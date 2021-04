Vaccinul Johnson & Johnson a fost întrerupt după raportarea de tromboze

SUA, Africa de Sud și Uniunea Europeană vor opri temporar folosirea vaccinului Covid Johnson & Johnson (J&J), după rapoarte de coagulare rară a sângelui.

Sase cazuri au fost detectate in mai mult de 6,8 milioane de doze de vaccin, a declarat US Food and Drug Administration (FDA).

Johnson & Johnson și-a întrerupt lansarea în UE, care a început săptămâna aceasta.

Urmează cazuri similare după dozele de vaccin AstraZeneca, ceea ce a determinat întreruperea utilizării.

FDA a spus că recomandă pauza temporară „dintr-o abundență de precauție”. Acesta a confirmat că un pacient a murit din cauza complicațiilor de coagulare a sângelui, iar altul se află într-o stare critică.

Toate cele șase cazuri au fost la femei cu vârste cuprinse între 18 și 48 de ani, simptomele apărând la șase până la 13 zile după vaccinare.

În urma sfaturilor, toate site-urile federale din SUA au încetat să utilizeze vaccinul până la finalizarea investigațiilor suplimentare privind siguranța acestuia. Contractorii de stat și cei privați sunt așteptați să urmeze exemplul.

SUA are de departe cele mai multe cazuri confirmate de Covid-19 – mai mult de 31 de milioane – cu peste 562.000 de decese, un alt nivel mondial.

Johnson & Johnson este o companie de îngrijire a sănătății din SUA, dar vaccinul a fost dezvoltat în principal de filiala sa farmaceutică din Belgia și este cunoscut și sub numele de Janssen. Spre deosebire de unele dintre celelalte vaccinuri, este dat ca o singură doză și poate fi depozitat la temperaturi normale ale frigiderului, facilitând distribuția în climă mai caldă sau în zone mai îndepărtate.

În timp ce multe țări au precomandat milioane de doze, aceasta a fost aprobată doar în câteva țări.

A fost autorizat pentru utilizare în SUA pe 27 februarie, dar vaccinurile Pfizer-BioNTech și Moderna au fost utilizate pe scară mai largă. Vaccinul J&J a fost administrat la aproape șapte milioane de persoane din SUA, ceea ce reprezintă aproximativ 3% din totalul imunizărilor date până acum.

Dr. Anthony Fauci, consilierul de top Covid al țării, a declarat că este prea devreme pentru a comenta dacă i se poate revoca autorizația.

Africa de Sud, care a fost prima țară care a administrat vaccinul, și-a întrerupt utilizarea, deși nu au fost raportate cazuri de cheaguri de sânge în țară.

Johnson & Johnson a devenit vaccinul preferat acolo după ce studiile au arătat că are o rată de protecție mai mare împotriva variantei din Africa de Sud decât alte vaccinuri. De la mijlocul lunii februarie, aproape 300.000 de lucrători din domeniul sănătății au primit-o.

Organizația Mondială a Sănătății a declarat pentru Reuters că monitorizează situația și așteaptă rapoartele autorităților de reglementare americane și europene.

Cu toate acestea, livrările de vaccin către țările UE au început cu doar 24 de ore înainte ca J&J să spună că va întrerupe lansarea europeană. Deoarece nu a fost încă administrat în UE, experții de acolo vor privi spre Statele Unite pentru a vedea care este următoarea lor mișcare.

Desfășurarea vaccinurilor din UE a fost criticată de OMS pentru că este prea lentă și există îngrijorări cu privire la această ultimă întârziere care ar putea provoca o tulburare suplimentară.

Johnson & Johnson a emis o declarație spunând că a împărtășit „toate rapoartele de reacții adverse” cu autoritățile sanitare.

Acesta a adăugat: „Suntem conștienți de faptul că evenimentele tromboembolice, inclusiv cele cu trombocitopenie, au fost raportate cu vaccinurile Covid-19. În prezent, nu s-a stabilit o relație cauzală clară între aceste evenimente rare și vaccinul Janssen (J&J) Covid-19.