, în creștere cu 88% față de anul precedent Creștere susținută în 2021

Peste 240 milioane EUR cifra de afaceri previzionată pentru 2021, față de 190 mil. EUR, conform planului de reorganizare

62 milioane euro cifră de afaceri de afaceri raportată în T1 2021, în creștere cu 70% față de perioada similară a anului trecut.

Finanțare în valoare de 23 milioane EUR, printr-un contract de credit semnat în martie 2021

Estimare a ieșirii din insolvență în timp record, termenul preconizat fiind finalul anului 2021

Romcab S.A (indice bursier MCAB) anunță o cifră de afaceri de 173 milioane EUR la finalul lui 2020, în creștere cu aproape 88% față de anul precedent. În termeni de profitabilitate, anul 2020 a marcat o revigorare, pierderea înregistrată de companie reducându-se la jumătate față de anul 2019. Situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2020 sunt disponibile pe site-ul companiei: www.romcab.com – Acționariat – Informații Acționariat – Rapoarte anuale – 2020.

„Activitatea din ultimii patru ani a fost marcată de pierderi, însă Romcab a reușit să depășească provocările aduse de insolvență, înregistrând o creștere semnificativă și constantă a cifrei de afaceri, de la 37 milioane EUR în 2017, la 173 milioane EUR în 2020, capacitatea de producție a companiei rămânând intactă în tot acest timp. În perioada marcată de criza sanitară mondială, Romcab a reușit să își mențină activitatea neîntreruptă, anul 2020 marcând o revenire a volumului de business la un nivel comparabil cu cel înregistrat în perioada anterioară demarării procedurii de insolvență”, declară Zoltan Prosszer, Administrator Special, Romcab.

Romcab a intrat în insolvenţă la propria cerere la începutul anului 2017 şi a revenit pe 4 martie 2021 la tranzacţionare la Bursa de la Bucureşti, pe fondul confirmării planului de reorganizare depus și asumat de Administratorul Special. Acțiunile Romcab au înregistrat pe bursă o creștere însemnată a cotației, depășind rapid dublul valorii înregistrate la momentul blocării, pe fondul unui volum de tranzacționare ridicat.

Conform datelor preliminare, pentru primul trimestru din 2021, compania a raportat o cifră de afaceri de 62 milioane euro, în creștere cu 70% față de perioada similară a anului trecut.

„Pentru 2021, tendința de creștere este una clară. Deși ne aflăm în perioada de reorganizare, am reușit să menținem contractele cu clienții și furnizorii, am revenit la același număr de angajați ca înainte de insolvență și am demarat procesul de atragere de noi surse de finanțare prin încheierea unui contract de credit în valoare de 23 milioane de euro în luna martie a acestui an. Putem spune că ne îndreptăm cu pași siguri către recâștigarea poziției de lider de piață și estimăm că vom ieși din insolvență mult înainte de termenul prevăzut în planul de reorganizare, respectiv cel de-al treilea an din perioada de reorganizare. Ceea ce am reușit până acum este o performanță remarcabilă, într-un timp record, în contextul în care, conform datelor de care dispunem, mai puțin de 2% din companiile care intra sub incidența Legii Insolvenței reușesc să se reorganizeze”, adaugă Zoltan Prosszer, Administrator Special, Romcab.

Romcab a contractat pe 24 martie un credit de 23 milioane euro, utilizarea fondurilor fiind condiţionată de trei factori: planul de reorganizare să fie definitivat, aflându-se pe rolul Curţii de Apel Tg. Mureș, fiind estimat că se va fixa termen până la finele lunii aprilie; negocierile cu creditorii din procedura de insolvenţă să fie finalizate, până la finalul lunii mai estimativ; constituirea garanţiilor.

Compania intenționează să intervină pe piață prin emisiunea de acțiuni si obligațiuni convertibile în acțiuni, prin distribuiri gratuite de acțiuni, dar și prin cumpărare de acțiuni pentru programe de recompensare a angajatilor.

Piața pe care societatea activează se estimează a fi în continuă creștere, principalele motoare în acest sens fiind utilizarea la scară tot mai largă a automobilului electric și a investițiilor uriașe în infrastructura necesară deservirii acestuia, programele destinate promovării producției de energie din surse regenerabile, alături de revirimentul estimat în sectorul construcțiilor.