Grupul de firme Bittnet intenţionează să cumpere o firmă IT prezentă pe piaţa din Ardeal și Banat

În prezent, grupul de firme bucureștean Bittnet, fondat de frații Mihai și Cristian Logofătu, cumpără o companie IT prezentă pe piața din Ardeal și Banat, suma de achiziție fiind convenită în bani și acțiuni, potrivit unui comunicat transmis, luni, publicației StartupCafe.ro.

Astfel, bucureștenii vor plăti în total pentru firma TopTech, fondată de antreprenorul Sorin Nădăban, un preț estimat la 12,5 milioane de lei (circa 2,5 milioane euro), din care 7,5 milioane lei (1,5 milioane euro) în bani. Plata în bani va fi făcută de firma Dendrio, parte a grupului Bittnet. Restul de 5 milioane lei (circa 1 milion euro) vor fi plătiți în acțiuni la Bittnet. Suma tranzacției va fi supusă unor ajustări, a precizat Bittnet.

Iar achiziția se va face integral, aceasta fiind primul M&A din 2022 realizat de grupul Bittnet, dar pentru finalizarea tranzacției este nevoie și de aprobarea Consiliului Concurenței.

În România, TopTech este o firmă românească de IT&C înființată de Sorin Nădăban în anul 1992, la Deva, fiind una dintre cele mai mari companii de soluții IT&C din centrul și vestul României. Firma are peste 80 de angajați și colaboratori în birourile deschise în Deva, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca, Alba-Iulia și Mediaș. TopTech utilizează tehnologii de la producători ca Dell sau HP, cu care are parteneriate. Concret, firma realizează rețele de calculatoare, sisteme pentru săli de conferință, implementează sisteme infokiosk, servicii de printing etc.

În contextul activităţilor, în anul 2021, TopTech a înregistrat o cifră de afaceri de peste 55 milioane lei, un profit operațional de aproximativ 2 milioane lei și un profit net de 1,6 milioane lei.

În urma achiziției, portofoliul TopTech se va alătura portofoliului Dendrio, din cadrul grupului Bittnet. Astfel, Dendrio urmărește să-și consolideze poziția de integrator multi-cloud din România și să pună dispoziția clienților cea mai largă paletă de servicii de tip Cloud, precum migrare, hosting, infrastructură, backup, software as a service și nu numai, atât la nivel public, cât și privat, precum și printr-un model hibrid.

Concret, după finalizarea tranzacției, echipa TopTech va fi integrată în business-group-ul “Cloud & Infrastructure” din cadrul Diviziei de Tehnologie a Grupului Bittnet.

Anul trecut, această divizie, care mai cuprinde Elian, Nenos, Nonlinear, ITPrepared, GRX și ISEC a înregistrat o cifră de afaceri de 98,4 milioane de lei și un profit operațional de 7,7 milioane de lei. Fără a lua în considerare preluarea TopTech, grupul bugetează venituri de 134,6 milioane de lei pentru divizia de tehnologie în 2022, o creștere cu 37% comparativ cu anul 2021 conform bugetului de venituri și cheltuieli supus aprobării de către acționari în cadrul Adunării Generale a Acționarilor din data de 20 aprilie 2022.

În opinia sa, „Domeniul de activitate al TopTech este similar cu cel al Dendrio, iar prin unirea portofoliilor de soluții și servicii ale celor două entități avem oportunitatea de a satisface mai bine nevoile clienților. Le urăm bun-venit noilor colegi și suntem încrezători că prin această investiție vom continua să extindem atât numărul de clienți deserviți de grupul nostru, serviciile oferite acestora, precum și să creștem veniturile. Deși ne aflăm într-un context geopolitic dificil și caracterizat de impredictibilitate, rămânem dedicați planurilor anunțate către investitori și acționari cu privire la investițiile și extinderea către piețele din Europa Centrală și de Est” – a declarat Mihai Logofătu, CEO Bittnet Group.

Aşadar, Bittnet a fost fondată în 2007 la București, de către frații Mihai și Cristian Logofătu, ca o companie de training și soluții IT în România și în străinătate. Astăzi, Bittnet este un Grup de companii din domeniul IT din care fac parte următoarele branduri: Bittnet Training, Dendrio, ELIAN Solutions, Equatorial Gaming, The eLearning Company, Softbinator, ISEC Associates, Computer Learning Center, IT Prepared, Global Resolution Experts și Nenos Software.

Grupul Bittnet este listat pe Piața Principală a Bursei de Valori București sub simbolul BNET.