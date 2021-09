Bursa de la Bucureşti scade marţi cu 2,3% pe tranzacţii de 66 mil. lei

Marţi 31 august 2021, Bursa de Valori Bucureşti a afişat la închiderea de marţi o scădere de 2,3% prin prisma indicelui principal BET, după ce investitorii au realizat tranzacţii de 66 mil. lei, în creştere cu 71% faţă de sesiunea precedentă, arată datele agregate de ZF de la BVB.

Astfel, din 17 companii din prima ligă bursieră, doar trei au înregistrat creşteri, respectiv TeraPlast Bistriţa (plus 3,64%), Transelectrica (plus 1,63%) şi Conpet Ploieşti (plus 0,73%), în timp ce Transgaz nu a avut nicio dinamică, iar restul au marcat scăderi ale acţiunilor.

Cele mai mari deprecieri au fost înregistrate de OMV Petrom (minus 3,04%), Sphera Franchise Group (minus 2,96%), Romgaz (minus 2,26%), MedLife (minus 2,24%), Digi Communications (minus 2,12%), arată datele BVB.

De altfel, toţi indicii bursieri locali au înregistrat scăderi, de la minus 0,16% pentru indicele BET-FI, care urmăreşte evoluţia celor cinci SIF-uri şi a Fondului Proprietatea, la minus 2,92% în cazul BET-NG, indicele companiilor din energie.

Cele mai tranzacţionate acţiuni au fost Banca Transilvania (15 mil. lei), OMV Petrom (8 mil. lei) şi Sphera Franchise Group (6,3 mil. lei).

De altfel, o tendinţă negativă a avut loc şi pe plan extern. În Europa, cele mai mari burse au înregistrat scăderi de 0,55% (Londra), 0,7% (Frankfurt), 0,36% (Paris), 0,24% (Milano) şi 0,5% (Atena), indicele pan-european Stoxx 600 afişand o scădere de 0,6%.

În SUA, indicii Dow Jones, S&P 500 şi Nasdaq Composite au deschis şedinţa de tranzacţionare cu scăderi uşoare, arată datele MarketWatch.