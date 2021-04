Egiptul confiscă nava care a blocat Canalul Suez pentru o despăgubire de 900 de milioane de dolari

Egiptul va pune sub sechestru gigantul container care a blocat Canalul Suez luna trecută până când proprietarul său japonez va plăti 900 m USD (652 milioane lire sterline) în despăgubiri.

Unul dintre asigurătorii Ever Given, UK Club, a declarat că Autoritatea Canalului Suez a respins oferta sa de soluționare a cererii.

Acesta a descris cererea, care include 300 de milioane de dolari pentru un bonus de recuperare și 300 de milioane de dolari pentru pierderea reputației, ca fiind „extraordinar de mare” și „în mare parte neacceptată”.

Ever Given este ancorat în Marele Lac Amar, punctul central al canalului.

Nava de 400 m lungime (1.312 ft) și 220.000 de tone a fost încastrată în diagonală pe cursul apei pe 23 martie, după ce s-a prăbușit pe fondul vânturilor puternice și al unei furtuni de nisip care a afectat vizibilitatea.

A fost eliberat șase zile mai târziu, după o operațiune de salvare care a implicat o flotilă de remorchere puternice și nave de dragare care au mutat aproximativ 30.000 de metri cubi (1.1m ft cubi) de noroi și nisip.

Peste 400 de nave au trebuit să aștepte pentru a trece prin canalul de 193 km (120 de mile), care leagă Marea Mediterană de Marea Roșie și oferă cea mai scurtă legătură maritimă între Asia și Europa.

Președintele Autorității Canalului Suez (SCA), Osama Rabie, a declarat marți că Ever Given a fost „confiscat din cauza eșecului său de a nu plăti 900 de milioane de dolari” în despăgubiri, a informat presa egipteană.

Cifra s-a bazat pe „pierderile suferite de nava împământată, precum și costurile de flotație și întreținere”, a adăugat el.

UK Club – care l-a asigurat pe proprietarul navei Shoei Kisen Kaisha pentru răspunderi ale unor terțe părți, inclusiv daune cauzate infrastructurii sau cereri de obstrucție – a declarat într-o declarație că a negociat cu bună-credință cu SCA „în ciuda amplorii cererii” .

„O ofertă atentă și generoasă a fost făcută SCA pentru a soluționa cererea lor”, a adăugat aceasta. „Suntem dezamăgiți de decizia ulterioară a SCA de a aresta nava.”

„Suntem, de asemenea, dezamăgiți de comentariile făcute de SCA că nava va fi ținută în Egipt până la plata compensației și că echipajul ei nu va putea părăsi nava în acest timp.”UK Club a declarat că SCA nu a furnizat o justificare detaliată pentru reclamația sa, menționând că legarea la pământ nu a dus la poluare și nici la răni raportate.

De asemenea, a declarat că cererea de despăgubire nu includea taxele companiei de salvare specializate aduse pentru a ajuta la reflotarea Ever Given, pe care proprietarul și un alt asigurător se așteptau să o plătească separat.

O purtătoare de cuvânt a Shoei Kisen Kaisha a confirmat Agenției France-Presse că soarta Celui Întâlnit a fost „în arena legală”.Managerii tehnici ai Ever Given, Bernhard Schulte Shipmanagement, și-au exprimat dezamăgirea față de decizie miercuri într-o declarație care confirmă faptul că inspecțiile efectuate de American Bureau of Shipping, societatea de clasificare a navei, au fost încheiate.

„Nava a fost declarată adecvată pentru trecerea către Port Said, unde va fi evaluată din nou înainte de a pleca spre Rotterdam”, a spus acesta.

Cei 25 de membri ai echipajului indian al companiei Ever Give au cooperat pe deplin cu autoritățile egiptene și au efectuat investigații în legătură cu împământarea, inclusiv acordarea accesului la înregistratorul de date al călătoriei navei și la alte materiale și date, se adaugă în comunicat.

„Echipajul de la bord rămâne în stare bună de sănătate și de bună dispoziție, îndeplinindu-și sarcinile la cele mai înalte standarde. BSM este în contact regulat cu echipajul și a oferit sprijin familiilor navigatorilor.”