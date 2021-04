Oscar 2021: 19 lucruri ciudate de la Borat la Boseman

După un sezon de premii care s-a prelungit chiar mai mult decât unele dintre filmele nominalizate, Oscarurile au loc în sfârșit duminica aceasta.

Cursa din 2021 a început în septembrie anul trecut, când Nomadland a devenit favoritul timpuriu la festivalurile de film de la Veneția și Toronto.

Sezonul premiilor ulterioare a fost prelungit din cauza pandemiei, premiile Oscar din acest weekend având loc cu două luni mai târziu decât de obicei.

Scoateți-vă hanoracul preferat din dulap, pentru că am studiat nominalizările și am ascultat o mulțime de podcast-uri din sezonul premiilor pentru a veni cu 19 fapte ciudate despre concurenții din acest an.

1. Borat a doborât deja un record de Oscar.

Filmul dublu nominalizat al lui Sacha Baron Cohen a depășit recordul mondial Guinness pentru cel mai lung titlu din orice film nominalizat din istoria Academiei..

Acest lucru l-a depășit pe titularul recordului precedent, „Acei oameni minunați în mașinile lor de zbor” sau Cum am zburat de la Londra la Paris în 25 de ore și 11 minute, care a fost lansat în 1964, dar avea doar 85 de caractere în titlu.

2. Nominalizarea lui Chadwick Boseman este mai neobișnuită decât ai putea crede.

Vedeta Panterei Negre, care a murit în august anul trecut, va câștiga cel mai bun actor pentru interpretarea sa a lui Ma Rainey.

Dar de fapt nu este atât de obișnuit ca actorii să fie nominalizați postum – Boseman este doar al optulea în 93 de ani.

James Dean, Jeanne Eagels, Ralph Richardson, Massimo Troisi și Spencer Tracy au fost de asemenea nominalizați după moartea lor (de două ori, în cazul lui Dean), în timp ce Heath Ledger și Peter Finch sunt singurii doi actori care au câștigat.

3. Cea mai bună categorie de imagine nu are suflet.

Literalmente. Filmul extrem de popular Pixar, care prezintă vocile lui Tina Fey, Jamie Foxx și Graham Norton, nu se află în cea mai bună cursă de imagine din acest an.

Dar atunci, ce este nou? Academia nu nominalizează aproape niciodată filme de animație pentru categoria sa de top.

De fapt, doar trei filme de animație au fost nominalizate vreodată pentru cea mai bună imagine – Frumoasa și Bestia (1991), Up (2009) și Toy Story 3 (2010), dintre care niciunul nu a câștigat, de fapt.

Soul este cel puțin nominalizat pentru cea mai bună piesă animată și are șanse foarte mari de a câștiga, atâta timp cât poate împiedica concurența celor de la Shaun the Sheep.

4. Ultima dată când câștigătorii celei mai bune actrițe și cel mai bun actor au fost din același film, a fost în 1998.

Nu pariați împotriva acestui lucru în acest an – Viola Davis și Chadwick Boseman ar putea câștiga amândoi pentru Black Rain de Ma Rainey.

Helen Hunt și Jack Nicholson au fost ultima pereche care a înscris dubla, pentru As Good As It Gets.

5. Câștigătoarea Globului de Aur a celei mai bune actrițe în rol secundar nu a ratat o nominalizare la Oscar din 1976.

Totuși, asta s-a schimbat în acest an.

Jodie Foster a câștigat Globul pentru interpretarea sa din The Mauritanian, dar nici măcar nu este una dintre cele cinci nominalizate la Oscar.

Asta o face să fie prima câștigătoare a Globe-ului din această categorie de la Katharine Ross, pentru Voyage of the Damned.

6. Glenn Close a făcut cea mai bună (și cea mai proastă) actorie din 2020.

În vârstă de 74 de ani deține în prezent onoarea îndoielnică de a fi cea mai nominalizată actriță din istorie care nu a câștigat niciodată.

A obținut anul acesta cea de-a opta nominalizare pentru interpretarea ei în Hillbilly Elegy – un film extrem de diviziv. Rotten Tomatoes înregistrează un decalaj mare între scorul telespectatorilor (84%) și scorul criticilor (26%).

Drept urmare, Close a fost nominalizată pentru cea mai bună actriță în rol secundar la Oscar … dar și cea mai proastă actriță în rol secundar la ceremonia alternativă Razzies.

Ea este doar al treilea actor care a obținut dubla nominalizare la Oscar-Razzie pentru aceeași interpretare. Ceilalți au fost Amy Irving (pentru Yentl) și James Coco (Only When I Laugh).

7. Este pentru prima dată în istoria premiilor Oscar când toți cei cinci nominalizați pentru cel mai bun scenariu original sunt premiați pentru cea mai bună imagine.

Aceștia sunt: ​​Minari, Promising Young Woman, Judas and the Black Messiah, The Trial of the Chicago 7 și Sound of Metal.

8. Eurovision este cel mai ciudat din categoria sa.

Și având în vedere caracterul plictisitor al concursului anual de melodii, nu l-am vedea altfel.

Husavik, care apare în filmul Eurovision al lui Will Ferrell, este singurul nominalizat pentru cea mai bună melodie originală care nu apare în creditele finale ale filmului său.

Asta pentru că este singura melodie care este în mod activ integrantă în intriga filmului său, mai degrabă decât o muzică plăcută de închidere destinată să vă însoțească plimbarea din cinematograf (sau din sufragerie).

Cealaltă ciudățenie din această categorie este Diane Warren, dar dintr-un motiv diferit. În timp ce toți ceilalți compozitori își văd munca nominalizată pentru prima dată, Warren este la cea de-a 12-a nominalizare la Oscar (12!), Dar nu a câștigat niciodată.

9. Viola Davis nu stă în jur.

Portretizarea celei mai bune actrițe nominalizată la Ma Rainey totalizează doar 26 de minute și 41 de secunde din film.

Asta înseamnă că ea apare de fapt pe ecran mai puțin timp decât doi dintre nominalizații la actrița secundară – Maria Bakalova și Olivia Colman, care urmăresc 40 și respectiv 35 de minute în filmele lor.

Davis are o formă în acest sens – a primit o nominalizare la cea mai bună actriță secundară în 2009 pentru Doubt, în ciuda faptului că a apărut doar într-o singură scenă de opt minute.

10. Singura nominalizare a Tigrului Alb păstrează vie o tradiție de 20 de ani.

Filmul, bazat pe romanul câștigător al Premiului Booker, are o singură nominalizare – scenariul cel mai bine adaptat.

Capul din această categorie menține seria „nominalizării unice la scenariu” a Academiei în curs pentru al 20-lea an consecutiv.

Cu alte cuvinte, fiecare ceremonie a Oscarurilor din ultimii 19 ani a văzut cel puțin un film nominalizat pentru scenariu, dar nimic altceva. Knives Out, Straight Outta Compton, In Bruges și Molly’s Game sunt printre celelalte.

11. Mary J. Blige este un trendsetter.

Regina sufletului hip-hop a fost prima persoană nominalizată vreodată pentru interpretare și compoziție în același an, care a fost pentru Mudbound în 2018.

Dar de atunci, s-a întâmplat în fiecare an. Lady Gaga a atins ambele baze în 2019, urmată de Cynthia Erivo în 2020.

Anul acesta, starul One Night In Miami, Leslie Odom Jr, continuă tendința – cu nominalizări atât în ​​categoria actorului secundar, cât și în categoria pieselor originale.

Pe lângă rolul lui Sam Cooke în film, el a mai scris și interpretat Speak Now pentru coloana sonoră a filmului.

12. Cea mai în vârstă nominalizată din acest an este Ann Roth, în vârstă de 89 de ani, designerul de costume pentru personajul lui Ma Rainey.

Asta o leagă de scenaristul James Ivory și de regretatul regizor francez Agnès Varda, care au fost nominalizați la 89 de ani.

Dar cine a fost cel mai în vârstă dintre acești trei? Ne-am scos calculatoarele și am constatat că Varda deține coroana – în momentul în care a fost nominalizată, era cu trei luni mai în vârstă decât Roth și cu opt zile mai mare decât Ivory.

13. Iuda și Mesia Negru nu au un personaj principal.

Cel puțin, nu conform Academiei.

Daniel Kaluuya și LaKeith Stanfield sunt ambii nominalizați la categoria cel mai bun actor în rol secundar pentru film.

Acest lucru a lăsat nedumeriți mulți observatori de Oscar. Dacă actorii care îl interpretează atât pe Iuda, cât și pe Mesia Negru erau personaje secundare, atunci cine ar fi fost conducătorul?

Explicația este, pur și simplu, că Academia permite alegătorilor să aleagă în ce categorie să numească pe cineva.

Este posibil ca ambele vedete să fi câștigat nominalizări de la membrii din categoriile principale, dar de când Barry Fitzgerald a fost nominalizat de două ori pentru aceeași reprezentație în 1944, a fost o regulă ca interpretul să poată fi nominalizat doar în categoria în care primesc cele mai multe voturi. .

14. Toți câștigătorii ”cel mai bun actor” ar putea proveni din grupuri minoritare etnice.

Yuh-Jung Youn, Daniel Kaluuya, Viola Davis și Chadwick Boseman au alcătuit quad-ul SAG câștigător.

Acesta este un an record pentru diversitatea rasială în general la Oscar, cu nouă actori ai minorităților etnice nominalizați din 20 de sloturi disponibile.

Și pentru prima dată, majoritatea nominalizaților pentru cel mai bun actor de vârf nu sunt albi. Anthony Hopkins și Gary Oldman sunt nominalizați alături de Boseman, Riz Ahmed și Steven Yeun.

15. Acesta este primul an în care au existat două nominalizate pentru cel mai bun regizor.

Natalie Portman va trebui, din păcate, să-și lase pelerina de campanie în garderoba anul acesta, deoarece atât Chloé Zhao (Nomadland), cât și Emerald Fennell (Tânăra promițătoare) sunt cele mai bune regizoare.

Este pentru prima dată când două femei sunt nominalizate într-un singur an. Regizorul Lady Bird, Greta Gerwig, a fost ultima femeie nominalizată în 2018, în timp ce Kathryn Bigelow, regizorul The Hurt Locker, este singura femeie care a câștigat vreodată, în 2010.

În plus, Zhao și Fennell sunt, de asemenea, pregătite pentru cel mai bun scenariu adaptat și, respectiv, cel mai bun scenariu original. Dacă ambii câștigă, va marca prima dată în istoria premiilor Oscar, când femeile au câștigat ambele categorii de scenariu.

Nicio femeie nu a câștigat niciuna dintre categoriile de scriere a Oscarurilor de la Diablo Cody, din Juno, în 2008.

16. Borat este noul naș.

Nașul și Nașul Partea a II-a sunt considerate pe larg drept două dintre cele mai mari filme din toate timpurile. Dar epopeea gangsterului are două paralele surprinzătoare cu Borat Subsequent Moviefilm.

În primul rând, Maria Bakalova este doar a doua nominalizată pentru cea mai bună actriță secundară dintr-o continuare, după Talia Shire din The Godfather Part II.

Borat este, de asemenea, doar al patrulea film care are atât originalul, cât și continuarea nominalizate pentru cel mai bun scenariu.

Celelalte sunt Omul subțire și continuarea sa După Omul subțire, Hustler și continuarea sa Culoarea banilor și – așa este – Nașul și Nașul Partea a II-a.

17. Cele mai bune premii de editare a sunetului și cele mai bune mixaje de sunet au fost combinate într-o categorie generală în acest an – cel mai bun sunet.

Aceasta este o ușurare imensă pentru jurnaliștii de pretutindeni, care anterior trebuiau să încerce să explice diferența dintre cei doi – cu condiția să-și dea seama ei înșiși.

Adevărul este că a avea două categorii diferite nu mai era necesar datorită progreselor tehnologice.

„Cele două categorii de sunete ale Academiei sunt o relicvă a unei ere pre-digitale care nu explică evoluția sunetului de post-producție”, a explicat Chris O’Falt în IndieWire. „Astăzi, editarea și mixarea sunetului s-au suprapus până la punctul în care chiar și cel mai înțelept audiofil ar putea avea probleme în a distinge contribuția fiecăruia”.

18. Frances McDormand este prima femeie care a primit o nominalizare în calitate de actor și producător într-un singur an.

Ea este listată ca producătoare în Nomadland, cea mai bună imagine preferată, ceea ce înseamnă că ar putea ajunge pe scenă chiar dacă nu câștigă cea mai bună actriță.

Cele mai apropiate comparații sunt Barbra Streisand și Oprah Winfrey, ambele fiind nominalizate ca actrițe și producători, dar pentru filme diferite și din ani diferiți.

19. Steven Soderbergh ar putea fi o persoană bună pentru a cere numerele de loterie de săptămâna viitoare.

Legendarul director al Ocean’s Eleven și Erin Brockovich realizează ceremonia Oscar din acest an, care trebuie să fie un coșmar logistic cu locațiile sale multiple, protocoalele Covid și interzicerea nominalizărilor folosind Zoom.

Dar dacă există vreun om pregătit pentru această situație exactă, acesta este Soderbergh.

În 2011, cu aproape un deceniu înainte de pandemie, el a regizat un film care prezenta distanțarea socială, numărul R și vaccinurile fiind introduse pe fondul unui virus mortal. Filmul în cauză? Contagiune.