Klarwin investește în accesibilizarea apei potabile pentru comunitățile de la Pata-Rât, proiect realizat în colaborare cu Zona Metropolitană Cluj

Compania internațională Klarwin anunță astăzi, 22 aprilie, semnarea unui acord de colaborare cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj. Obiectivul acestui parteneriat este creșterea accesului la apă potabilă pentru comunitățile de la Pata-Rât.

„După trei ani de parteneriat cu autoritățile locale, timp în care am construit încredere și am demonstrat competență tehnică și profesională prin epurarea a peste 100.000 m3 de levigat din depozitul neconform de deșeuri menajere de la Pata-Rât, am decis să ne implicăm într-un proiect ce răspunde nevoilor comunităților din vecinătate. Credem că este datoria noastră să identificăm și să implementăm soluții care să le asigure locuitorilor un acces mai facil la apă potabilă”, a declarat Lucian Pavel, Managerul Departamentului pentru Protecția Mediului din cadrul Klarwin.

Klarwin este unul dintre liderii tehnologici în epurarea apelor reziduale și în tratarea surselor de apă în vederea potabilizării, având o experiență de peste 17 ani pe piața românească. Este una dintre cele mai inovative companii din domeniu, utilizând tehnologii care se regăsesc în cele mai importante stații de tratare a apei la nivel mondial.

Proiectul social de la Pata Rât va fi realizat în colaborare cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj, aceasta urmând să identifice locațiile potrivite pentru amplasarea de soluții tehnice, traseele de utilități și să asigure facilitarea comunitară.

„Suntem bucuroși să-i ajutăm pe partenerii noștri de la Klarwin, deoarece acest proiect este complementar cu celelalte inițiative pe care le derulăm în zonă, în scopul de a îmbunătăți condițiile de trai ale comunității. Sperăm ca acesta să fie doar un prim pas de-a lungul unei colaborări îndelungate”, a declarat Adrian Răulea, director programe în cadrul ZMC.

Semnarea acordului de colaborare dintre Klarwin și Zona Metropolitană Cluj marchează, totodată, Ziua Pământului (22 aprilie), ca expresie comună a dorinței de a contribui la construirea unei societăți mai stabile și mai sustenabile, pentru un viitor mai bun.

Despre Klarwin

Klarwin este lider european în domeniul aplicațiilor industriale destinate filtrării, separării și purificării. În calitate de partener oficial și exclusiv al Pall Corporation, o companie Fortune și parte a Danaher Corporation, Klarwin furnizează servicii și produse inovative marilor corporații din domeniul farmaceutic, al apelor potabile și industriale, energetic și al producției de mașini.