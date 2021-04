Wall Street revine după două zile de cădere; Netflix scade

Indicatorii principali ai Wall Street au crescut miercuri, după ce au scăzut pentru două sesiuni consecutive, întrucât câștigurile din stocurile cu mega-capacitate au compensat mai mult decât scăderile din Netflix după rezultate dezamăgitoare.

Tesla Inc și Microsoft Corp au avut cele mai mari creșteri ale indicelui S&P 500 de tranzacționare la începutul după-amiezii, în timp ce furnizorul de servicii de streaming Netflix a scăzut cu 7,3%.

Nouă dintre cele 11 sectoare majore S&P 500 au fost mai mari, cu servicii de comunicații, care găzduiesc Netflix, iar sectoarele de utilități defensive sunt în scădere. Sectorul tehnologic S&P 500 a câștigat 0,6%.

„Investitorii se simt mai încrezători în perspectivele de creștere a câștigurilor pentru tehnologie … ar prefera să graviteze către lucrul sigur, care este în acest moment stocul de tehnologie”, a declarat Sam Stovall, strateg șef de investiții la CFRA Research din New York.

„Vedem un pic de revenire pe termen scurt, cu traderi care doresc să profite de slăbiciunea pe termen scurt.”

Odată cu creșterea ritmului sezonului de profit din primul trimestru, analiștii se așteaptă ca profitul pentru companiile S&P 500 să crească cu 31,9% față de un an mai devreme, conform datelor Refinitiv IBES.

Media industrială Dow Jones a crescut cu 209,36 puncte, sau 0,62%, la 34,030,66, S&P 500 a crescut cu 23,60 puncte, sau 0,57%, cu 4158,54, iar Nasdaq Composite a crescut cu 93,98 puncte sau 0,68%, cu 13,880,25.

Anthem Inc a crescut cu 0,3% după ce asigurătorul de sănătate și-a ridicat obiectivul de profit pe tot anul, întrucât cererea mai mică pentru serviciile de sănătate non-COVID-19 l-a ajutat să restrângă costurile medicale și să bată estimările trimestriale ale profitului.

Acțiunile unui rival mai mare UnitedHealth Group Inc au câștigat 0,2%, contribuind la susținerea indicelui Dow Jones.

Verizon Communications Inc a scăzut cu 0,4% după ce a pierdut mai mulți abonați wireless decât se aștepta în primul trimestru. Acțiunile T-Mobile US Inc și AT&T Inc au fost, de asemenea, mai mici.

Operatorul feroviar american CSX Corp a scăzut cu 4,6% după ce a ratat estimările pentru profitul din primul trimestru, afectat de temperaturile frigide ale vortexului polar, de întreruperile pandemice în curs și de costurile mai mari cu combustibilul.

Problemele avansate au depășit numărul declinatorilor cu un raport de 3,39 la 1 pe NYSE și un raport de 3,21 la 1 pe Nasdaq.

Indicele S&P a înregistrat 71 de noi maxime de 52 de săptămâni și nici un nou minim, în timp ce Nasdaq a înregistrat 52 de noi maxime și 49 de minime noi.