Care a fost evoluția industriei de software în România, în anul 2021?

Anul 2021 a fost o mare provocare pentru ecommerce, optimizarea fluxurilor de lucru, dar și pentru automatizarea proceselor industriale. În analiza Tara Interactive, cel mai important rol în industria de software în 2021 au avut-o inginerii români, dar și calitățile lor de lucru.

Astfel, eCommerce-ul, automatizarea proceselor industriale și optimizarea fluxurilor de lucru, alături de digitalizarea sistemului public, au fost principalele motoare de creștere ale industriei de software din România în 2021, estimată, anul acesta, la peste 9 miliarde de euro.

Pe lângă evoluția organică, din acest an pandemic, la creșterea industriei de profil a contribuit reputația bună la nivel internațional a inginerilor software români, tot mai căutați, în proiecte complexe care implică tehnologii inovative, de generație nouă, precum: blockchain, AI, big data, deep learning, streaming etc.

în viziunea sa, „Ne așteptăm la un avans cu atât mai accelerat al industriei în 2022, pe fondul investițiilor mai mari, ca urmare a intrării în piață a fondurilor europene. Estimăm investiții în creștere în zona de Big Data și AI, în special pe segmentul companiilor mari, a căror nevoie a evoluat de la soluții software care stochează datele (soluții de tip ERP, CRM) la o nevoie de a înțelege acele date și a le interpreta într-un mod corect pentru a putea lua decizii bune și în timp real.

Totodătă, pentru anul viitor, anticipăm adoptarea mai accelerată a tehnologiilor blockchain, care ar aduce beneficii de trasabilitate, audit, securitate cibernetică etc.”, spune Vlad Lepădatu, Managing Partner la TARA Interactive.

Infrastructura IT, foarte bine dezvoltată

În mod cert, o altă particularitate care a contribuit la evoluția industriei locale de software este infrastructura IT foarte bine dezvoltată, care facilitează conectarea și dezvoltarea pe servere din alte țări, aspecte care oferă accesul inginerilor software români la proiecte complexe, internaționale, în industrii de top, unde gradul de inovație și de adopție de noi tehnologii este foarte mare, precum: banking, retail, eCommerce, medical, e-learning, logistică, oil & gas.

Astfel, „În prezent, 70% din cifra de afaceri este generată de proiecte din afara țării, în condițiile în care, deși are resurse umane în măsură să dezvolte tehnologii de top, piața din România are de recuperat circa 5-10 ani în raport cu state țări precum Marea Britanie și SUA în ceea ce privește inovația și adopția digitalizării în companii. Având în vedere comunicarea fără bariere lingvistice cu clienții – inginerii români au cunoștințe de limba engleză peste medie – și infrastructura IT foarte bună, dar și cererea din piețele vestice și deschiderea către inovație, am creat ușor colaborări în aceste regiuni și am crescut proiecte de referință”, mai spune Vlad Lepădatu.

Anul acesta, cele mai importante proiecte dezvoltate de TARA Interactive au fost:

optimizarea consumului de combustibil pentru flote de transport (SUA);

optimizare de procese pe tot lanțul de producție și distribuție (containere în porturi);

agrifood supply chain – proiect ce a presupus optimizarea încărcării tirurilor cu produse agrifood și optimizarea rutelor de distribuție, astfel încât să lase o amprentă de carbon cât mai redusă;

– proiect ce a presupus optimizarea încărcării tirurilor cu produse agrifood și optimizarea rutelor de distribuție, astfel încât să lase o amprentă de carbon cât mai redusă; eCommerce;

dezvoltarea unei aplicații de mobil pentru gestionarea reducerilor și cardurilor de fidelitate;

Enterprise Content Management System cu un motor complex de calcul a rezultatelor căutărilor în funcție de prioritățile de business ale companiei.

Migrarea forței de muncă în IT – cea mai mare provocare

La nivel de ţară, cât privește provocările industriei, și în 2021, migrarea forței de muncă în IT și lipsa de stabilitate a angajaților pe termen mediu au pus presiune pe industrie, făcând-o atipică. În măsura în care proiectele complexe de IT se implementează în ani, angajații din IT consideră normală schimbarea jobului la 6 luni. Ori această lipsă de sincronizare, combinată cu dinamicitatea industriei și a forței de muncă, fac ca evoluția industriei locale de software să fie greu predictibilă. Se observă însă o creștere a cererii de specialiști IT, fiind o oportunitate de a recalifica profesional personalul din alte domenii care sunt în declin – acesta fiind unul dintre trendurile pe care compania românească de software TARA Interactive le anticipează pentru 2022.

Aşadar, cu aceste premise, TARA Interactive are în plan dublarea echipei până la jumătatea anului viitor și a deschis deja 30 de poziții noi pentru sediile din București și Chișinău. În prezent, echipa TARA Interactive are 20 de angajați la București și 10 la Chișinău, ce dezvoltă software personalizat și aplicații mobile pentru clienți din Statele Unite ale Americii, Europa de Vest și România. Cele 30 de poziții deschise în birourile TARA Interactive din București și Chișinău vizează preponderent absolvenți de studii de profil informatic, cu un nivel de experiență de până la 3 ani, care își doresc să lucreze pe tehnologii noi, precum VueJS, React, NodeJS, Computer Vision, blockchain, deep learning etc.