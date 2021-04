Dolarul scade la minimul de trei săptămâni, pe măsură ce frica inflației se instalează pentru moment

Dolarul a scăzut miercuri la minime de mai multe săptămâni față de euro și yen, după ce creșterea valorii prețurilor de consum din SUA nu a stârnit temeri mai mari cu privire la accelerarea inflației și reducerea rezervei federale, împingând în jos randamentele obligațiunilor americane.

Dolarul a scăzut cu 0,2% până la 108,80 yeni, atingând cel mai scăzut nivel din ultimele trei săptămâni, în scădere cu aproximativ 2 la sută față de un vârf de un an la sfârșitul lunii trecute.

Euro a crescut cu 0,1% până la 1,1960 dolari, atingând cel mai înalt nivel de la mijlocul lunii martie, deoarece a prelungit un raliu de la minimul de cinci luni de 1,1704 dolari stabilit pe 31 martie.

Față de francul elvețian, moneda SUA a scăzut la 0,9201 franci, aproape de nivelurile sale cele mai scăzute din ultimele șase săptămâni.

În timp ce dolarul a rămas aproape de intervalele sale familiare față de majoritatea celorlalte monede, indicele dolarului față de un coș de șase unități majore a scăzut până la 91,724, cel mai scăzut din 22 martie.

Scăderea monedei verzi a avut loc pe măsură ce randamentele obligațiunilor americane au scăzut, reducând astfel atracția randamentului monedei, întrucât cererea solidă pentru o licitație de obligațiuni pe 30 de ani a atins creșterile inflației consumatorilor.

Randamentul Trezoreriei SUA pe 10 ani a scăzut la 1,620%, de asemenea, cel mai scăzut nivel de la sfârșitul lunii martie.

Indicele prețurilor de consum din SUA a crescut cu 0,6% în luna martie față de luna precedentă, cel mai mare câștig din august 2012 și a crescut cu 2,6% față de un an mai devreme, ambele cu 0,1 puncte procentuale peste așteptările pieței.

IPC de bază, care exclude alimentele volatile și energia, a fost, de asemenea, un pic mai puternic decât se aștepta, cu o creștere de la 1,6% la un an de la an la an.

„Se preconizează că inflația va accelera în trimestrul aprilie-iunie. Deși cea mai recentă lectură a fost puțin mai puternică decât se aștepta, nu a ieșit din senin ”, a declarat Masafumi Yamamoto, strateg șef valutar la Mizuho Securities.

Speculațiile că o inflație mai fermă ar putea propulsa Rezerva Federală pentru a-și reduce relaxarea cantitativă și ratele scăzute ale dobânzii mai devreme decât a promis a fost un factor principal al raliului dolarului în primul trimestru.

„Se pare că piețele au prețat deja în normalizarea economică, deoarece randamentele obligațiunilor din SUA au crescut considerabil, randamentul pe cinci ani aproape ajungând la 1% la un moment dat”, a spus Minori Uchida, strateg șef valutar la MUFG Bank.

Banca centrală americană a declarat că va analiza creșterile temporare ale inflației, iar analiștii se așteaptă să permită inflației să funcționeze mai intens decât se aștepta anterior, înainte de a crește ratele.

Președintele băncii Fed Philadelphia, Patrick Harker, a declarat marți că este puțin probabil ca inflația să rămână fără control anul acesta.

În altă parte, dolarul din Noua Zeelandă a crescut cu 0,4%, până la 0,7086 USD, după ce banca centrală a țării și-a menținut programul de dobândă oficială și de cumpărare a activelor stabil, pe scară largă, așa cum era de așteptat.

Dolarul din Singapore a crescut cu 0,25%, până la 1,3376 dolari SUA pe dolar SUA, după ce Autoritatea Monetară din Singapore (MAS) și-a lăsat neschimbate setările politicii cursului de schimb.

Rubla rusă a câștigat aproximativ 2% peste noapte după ce președintele american Joe Biden a cerut președintelui rus Vladimir Putin să reducă tensiunile dintre Rusia și Ucraina.

Biden l-a sunat pe Putin pentru a-i propune să se întâlnească într-o țară terță, în semn de îngrijorare cu privire la tensiunile care ies din control în criza ucraineană.

În criptomonede, bitcoin a atins un nivel record de 63.860,71 dolari înaintea listării platformei de criptomonede Coinbase pe Nasdaq mai târziu în acea zi.