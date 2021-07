4.600 de tone deşeuri au fost confiscate de la începutul anului de poliţiştii de frontieră

Liviu Bute şeful IGPF, chestor principal de poliţie a informat că poliţiştii de frontieră au reuşit să confişte, de la începutul anului, peste 4.600 tone de deşeuri, în cadrul unor acţiuni desfăşurate cu Garda de Mediu şi Direcţia Vămilor.

„Remarcăm o creştere semnificativă a mai multor indicatori specifici Poliţiei de Frontieră. În primele şase luni ale acestui an, am avut o creştere de peste 50% a numărului total de infracţiuni constatate în zona de competenţă a Poliţiei de Frontieră faţă de perioada similară a anului trecut. Mă refer la trecerile şi tentativele de trecere ilegală a frontierei, traficul de migranţi, contrabandă. De asemenea, se evidenţiază tendinţa de expansiune a activităţilor din sfera transporturilor ilegale de deşeuri. De la începutul acestui an, poliţiştii de frontieră au intervenit în 106 cazuri, reuşind confiscarea a peste 4.600 tone de deşeuri, fie în intervenţii punctuale, fie în cadrul unor acţiuni de amploare desfăşurate în colaborare cu Garda Naţională de Mediu şi Direcţia Generală a Vămilor”, a declarat Liviu Bute, la o ceremonie organizată cu ocazia Zilei Poliţiei de Frontieră.

În contextul avansărilor, în cadrul evenimentului, s-a anunţat că ministrul de Interne, Lucian Bode, a aprobat avansarea în gradul profesional următor înaintea îndeplinirii stagiului minim pentru 180 poliţişti de frontieră, pentru merite deosebite dovedite în misiunile operative.

Din punct de vedere al dotărilor a fost anunţată o donaţie din partea companiei British American Tobacco, constând în 250 de camere de supraveghere cu senzor de mişcare, despre care Liviu Bute a spus că vor fi „al treilea ochi al Poliţiei de Frontieră”.