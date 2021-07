Apple intenţionează să crească cu 20% producţia noului model de iPhone

În planurile pentru acest an, grupul american Apple Inc. a cerut furnizorilor să îi asambleze până la 90 de milioane de exemplare din următoarea generaţie de telefoane iPhone, fiind o majorare semnificativă a producţiei faţă de 2020, informează Bloomberg citând surse din apropierea acestui dosar.

Din punct de vedere strategic din ultimii ani, Apple a menţinut la 75 de milioane de unităţi comenzile iniţiale de telefoane iPhone, pentru care o nouă generaţie este lansată pe piaţă în toamna fiecărui an. Însă majorarea producţiei pentru modelul din 2021 sugerează că Apple se aşteaptă la o cerere crescută pentru primul iPhone lansat după campania de vaccinare împotriva Covid-19.

Astfel, viitorul telefon iPhone 12 va avea un procesor mai performant, la fel ca şi o cameră şi un display îmbunătăţit. Apple intenţionează să îmbunătăţească toate modelele actuale, atât versiunile obişnuite de 5,4 şi 6,1 inchi cât şi modelele Pro de 6,1 şi 6,7 inchi. Toate aceste telefoane, care intern poartă numele de cod D16, D17, D63 şi D64, ar urma să fie dezvăluite în septembrie, mai devreme decât anul trecut când au fost lansate în octombrie, graţie revenirii lanţurilor de aprovizionare.

Concret, cel puţin una din noile versiuni de iPhone va avea un display de tip LTPO (low-temperature polycrystalline oxide), o tehnologie utilizată de mai mulţi ani la Apple Watch, ceea ce permite ecranului să fie mai lent în anumite situaţii pentru a prelungi durata de viaţă a bateriei. Producătorii Oppo, OnePlus şi Samsung Electronics Co. au deja ecrane LTPO pentru principalele lor telefoane.

În contextul competiţional, firma chineză Luxshare Precision Industry Co. ar urma să aibă un rol mai mare în acest an, după ce a preluat facilităţile de asamblare a telefoanelor iPhone de la Wistron Corp. Grupul Hon Hai Precision Industry Co. va fi responsabil pentru cea mai mare parte din producţia modelului de 6,7 inchi Pro Max şi va împărţi producţia modelului 6,1 inchi Pro cu Luxshare, iar în cazul modelului de bază iPhone cu Pegatron Corp. Acesta din urmă va produce toate modelele de 5,4 inchi.

În anul acesta, pe lângă noile telefoane iPhone, Apple pregăteşte de asemenea şi alte produse pentru lansare, inclusiv noi laptopuri MacBook Pro cu cipuri concepute de Apple, noi modele de iPad mini şi iPad precum şi ceasuri Apple Watch cu un display îmbunătăţit.