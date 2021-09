A fost lansată licitaţia pentru modernizarea DN71 Târgovişte-Sinaia cu o investiţie evaluată la peste 1 miliard de lei

În data de 06-09-2021, a fost lansată o licitaţie publică pentru modernizarea DN 71 Târgovişte-Sinaia,având o investiţie evaluată la peste 1 miliard de lei, a anunţat ministrul Transporturilor, Cătălin Drulă.

În opinia sa, ”Ce s-a mai întâmplat zilele acestea la Transporturi: am lansat licitaţia pentru modernizarea DN71 Târgovişte – Sinaia. Acest sector al drumului naţional are o lungime de 58,8 km, iar proiectul presupune construirea a 14 poduri noi şi reabilitarea altor 8. În plus, modernizarea include 2 noi pasaje şi 2 parcări de scurtă durată. Investiţia este evaluată la peste un miliard de lei, iar banii vor veni din fonduri europene”, scrie Drulă pe Facebook.