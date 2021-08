Câţi litri de îngheţată a produs Uniunea Europeană, anul trecut?

În anul 2020, cele 27 de state membre ale Uniunii Europene au produs o cantitate de peste 2,9 miliarde de litri de îngheţată, în scădere cu 9% faţă de 2019, arată datele publicate marţi de Oficiul European de Statistică (Eurostat).

Dintr-o cantitate de 34,026 milioane litri de îngheţată produsă în 2020, în scădere faţă de 41,363 milioane litri în 2019, România a produs mai puţină cantitate precum Lituania, care a produs 46,797 milioane litri de îngheţată, sau Finlanda, cu 45,196 milioane litri de îngheţată.

Astfel, în rândul statelor membre UE, Germania a fost principalul producător de îngheţată în 2020, cu 642 milioane litri, urmată de Franţa cu 516 milioane litri (datele din 2019) şi Italia cu 509 milioane litri.

Statele membre UE au exportat anul trecut 232 milioane kilograme de îngheţată către ţările din afara blocului comunitar, în valoare totală de 752 milioane de euro. În plus, importurile de îngheţată din ţările din afara UE s-au situat la 79 milioane kilograme, în valoare totală de 182 milioane de euro.

În contextul dat, principalul producător de îngheţată în 2020, Germania a produs în medie cea mai ieftină îngheţată, la 1,3 euro per litru. Franţa a raportat cel mai ridicat preţ, de 2,2 euro per litru (datele din 2019), urmată de Italia, cu un preţ mediu de doi euro per litru.

Aşadar, în 2020, Franţa a exportat 59 milioane de kilograme de îngheţată, reprezentând 25% din exporturile în afara UE. Franţa este cel mai mare exportator din toate statele membre, înaintea Olandei (care a exportat 38 milioane de kilograme de îngheţată, sau 16% din totalul exporturile în afara UE), Germania (29 milioane de kilograme, sau 13%), Italia (20 milioane de kilograme, sau 9%) şi Belgia (16 milioane de kilograme, sau 7%).