Acuzații grave la adresa CNAIR. Ce se întâmplă cu fondurile PNRR. După ce în spațiul public au apărut informații legate de posibila pierdere a unor fonduri europene din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), CNAIR reacționează ferm și cataloghează toate acuzațiile drept neîntemeiate. Instituția susține că nu există niciun motiv real care să justifice o astfel de ipoteză și aduce în sprijinul poziției sale documente care ar confirma respectarea tuturor procedurilor.

„Alegațiile sunt total neadevărate”, au transmis reprezentanții CNAIR.

Aceștia precizează că toate licitațiile organizate au respectat cerințele legale, inclusiv cele referitoare la transparență și egalitate de șanse, iar toți operatorii economici interesați, indiferent de naționalitate, au avut acces complet la informații.

Problemele tehnice invocate: platformele SEAP/SICAP și JOUE/TED nu au comunicat corect

Potrivit CNAIR, dificultățile întâmpinate au fost provocate de lipsa sincronizării între platforma națională SEAP/SICAP și sistemul european TED/JOUE. Situația a fost semnalată oficial Autorității pentru Digitalizarea României pe data de 18 septembrie 2023, iar instituția a confirmat, printr-un răspuns din 21 septembrie, că formularul european nu permite publicarea stărilor intermediare, cum ar fi suspendările temporare ale licitațiilor.

Cu toate acestea, toate datele erau disponibile integral pe platforma națională, iar în fiecare anunț din JOUE era inclus un link direct către pagina SEAP/SICAP, unde figurau toate actualizările privind procedurile respective.

„Potrivit unei notificări transmise de Autoritatea pentru Digitalizarea României pe 28 septembrie 2023, în urma consultărilor cu operatorul platformei SEAP/SICAP, nu a existat niciun moment în care vreun ofertant – din România, din alte state membre ale UE sau din afara Uniunii – să fi fost împiedicat să participe la procedurile de achiziție.”

CNAIR afirmă că numărul mare de oferte primite, inclusiv de la companii internaționale, este dovada clară că informațiile au fost accesibile și tratamentul oferit a fost egal pentru toți participanții.

„Multitudinea de oferte primite pentru fiecare contract, inclusiv din partea antreprenorilor străini, demonstrează că accesul la informații a fost deplin și echitabil pentru toți participanții”, mai arată CNAIR.

S-a rezolvat: sistemele SEAP și TED, sincronizate oficial în decembrie 2023

Autoritățile au anunțat că, începând cu 4 decembrie 2023, platformele de achiziții au fost complet corelate. Toate autoritățile contractante din România au fost notificate oficial cu privire la modificările implementate, iar fluxul informațional între SEAP/SICAP și TED/JOUE funcționează acum conform standardelor.

Reprezentanții CNAIR subliniază că nu există nicio pierdere de fonduri PNRR, iar toate proiectele au fost derulate legal și transparent. Compania își reafirmă angajamentul de a gestiona responsabil resursele europene și respinge orice afirmație legată de erori de publicare care ar fi afectat accesul la fonduri.

„Prin toate aceste demersuri s-a reușit inclusiv sincronizarea platformelor electronice privind achizițiile publice (JOUE/TED și SEAP/SICAP)”, susțin oficialii companiei.În loc de pierderi cauzate de neglijență, CNAIR aduce în față un lanț de probleme tehnice care au fost remediate la timp, fără a afecta transparența sau participarea la licitații. În plus, instituția oferă exemple concrete, inclusiv comunicări oficiale, pentru a susține faptul că niciun ofertant nu a fost exclus din proces. Deși suspiciunile au generat dezbateri aprinse, poziția CNAIR rămâne fermă: „nu am pierdut fonduri, am respectat legea.”