Activitatea curentă a Alro Slatina este finanţată de EximBank cu 167 milioane de lei

EximBank a acordat o finanţare în valoare de 167 de milioane de lei companiei Alro Slatina destinată asigurării necesarului de lichidităţi pentru activitatea curentă a companiei, iar fondurile au fost acordate cu garanţie de stat emisă în cadrul schemei de ajutor de stat COVID-19, dedicată companiilor mari, se arată într-un comunicat al băncii transmis miercuri AGERPRES.

Traian Halalai, preşedintele executiv al EximBank a declarat, „EximBank propune întotdeauna soluţii concrete şi eficiente pentru a susţine dezvoltarea companiilor româneşti şi ne bucurăm că, prin facilitatea acordată, asigurăm uneia dintre cele mai importante companii din România şi din Europa, fondurile necesare pentru desfăşurarea activităţii curente în condiţii optime. Avem încredere că prin instrumentele oferite de EximBank, inclusiv prin intermediul schemei de ajutor de stat, putem contribui semnificativ la demersurile care se fac pentru accelerarea tendinţei de creştere a economiei româneşti, astfel că vom continua să fim un susţinător activ al mediului de afaceri local”.

În ultima perioadă, mediul economic imprevizibil creat de consecinţele pandemiei – care a afectat puternic două dintre segmentele de piaţă esenţiale pentru Alro, respectiv industria auto şi cea aeronautică, precum şi preţurile scăzute la alumină au reprezentat principalele provocări ale producătorului român de aluminiu pentru depăşirea cărora a implementat mai multe măsuri de reducere a costurilor şi de îmbunătăţire a strategiilor de achiziţie şi de vânzări.

La rândul său, Gheorghe Dobra, director general al ALRO a precizat, „Rezilienţa ALRO este obţinută şi prin valorificarea oportunităţilor generate de crize, cum este şi cazul crizei sanitare: şi în astfel de vremuri am rămas fideli strategiei noastre şi ne-am concentrat pe investiţiile în inovaţie şi în cele mai noi tehnologii de producţie şi am continuat parteneriatele cu organizaţiile care susţin dezvoltarea responsabilă şi durabilă a afacerilor”.

Aşadar, Alro fondată în 1961, cu începerea producţiei în 1965, este o filială a Vimetco N.V. (Olanda), un producător global, integrat vertical, de aluminiu primar şi prelucrat. Alro este unul dintre cei mai mari producători de aluminiu integraţi pe verticală din Europa, cu o capacitate de producţie instalată de 265.000 de tone pe an de aluminiu electrolitic, 35.000 de tone pe an de aluminiu reciclat şi 335.000 de tone pe an de aluminiu turnat. Principala piaţă pentru produsele Alro este reprezentată de Uniunea Europeană, dar compania îşi exportă produsele în întreaga lume, în peste 50 de ţări de pe toate continentele. Acţiunile companiei sunt listate la Bursa de Valori Bucureşti din octombrie 1997, fiind prima societate din industria aluminiului prezentă în cei doi indici. Începând cu 16 noiembrie 2020, ALRO este membră al ASI (Aluminium Stewardship Initiative), o asociaţie internaţională care contribuie la îmbunătăţirea durabilităţii în sectorul global al aluminiului.

De asemenea, EximBank este o instituţie specializată ce se implică activ în susţinerea şi promovarea mediului de afaceri românesc. Instrumentele sale financiare sunt dedicate exclusiv segmentului corporate şi pot fi accesate de orice tip de societate comercială, fie că este IMM sau companie mare, derulează tranzacţii internaţionale, ori se adresează pieţei interne. Pentru că acţionează ca agent al statului pe piaţa de garanţii şi asigurări, EximBank este unul dintre instrumentele prin care fondurile publice, puse la dispoziţie de statul român, susţin dezvoltarea durabilă a economiei.