20% dintre românii care doresc să achiziţioneze o maşină, iau în considerare varianta hybrid plug-in

În România, procentul de 49% dintre românii care intenţionează să-şi achiziţioneze o maşină în viitorul apropiat doresc ca aceasta să fie nouă, 20% le iau în considerare pe cele de tip hybrid plug-in şi 12% pe cele full electric, potrivit unui studiu realizat de Mercury Research pentru ING Bank România.

În contextul resurselor financiare, 74% dintre românii care se gândesc să cumpere o maşină iau în considerare un credit de nevoi personale sau un împrumut destinat vehiculelor, se menţionează într-un comunicat al băncii remis, luni, AGERPRES.

„Deşi poate în acest moment nu simţim acest lucru, industria transportului sustenabil (individual) din România a crescut considerabil în ultimii ani, având chiar şi dublări de la an la an în ceea ce priveşte producţia, achiziţia sau infrastructura pentru acest tip de automobile. Ne bucură să vedem o creştere direct proporţională şi în cererea pentru produse verzi în rândul persoanelor fizice”, a declarat Adrian Humă, sector head Automotive, Transportation and Logistics, ING Bank România.

Concret, dintre cei care vor să îşi cumpere o maşină, 51% plănuiesc să cheltuiască până în 10.000 de euro, 35% între 10.000 – 20.000 de euro, iar 13% peste 20.000 de euro.

Totodată, cei care aleg maşinile de tip hybrid plug-in sau 100% electrice menţionează ca motive principale nivelul mai mic de poluare în comparaţie cu un vehicul normal (49%), costul mai scăzut al alimentării (28%) şi existenţa programelor de sprijin guvernamental pentru achiziţionarea acestor tipuri de maşini (19%).

Printre motivele pentru care aceştia ezită să îşi cumpere maşini verzi se numără: infrastructura de încărcare subdezvoltată (31%), autonomia vehiculelor (20%) şi preţul mai mare comparativ cu o maşină clasică (16%).

„Având în vedere interesul tot mai mare al românilor pentru un stil de viaţă prietenos cu mediul, ING vine în întâmpinarea şoferilor, lansând recent un credit ‘verde’ de nevoi personale special conceput pentru cei ce iau in considerare achiziţia unui vehicul full electric sau tip hybrid plug-in.”, se menţionează în comunicat.

Din punct de vedere al primului credit verde, din portofoliul de retail, ING Bank are o dobândă mai mică cu aproape două puncte procentuale faţă de creditul de nevoi personale standard. Acesta este acordat în orice ING Office, pe loc, pe baza unui singur document (factura/proforma/contract/bon de comandă) emis de dealer-ul auto, nefiind nevoie de plata unui avans pentru acordarea lui. Pentru a-l obţine nu se impune încheierea unei asigurări CASCO şi, spre deosebire de leasing-ul auto, nu există valoare reziduală.

Aşadar, ING Bank România este parte a ING Group, instituţie financiară internaţională globală, care oferă servicii bancare unui număr de peste 38,8 de milioane de clienţi individuali, companii sau instituţii din peste 40 de ţări. ING Bank România este o bancă universală cu peste 1,6 milioane de clienţi din trei segmente de business: persoane fizice (retail), companii IMM-uri şi Mid-Corporate şi Wholesale Banking.