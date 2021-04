Libra Internet Bank ajunge la active de peste 7,3 miliarde lei în 2020 și se apropie de top 10 bănci din România

În 2020, Libra Internet Bank a continuat să urce în clasamentul băncilor din România după valoarea activelor, de pe locul al 15-lea, până pe poziția a 13-a, marcând astfel cea mai bună clasare după acest criteriu din istoria băncii. La finalul anului trecut, valoarea activelor băncii era de 7,32 miliarde lei, în creștere cu peste 12% față de cifra înregistrată în 2019 (6,53 miliarde lei).

“În 2020, am avut cu toții de gestionat o realitate complet nouă, în care întreaga lume s-a schimbat cu mare rapiditate. Din fericire, Libra Internet Bank a reușit să se adapteze rapid, demonstrând agilitate, responsabilitate și siguranță în ape tulburi. Am rămas permanent alături de clienții noștri, față de care am avut o atitudine proactivă și protectivă. Am venit cu soluții adaptate, precum restructurarea creditelor, participarea la Programul IMM Invest sau finanțările cu garanții europene de până la 90%, în cadrul Facilității COSME a Fondului European de Investiții. Ne-am menținut creșterea organică, iar soldul creditelor nete a crescut cu peste 15%, participând în același timp la efortul sistemului bancar de a veni în sprijinul companiilor afectate de efectele crizei sanitare. În condițiile în care rolul băncilor este mai important ca oricând, ca parte a soluției de revenire economică, Libra Internet Bank demonstrează ca este 100% pregatită să contribuie la reușita acestui demers esențial pentru întreaga societate”, a declarat Emil Bituleanu, Director General al Libra Internet Bank.

Anul trecut, Libra Internet Bank a continuat să înregistreze creșteri ale principalilor indicatori de business. Astfel, soldul creditelor nete a depășit 4,63 miliarde lei, în creștere cu peste 15% față de valoarea înregistrată în 2019 (4,01 miliarde lei), iar soldul surselor atrase a fost de 6,39 miliarde lei, în creștere cu 13% față de finalul lui 2019 (5,65 miliarde lei). În același timp, rata de neperformanță a rămas la un nivel sub media pieței, cu o valoare înregistrată de 2.95%, la finalul anului trecut. De asemenea, profitul băncii a fost unul consistent, de peste 38 milioane lei, deși diminuat față de valoarea din 2019, în contextul unui cost mai mare al riscului determinat de ajustările metodologiei de constituire a provizioanelor, cu scopul adaptării la evenimentele neprevăzute derivate din situația pandemică.

De-a lungul unui an 2020 marcat de numeroase incertitudini, Libra Internet Bank a reușit performanța de a se afirma drept cea mai activă bancă românească în zona Fintech, prin cele 4 parteneriate încheiate cu jucători globali din acest domeniu. În același timp, la finalul anului trecut, banca a ocupat primul loc la categoria bănci și instituții financiare, în Topul Angajatorilor realizat de platforma Undelucram.ro.