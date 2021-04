Persoanele sub 35 de ani suferă din cauza crizei locurilor de muncă

Oamenii mai tineri continuă să suporte greul crizei locurilor de muncă pe fondul reducerilor pe scară largă în sectoare precum ospitalitatea, arată cifrele oficiale.

În anul curent până în martie, s-au pierdut 811.000 de locuri de muncă în salarizare în Marea Britanie, sub 35 de ani reprezentând 80% din aceste reduceri.

Datele au arătat, de asemenea, că rata șomajului a scăzut la 4,9% în cele trei luni până în februarie – în scădere față de 5% anterior.

Acest lucru s-a întâmplat în ciuda faptului că majoritatea Regatului Unit se află sub reguli stricte de blocare pentru cel puțin o parte din perioadă.

Oficiul pentru Statistică Națională (ONS) a declarat că piața locurilor de muncă „rămâne redusă”, cu cinci milioane de oameni angajați, dar care încă se află pe drum.

Șeful economiei la Camerele de Comerț Britanice, SurenThiru, a declarat: „Șomajul rămâne în curs de vârf spre sfârșitul anului 2021, odată cu expirarea schemei de foraj și cei care au oprit vânătoarea de locuri de muncă în timpul pandemiei privesc să revină la forța de muncă ca restricții uşurate.

„Deși schema furlough va limita vârful pierderilor de locuri de muncă, șomajul structural pe termen mai lung cauzat de Covid-19, în special în rândul tinerilor, poate însemna că drumul înapoi către nivelurile pre-pandemice rămâne în urma recuperării economice mai largi”.

Per total, aproximativ 1,67 milioane de persoane au fost șomere între decembrie și februarie. Aceasta este în scădere cu 50.000 față de trimestrul anterior, dar cu 311.000 mai mare decât în ​​urmă cu un an.

Dar ONS a spus că tinerii suferă în mod disproporționat, deoarece sectoare precum retailul și ospitalitatea au fost puternic afectate de criză.

Potrivit ONS, persoanele cu vârsta sub 35 de ani au reprezentat 635.000 de locuri de muncă pierdute până în martie, cu 436.000 din aceste funcții deținute de persoane sub 25 de ani.

Gerwyn Davies, consilier politic principal la Institutul de Dezvoltare Profesională Chartered, a declarat că numărul de tineri ocupați a ajuns la un „nivel post-pandemic scăzut”.

„Acest lucru întărește situația urgentă pentru ca stimulentele de ucenicie să devină mai generoase și să vizeze în mod special tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani. De asemenea, subliniază necesitatea de a îmbunătăți gradul de conștientizare a angajatorilor cu privire la stagii și Schema Kickstart [plasament în muncă].”

Ar fi greșit să ne lăsăm lăsați cu surpriza plăcută a scăderii ratei șomajului oficial sub 5%. Imaginea reală a pandemiei se află în datele fiscale din luna martie. Cu 813.000 de salarii mai puține pe sistemul PAYE față de acum un an, iar patru cincimi din aceste locuri de muncă au fost pierdute de persoane cu vârsta sub 35 de ani.

Dar faptul că cifrele din primele luni au fost în general stabile este cu siguranță o veste bună. Angajatorii au reușit să parcurgă al doilea blocaj fără pierderi de locuri de muncă pe scară largă, datorită extinderii schemelor de sprijin, cum ar fi furlough.

Aceasta oferă o bază mai solidă decât s-ar fi putut aștepta pentru redeschiderea treptată a economiei. Vor exista tulpini, mai ales că sprijinul este eliminat treptat la sfârșitul verii. Dar aceste cifre oferă speranța unui vârf mai scăzut al șomajului, probabil la aproximativ 6%, decât se așteptase.

ONS a declarat că piața generală a locurilor de muncă a fost „în general stabilă” în ultimele luni, după șocul major din primăvara trecută, când economia s-a contractat brusc.

„Cu toate acestea, sunt cu peste 800.000 de angajați mai puțini decât înainte de pandemie și cu aproximativ cinci milioane de oameni angajați, dar care încă sunt în plină desfășurare, piața muncii rămâne redusă”, a declarat directorul ONS pentru statistici economice, Darren Morgan.

„Cu toate acestea, odată cu perspectiva redeschiderii afacerilor, a existat o creștere semnificativă a locurilor de muncă vacante în luna martie, în special în sectoare precum ospitalitatea”.

Banca Angliei se așteaptă la o revenire economică în acest an, deoarece măsurile de blocare sunt ușurate și sprijinul guvernului pentru locuri de muncă continuă. Dar spune că recuperarea depinde în continuare de „evoluția pandemiei”.

Hannah Audino, economist la PwC, a declarat că stabilizarea pieței muncii în timpul celui de-al treilea blocaj național a avut implicații pozitive pentru economia Marii Britanii.

„Ne așteptăm la o redresare treptată a pieței forței de muncă în următoarele luni, odată cu redeschiderea ospitalității și a comerțului cu amănuntul, cu condiția ca foaia de parcurs a guvernului pentru redeschiderea economiei să continue să fie planificată”.