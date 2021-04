Studiu Grai Ventures: media pentru capitaluri proprii, soluția alternativă eficientă de investiții în startup-urile românești

În timp ce, la nivel mondial, cererea de publicitate pentru media tradiționale este pe un trend descendent, un nou model financiar ia naștere, cu multiple beneficii pentru investitori și antreprenori: media pentru capitaluri proprii. Aceasta este concluzia celui mai recent studiu, „Ascensiunea Media pentru capitaluri proprii ca model investițional alternativ”, realizat la nivel european de către Grai Ventures, o companie românească cu experiență în dezvoltarea și scalarea startup-urilor la nivel internațional. Cercetarea, unică la nivel european, evidențiază investiția de tip „media pentru capitaluri proprii” ca o soluție eficientă pentru finanțarea startup-urilor „direct către consumator” (en. business to consumer / B2C) și o alternativă promițătoare de generare de profit pentru posturile de televiziune ce se confruntă cu perturbări digitale.

Studiul Grai Ventures arată că startup-urile au șanse de succes de 9 ori mai mari (87%) dacă beneficiază de publicitate în loc de capital. Astfel, primind publicitate în schimbul cotei de participație, companiile își tranzacționează capitalurile proprii conglomeratelor media care își diversifică portofoliul. În prezent, la nivel european, Channel 4, German Media Pool, ProSieben și Mediaset sunt printre cele mai active posturi de televiziune în folosirea acestui model alternativ de investiții.

Pentru studiul „Ascensiunea Media pentru capitaluri proprii ca model investițional alternativ”, Grai Ventures a analizat peste 414 runde de finanțare pentru 149 de companii cu seturi de date compilate din Dealroom, Crunchbase, Europe Venture Capital Review și Statista pentru a identifica și profila numărul total de startup-uri europene care au beneficiat de media pentru capitaluri proprii, începând cu anul 2000. Datele extrase arată că succesul unui startup sau eșecul lui țin de câțiva factori importanți, printre care cunoașterea pieței pe care va activa produsul și înțelegerea modului în care funcționează media. În prezent, un procent important al startup-urilor eșuează tocmai pentru că acești factori nu sunt îndepliniți: 34% din startup-uri, din cauza neconcordanței dintre produs și piață, și 22%, din cauza înțelegerii insuficiente a strategiilor de marketing și a modului în care funcționează media*.

”La momentul actual, pentru a face publicitate propriilor afaceri, membrii fondatori se bazează frecvent pe marketing digital, ca mijloc de publicitate ieftin și accesibil. Cu toate acestea, majoritatea startup-urilor de tipul B2C trebuie să aibă o acoperire mai mare pentru a-și crește baza de clienți, iar publicitatea convențională, precum cea TV, este prea costisitoare pentru o companie la început de drum. După luni de multă muncă, ne bucurăm să lansăm această cercetare care sperăm să fie nu doar un instrument de real ajutor pentru startup-uri și pentru mass-media, ci și o conștientizare a pașilor pe care-i au de urmat, astfel încât să realizeze parteneriate strategice, cu câștiguri de ambele părți”, a declarat Diana Florescu, CMO și Managing Partner al Grai Ventures.

Studiul realizat de Grai Ventures relevă că, din 2010, 149 de startup-uri au adoptat Media for Equity (M4E) ca o modalitate rentabilă de a-și crește vizibilitatea și de a accede la piețe de masă prin intermediul publicității TV, Out-of-Home (OOH), tipărite și radio.

Sunt concludente exemple precum Zalando, un startup German ce comercializează articole vestimentare, care a încheiat o tranzacție de tipul M4E cu fondul de investiții SevenVentures. SevenVentures a investit în companie sub formă de publicitate în 2009. Vânzările companiei Zalando au explodat de la 6 milioane USD la 1,8 miliarde USD până în 2013, ceea ce înseamnă o creștere a veniturilor de 29.900% în doar câțiva ani. Zalando și About You, doi comercianți cu amănuntul germani, au beneficiat de publicitate în Germania, Republica Cehă, Elveția, Franța și Austria.

Media pentru capitaluri proprii – o oportunitate neexploatată în Europa de Est

Studiul Grai Ventures arată că modelul investițional media pentru capitaluri proprii rămâne un potențial neexploatat în Europa de Est. Conform aceleiași cercetări, doar Rusia și Polonia au adoptat modelul până în prezent, iar în cea din urmă, acesta nu mai este activ.

„Grupurile de televiziune est-europene ratează oportunitatea de a demonstra că sunt parteneri esențiali în construirea brandurilor digitale și diversificarea veniturilor. Televiziunea încă atrage o audiență masivă în toată Europa. Startup-urile ce se adresează direct consumatorilor iau în calcul televiziunea mult mai serios decât acum un deceniu. Nu este prea târziu pentru televiziunile din România să înceapă să ofere nou-veniților în sfera digitală contracte de publicitate, încă de la începuturi”, subliniază Ștefan Koritar, CEO & Managing Partner al Grai Ventures.

Ce fel de startup-uri sunt potrivite pentru acest model de investiții?

Printre sectoarele cele mai populare pentru acest model alternativ de finanțare se numără companiile de software și comerț electronic care dezvoltă produse direct orientate spre consumator. Toate acestea au trecut prin cel puțin o infuzie de capital inițial, de tipul „seed round”, înainte de a beneficia de publicitate convențională, și 90% dintre ele erau în etapa de generare vânzări, când au crescut prin media pentru capitaluri proprii.

Concluziile cercetării, dar și informații despre metodologia din spatele „Ascensiunea Media pentru capitaluri proprii ca model investițional alternativ”, se regăsesc pe https://www.graigroup.com/media-for-equity.