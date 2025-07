Ce este fenomenul Labubu. Cum influențează psihologic generația tânără

Labubu – un nume ciudat pentru un personaj și mai neobișnuit. Dacă ai petrecut timp pe TikTok sau Instagram în ultimele luni, probabil ai văzut această creatură mică, cu urechi ascuțite, ochi mari și un rânjet cu nouă dinți, atârnând de gențile de lux sau adunând mii de like-uri online. De la o jucărie de designer din Hong Kong la fenomen cultural global, Labubu a cucerit imaginația tinerilor din întreaga lume. În acest articol vom explora pe larg originile și evoluția Labubu ca brand, statutul său de jucărie de colecție și formă de artă urbană, precum și impactul psihologic profund pe care îl are asupra generației tinere – de la identitate și atașament emoțional, la comparație socială și escapism. Vom analiza viralitatea Labubu pe rețelele sociale, locul său în cultura pop și comunitatea de colecționari, integrând opiniile specialiștilor în psihologie și sociologie despre acest fenomen al generației actuale.

Ce este Labubu? O privire generală asupra fenomenului

Labubu este personajul principal din seria The Monsters, o colecție de jucării de designer create de artistul Kasing Lung. Imaginează-ți combinația dintre un spiriduș obraznic și un iepuraș pufos cu un zâmbet ștrengar – pe jumătate adorabil, pe jumătate înfricoșător. Această figură de aproximativ 10-15 cm înălțime, cu cap din vinil și corp din pluș, are un farmec irezistibil de “ugly-cute” (urât-dar-drăguț) recunoscut instant. Oficial, Labubu este descrisă ca fiind „binevoitoare, dar ghinionistă – încearcă mereu să ajute, dar reușește fix opusul”, ceea ce îi adaugă o dimensiune de poveste acestui personaj năzdrăvan. Alături de alte creaturi precum Zimomo, Tycoco sau Mokoko în universul fictiv „The Monsters”, Labubu sfidează categorisirea clară: nu e doar o jucărie pentru copii, nici doar o statuetă de artă – este ambele și ceva în plus.

Produsă de Pop Mart – liderul global din domeniul jucăriilor de designer în format blind box – fiecare figurină Labubu vine într-o cutie misterioasă. Asta înseamnă că nu știi exact ce variantă vei primi până nu deschizi cutia, mecanism care creează suspans și adrenalină pentru colecționari. Labubu are zeci de variante și costume tematice (de la seria Monsters Original la ediții speciale ca Exciting Macarons sau Have a Seat), fiecare ediție spunând o poveste diferită și având propriile elemente de design unice. Unele figurine sunt comune, altele sunt ediții limitate sau secrete (“chasers”), extrem de rare, fapt ce le poate crește valoarea de revânzare la sume impresionante.

Fenomenul Labubu se caracterizează prin câteva aspecte definitorii:

Design atipic și atractiv: În locul drăgălășeniei convenționale, Labubu afișează un mix de trăsături inocente (ochii rotunzi, hăinuțe pufoase) și elemente bizare (dinți ascuțiți, rânjet larg). Acest contrast generează ceea ce psihologii numesc „agresivitate provocată de drăgălășenie” – impulsul ciudat de a strânge sau proteja ceva simultan adorabil și ușor înfricoșător. Cu alte cuvinte, Labubu “e atât de drăguță că îți vine s-o strângi în brațe”, chiar dacă are un aer năzdrăvan. Această estetică imperfectă place generațiilor tinere care par să se fi săturat de perfecțiunea lustruită a mascotelor tradiționale. Un profesor de marketing observa că Gen Z „este atrasă de lucruri puțin ciudate și imperfecte… o respingere a look-ului curat și lustruit cu care milenialii erau obișnuiți”. Labubu se înscrie astfel într-o tradiție a esteticii asiatice kawaii neconvenționale, continuând moștenirea începută de Hello Kitty, dar cu un twist rebel și ironic.

Mecanismul blind box și factorul de surpriză: Vânzarea prin cutii-surpriză stă la baza succesului Pop Mart. Faptul că nu știi ce figurină primești stimulează cumpărătorii să tot încerce “norocul” de multiple ori, în speranța că vor găsi versiunea preferată sau rară. Acest amestec de șansă și anticipație produce un “shot” de dopamină la fiecare unboxing reușit, alimentând dorința de a cumpăra din nou și din nou. Video-urile de unboxing postate pe TikTok și Instagram, în care fanii își desfac entuziasmați cutiile Labubu, au strâns deja milioane de vizualizări în ultimele luni. Practic, fiecare cutie devine o mini-aventură și o mică victorie atunci când descoperi un personaj dorit – „simți că ai câștigat o competiție dificilă când reușești să obții unul”, mărturisește o fană declarată a brandului.

Rareitatea și FOMO (teama de a pierde ocazia): Pop Mart lansează în mod regulat serii noi Labubu, adesea cu figurine “secrete” foarte limitate sau ediții disponibile doar la anumite evenimente. Odată epuizate, aceste modele pot fi aproape imposibil de găsit, ceea ce declanșează un sentiment acut de urgență în rândul colecționarilor – dacă nu cumperi acum, s-ar putea să nu mai ai șansa. Acest fear of missing out îi face pe fani să stea la cozi ore în șir la lansări, să verifice zilnic aplicația Pop Mart pentru “ drop-uri ” noi și să fie dispuși să plătească sume mari pe piața secundară. De exemplu, unii colecționari pasionați dezvoltă adevărate strategii – Desmond Tan din Singapore povestește cum “scutură cutiile blind ca să ghicească personajul dinăuntru”, sperând să detecteze un chaser rar după sunet. Dacă îi iese figura secretă din doar câteva încercări, “este în extaz”, spune el.

Colecționabil și purtabil – de la jucărie la accesoriu fashion: Un factor cheie al ascensiunii Labubu este utilitatea estetică – multe exemplare vin sub formă de breloc/pandantiv și pot fi purtate la genți, rucsacuri sau chef. Astfel, Labubu nu stă doar pe raft ca alte obiecte de colecție, ci devine parte din ținuta de zi cu zi. Fanii își “asortează Labubu la outfit”, schimbând culoarea jucăriei în funcție de haine sau de stare, exact cum ar alege o cravată sau o bijuterie. În mod surprinzător, un accesoriu în formă de monstru plușat a ajuns simbol de stil: „este atât un accesoriu, cât și o jucărie… un soi de păpușă nostalgică personalizată care e recunoscută de cei care știu trendul”, explică profesorul Alexander DePaoli despre unicitatea produsului. Pe scurt, Labubu oferă “valoare de întrebuințare” pe lângă valoarea sentimentală, iar oamenii sunt dispuși să plătească mai mult pentru un produs care le împodobește efectiv viața de zi cu zi, nu doar polțețul.

Confirmarea socială și comunitatea: Nu în ultimul rând, faptul că “toată lumea are Labubu” îi determină pe mulți să își dorească și ei unul. Popularitatea în sine devine un magnet – „faptul că sunt la modă le face și mai atrăgătoare… la un moment dat devine ceva auto-împlinit: dacă celebritățile le poartă, dacă toți din jurul tău le au, și oameni de pe tot globul, atunci simți că trebuie să ai și tu”. În jurul Labubu s-a format o comunitate globală de fani care împărtășesc aceeași pasiune, iar acest sentiment de apartenență și entuziasm comun amplifică fenomenul. Colecționarii fac schimb de figurine între ei, discută pe forumuri și grupuri dedicate, se întâlnesc la evenimente și expoziții de art toys. În Egipt, de pildă, există forumuri online și grupuri de social media unde entuziaștii Labubu din Cairo își arată noile achiziții și organizează sesiuni de . La nivel global, “fiecare stream live de vânzare se transformă într-un eveniment social”, remarcă un expert, deoarece fanii nu doar cumpără jucăriile, ci le “curatoriază, tranzacționează și le împărtășesc în direct”, transformând hobby-ul într-o experiență colectivă. Cu alte cuvinte, Labubu nu e doar un produs, ci și un pretext de conexiune socială, un limbaj comun al generației TikTok.

După această imagine de ansamblu, să trecem la povestea din spatele fenomenului: cine a creat-o pe Labubu și cum a ajuns această jucărie din Hong Kong să devină o senzație virală globală?

Originile Labubu: de la atelierul unui artist la cultura pop mondială

Kasing Lung, omul din spatele Labubu, este un artist și ilustrator născut în Hong Kong în 1972. La vârsta de 7 ani s-a mutat cu familia în Olanda, unde a fost expus basmelor și folclorului european – influență care se va dovedi crucială pentru creațiile sale de mai târziuthesportsgrail.comthesportsgrail.com. Lung a devenit primul artist chinez distins cu Premiul Național de Ilustrație în Belgia și și-a început cariera ca ilustrator de cărți pentru copii, îmbinând fantezia, nostalgia copilăriei și un stil vizual aparte, ușor întunecat și jucăușthesportsgrail.comthesportsgrail.com.

Nașterea Labubu (2015): În 2015, Kasing Lung a introdus lumii pe Labubu, un personaj inspirat din mitologia populară nord-europeană (descris adesea ca un “spiriduș nordic” al pădurii)egyptianstreets.com. Artistul a integrat această creatură cu suflet bun, dar predispusă la șotii, în trilogia sa ilustrată „The Monsters”, alături de alți prieteni imaginari precum Spooky, Tycoco, Zimomo sau Patothesportsgrail.com. Labubu este astfel primul și cel mai emblematic membru al universului The Monsters – un univers pe care Lung l-a conceput inspirându-se din folclorul celtic/nordic și propriile vise din copilăriethesportsgrail.comegyptianstreets.com. Designul său, cu urechiușe ca de iepure și zâmbetul acela larg, emană în același timp ceva familiar (amintind de creaturile din basme) și ceva complet nou și surprinzătorflexdog.ro. Inițial, Labubu a apărut în paginile unei cărți ilustrate și în ediții limitate de figurine de artă produse local (Lung a colaborat cu brandul hongkonghez How2work pentru primele sale jucării de designer)thesportsgrail.com. Primele figurine Labubu atrăgeau atenția în cercurile de nișă ale colecționarilor de art toys din Asia, dar fenomenul era departe de amploarea de astăzi.

Parteneriatul cu Pop Mart (2019): Punctul de cotitură a venit în 2019, când Kasing Lung a semnat un acord exclusiv de licențiere cu compania chineză Pop Mart – un gigant emergent al jucăriilor de designer și culturii blind boxthesportsgrail.com. Pop Mart a preluat producția și distribuția figurinei Labubu la scară largă, integrând-o în portofoliul lor de personaje (alături de alte mascote populare în Asia precum Molly, Dimoo sau Pucky). Practic, din acel moment, Labubu a „prins viață” în masă prin lanțul de magazine Pop Mart și platformele online, permițând fanilor din întreaga lume să cumpere cutii-surpriză cu The Monstersflexdog.ro. Fiecare nouă lansare de serie Labubu se epuiza rapid, generând cozi imense în fața magazinelor fizice și “valuri de revânzări” pe internetflexdog.ro. De la un personaj de carte, Labubu s-a transformat într-o jucărie de colecție căutată, cu zeci de mii de unități vândute în scurt timp și o comunitate globală tot mai mare. Kasing Lung însuși mărturisea că succesul a fost atât de răsunător încât a trebuit să pună pe pauză proiectele sale de cărți ilustrate: cererea de prezență la expoziții și de noi designuri de jucării era copleșitoare, transformând Labubu dintr-un hobby artistic într-un fenomen cu viață proprietatlerasia.com.

Boom-ul internațional (2022-2023): Deși în Asia Labubu devenise deja un best-seller în anii imediat următori colaborării cu Pop Mart, explozia internațională a avut loc după 2022, pe măsură ce lumea ieșea din pandemie și căuta noi forme de divertisment și reconectare. Labubu părea să capteze starea de spirit post-pandemică a publicului: „Labubu este haotică, imperfectă, plină de emoție – o antiteză a perfecționismului impus”, explică Ashley Dudarenok, specialistă în piața din China, sugerând că personajul a rezonat cu dorința oamenilor de ceva autentic și jucăuș după perioada dificilă a restricțiilorbusinessmagazin.ro.

În 2023, Labubu avea să intre cu adevărat în cultura pop globală datorită rețelelor sociale. Momentul viral decisiv a fost atunci când Lisa, membră a trupei K-pop Blackpink, a fost zărită purtând un Labubu ca breloc la geantănews.northeastern.edu. Fotografiile cu idolul K-pop și micul ei monstru pufos au devenit virale pe Instagram și TikTok, stârnind brusc interesul masiv al fanilor din întreaga lume. Imediat, vânzările Pop Mart au explodat: compania a raportat 1,8 miliarde de dolari venituri în 2024, de peste șapte ori mai mult decât înainte de a începe să vândă figurine Labubunews.northeastern.edu. Dintre aceste vânzări, seria The Monsters cu Labubu a contribuit cu peste o cincime (peste 360 de milioane $), evidențiind rolul uriaș al micuței mascote în succesul firmeitatlerasia.com. De altfel, se estimează că în 2024 Labubu singură a generat circa 410 milioane $ din veniturile Pop Martbusinessmagazin.ro. Acțiunile companiei listate la bursă au crescut spectaculos (peste 500% într-un an) pe fondul acestui hypebusinessmagazin.ro, fondatorul Pop Mart, Wang Ning, devenind miliardar – presa consemna că într-o singură zi acesta s-a îmbogățit cu 1,3 miliarde £ după ce aplicația Pop Mart a urcat pe primul loc la descărcări în SUAthesportsgrail.com.

Un fenomen truly global: Odată intrat în atenția vedetelor, Labubu a trecut rapid de la un trend asiatic la unul global. Pe lângă Lisa (Blackpink), în 2023-2024 au început să apară tot mai multe celebrități occidentale afișând simpaticele figurine. Rihanna a postat pe Instagram imagini cu Labubu prins de geanta ei, actrița Emma Roberts a declarat într-un video că “are o obsesie” pentru aceste jucăriinews.northeastern.edu, iar chiar și un star precum Kim Kardashian a adăugat Labubu în colecția copiilor săi (Kim fiind cunoscută pentru afinitatea pentru trendurile virale). În mod inedit, și legendarul fotbalist David Beckham a fost fotografiat cu un Labubu, semn că mania i-a cucerit și pe bărbați, nu doar pe tinerele fashionistebusinessmagazin.roromaniatv.net. În Asia, vedete locale și influenceri din țări variate – de la Egipt la Filipine – au început să prezinte propriile colecții Labubu. În Egipt, de pildă, actrița Passant Shawky împărtășea pe Instagram imagini cu noile sale figurine, iar cântărețul Ahmed Saad a postat un video devenit viral în care își manifesta cu entuziasm bucuria de a fi obținut un exemplar rar, spre deliciul și amuzamentul faniloregyptianstreets.com. Când personalități publice arată un asemenea entuziasm, fanii de rând simt validarea și dorința de a participa și ei la “joacă”. Astfel, Labubu a pătruns și în piețe complet noi: Pop Mart s-a extins cu magazine în Europa (Italia, Spania) în 2024-2025romaniatv.netromaniatv.net, iar mania Labubu a ajuns chiar și în țări unde brandul nu are prezență directă, prin importatori locali și retaileri online.

România și fenomenul Labubu: Desigur, nici România nu a fost ocolită de acest trend global. Deși nu avem (încă) magazine Pop Mart oficiale, tinerii români au aflat de Labubu prin TikTok – “motorul de viralizare” al oricărui nou fenomen popromaniatv.netromaniatv.net. În 2023-2024, videoclipurile cu #labubu au invadat For You page-ul multora, stârnind inițial curiozitate și glume, apoi interes real de cumpărare. Importatori locali și magazine online de colecționabile au început să aducă Labubu în România (există chiar site-ul labuburomania.store dedicat) sau să le vândă prin marketplace-uri ca eMag. Presa relata la mijlocul anului 2025 că “nebunia Labubu a ajuns și în România”, cu prețuri de aprox. 400 lei pentru o jucărie originală – de aproape 5 ori mai mult decât prețul oficial de ~17,5 lire sterline (aprox. 100 lei) la Pop Martromaniatv.netromaniatv.net. Chiar și copiile (fake-urile) se vând cu 100-150 lei bucata și găsesc cumpărători, ceea ce spune ceva despre cerereromaniatv.net. Pe TikTok, creatori locali postează video-uri când își deschid cutiile Labubu, entuziasmați de figurinele primite, iar comentatorii oscilează între a glumi despre “chinezăria banală” și a întreba de unde o pot cumpăra și eiromaniatv.netromaniatv.net. Fenomenul e atât de răspândit la noi încât a atras atenția unor influenceri cunoscuți: Andreea Bostănică, o tânără vedetă de pe TikTok, a anunțat că pregătește chiar o piesă muzicală inspirată de celebrele creaturi Labubu, semn că subiectul a devenit parte a culturii tinerilor și la nivel localromaniatv.netromaniatv.net.

De la nișă la mainstream: Astăzi, Labubu este peste tot – din mall-urile din Shanghai până în aeroporturile din Los Angeles, de pe Instagramul Rihannei până în colecțiile de acasă ale fanilor din Egipt sau România. Cozi uriașe, stocuri epuizate în minute și chiar busculade apărute în fața magazinelor Pop Mart (cum s-a întâmplat în Marea Britanie, unde vânzările în persoană au fost suspendate temporar din motive de siguranță) nu fac decât să alimenteze și mai mult mitulflexdog.rotyla.com. Labubu a devenit un simbol pop al noii generații, chiar dacă numele său nu înseamnă nimic anume într-o limbă cunoscută – ceea ce contează este sentimentul și comunitatea construite în jurul lui. Așa cum remarcă Business Magazin, “Labubu fascinează tocmai pentru că refuză să fie înțeleasă complet. Nu este drăguță în sens convențional, nu este utilă, nici ieftină (cel puțin nu pe termen lung), dar e căutată disperat. Este o păpușă cu o poveste – și, mai ales, cu un sentiment: acel amestec de nostalgie, haos controlat și identitate care îi face pe fani să spună: «O vreau acum. Și pe următoarea.»”businessmagazin.ro. Pentru unii, Labubu e “artă de buzunar”; pentru alții, o investiție (fiindcă unele exemplare și-au crescut valoarea exponențial); iar pentru mulți, pur și simplu modul de a se simți parte dintr-o comunitate globală care “vânează un zâmbet cu nouă dinți”businessmagazin.ro.

În secțiunile următoare vom analiza cum a reușit Labubu să aibă un asemenea impact cultural, cum a devenit un fenomen viral pe social media și ce înseamnă acest trend pentru cultura urbană și lumea colecționarilor. De asemenea, vom trece în revistă latura psihologică a fenomenului: de ce sunt tinerii atât de atașați de aceste jucării, ce ne spune asta despre identitatea și emoțiile generației lor și cum explică specialiștii în psihologie și sociologie mania Labubu ca formă de escapism și coping într-o lume din ce în ce mai complexă.

Impact cultural: De la jucărie de designer la accesoriu fashion viral

În doar câțiva ani, Labubu a depășit granițele lumii colecționarilor de jucării și a intrat în sfera culturii pop și a modei urbane. Ceea ce odinioară era o curiozitate de nișă este acum un element recognoscibil pe stradă, la festivaluri de modă și pe rețelele sociale. Să examinăm câteva aspecte ale acestui impact cultural:

Un nou simbol al street fashion-ului

La un moment dat în ascensiunea sa, Labubu a făcut saltul de la a fi doar un obiect de colecție la a deveni un statement de stil. Figurinele mici și pufoase au început să apară prinse de genți de designer (de la casual la luxoase), agățate de rucsacuri, ba chiar și integrate în ținute streetwear creative. În mediul urban global, s-a creat practic o nouă tendință: brelocul Labubu este acum pentru Gen Z cam ceea ce a fost insigna sau patch-ul pentru generațiile trecute – un accesoriu care exprimă apartenența la un trend și adaugă personalitate ținutei. La Săptămânile Modei din marile capitale, fotografii de street style au surprins deseori fashioniste purtând câte un Labubu la braț, lângă o geantă Jacquemus sau un rucsac Louis Vuittonflexdog.roflexdog.ro. Acest contrast între o jucărie aparent copilăroasă și un item de lux definește chiar ironia post-modernă a stilului Gen Z, care iubește juxtapunerile îndrăznețe.

Labubu în variantă „Cola Monster”, folosit ca breloc la o geantă – exemplu de cum aceste jucării au devenit accesorii de modă urbane, afișate cu mândrie de tineri pe stradă.

Designerii și brandurile de modă au luat și ei notă. Au apărut colaborări neașteptate precum ediția Labubu x Sacai (brand japonez high-fashion) sau Labubu x trupa K-pop Seventeen, figurine în ediție limitată care s-au vândut instant și au devenit piese râvnite de colecție. Un pluș Labubu creat în colaborare cu Sacai și semnat de membrii Seventeen s-a vândut la licitație cu peste 30.000 de dolari, doborând recorduri pentru o jucărie contemporanăflexdog.ro. Practic, Labubu și-a câștigat statutul de icon cultural: îl vezi în pictoriale de modă, în videoclipuri muzicale, ba chiar și în campanii de marketing neconvențional (Autoritatea de Turism a Thailandei i-a acordat în glumă personajului titlul de “Amazing Thailand Experience Explorer”, transformându-l într-o mascotă turistică onorifică pentru a atrage tinerii)tatlerasia.com.

Viralitatea pe TikTok, Instagram și alte rețele

Parcursul Labubu a fost strâns legat de social media, care a propulsat-o dincolo de granițele geografie. Pe TikTok, hashtagul #labubu a acumulat rapid vizualizări uriașe odată ce trendul a prins tracțiune. Utilizatorii postează videoclipuri scurte cu colecțiile lor (“Labubu check”), cu momente de unboxing pline de suspans sau cu moduri creative de a integra figurina în viața de zi cu zi (de exemplu, schimbând zilnic Labubu de pe geantă și asortând-o cu ținuta – o tiktokeriță povestea că “în fiecare dimineață îmi aleg Labubu-ul zilei și asta îmi aduce o mică doză de fericire”news.northeastern.edu). Astfel de clipuri adună adesea sute de mii sau milioane de vizualizări, deoarece publicul reacționează la entuziasmul autentic al creatorilor. Un trend popular a fost și să filmezi reacția cuiva care deschide pentru prima dată un blind box Labubu – surpriza și bucuria (sau amuzamentul dacă iese un personaj “ciudățel”) sunt contagioase.

Instagramul este plin de poze cu Labubu în diverse ipostaze: fetițe zâmbitoare ținându-l în brațe, adolescenți cool purtând câte 3-4 brelocuri la un loc, flatlays cu colecții întregi aranjate cromatic, sau chiar memes cu expresia jucăriei. Personajul cu urechi de iepuraș a devenit atât de prezent în feed-uri încât publicațiile l-au numit „furnizor de spam adorabil” în social media – “diavolii pufoși” care îți invadează scroll-ul. Celebritățile au alimentat direct viralitatea: de câte ori o vedetă postează un story sau o poză cu Labubu, aceasta este preluată de fani și de mass-media. Cântăreața Dua Lipa a fost fotografiată de paparazzi cu un Labubu atârnat la geantă, adăugând și mai mult combustibil nebuniei globaletyla.com. Faptul că A-listers din muzică, modă și chiar sport apar asociind un astfel de obiect a validat Labubu ca pe un must-have item. Cu alte cuvinte, în era Instagram/TikTok, Labubu a devenit un simbol de status: “cu cât ai pus mai mulți Labubu pe geantă, cu atât ești mai glamour”, comenta ironic un articolromaniatv.netromaniatv.net. Desigur, e o hiperbolă, dar reflectă percepția că a deține această jucărie virală te pune “în rând” cu trendsetterii momentului.

O altă latură a viralității a fost caracterul de challenge. Prin 2024, provocarea “Labubu hunting” era în vogă: utilizatorii își filmau incursiunile prin magazine Pop Mart sau comenzi repetate online până reușeau să prindă un model rar, apoi își arătau “prada” cu mândrie. Unii își etalau colecțiile întregi pe Reddit sau în video-uri YouTube – zeci de figurine așezate pe rafturi, personalizate cu hăinuțe (da, există outfit-uri special create pentru Labubu, iar unii fani le confecționează chiar ei, transformând jucăria într-un mini-manechin). Toată această expunere pe social media a transformat Labubu dintr-un simplu produs într-un veritabil fenomen viral participativ: oamenii nu doar cumpără jucăria, ci creează conținut cu ea, îi extind povestea și o propagă mai departe. Comunitatea online a consolidat simțul identității de grup – a fi fan Labubu înseamnă a face parte dintr-un trend global în care poți relaționa cu oricine de oriunde prin intermediul unui personaj comun.

De la jucărie de colecție la artă urbană și obiect de lux

Un aspect notabil al parcursului Labubu este legitimarea sa în zona de artă și lux. Ceea ce a pornit ca o figurină de ~7$ bucata a ajuns să fie vândut cu zeci de mii de dolari la licitații de artă, alături de sculpturi și piese de art toy de colecție. În vara lui 2025, la casa de licitații Yongle International din Beijing a avut loc prima licitație dedicată în întregime universului Labubu, cu 48 de piese rare scoase la vânzare – statuete de dimensiuni mari, prototipuri semnate de Kasing Lung, ediții unicat etc.romaniatv.netromaniatv.net. Evenimentul a atras ~200 de participanți și a generat vânzări totale de peste 3,37 milioane yuani (aprox. 0,5 milioane USD), semn al interesului în creștere pentru această nișă de colecțiiromaniatv.net. Piesa de rezistență a fost o păpușă Labubu de 131 cm înălțime (dimensiuni umane), realizată din fibră de sticlă și unică în lume, care a fost adjudecată pentru 1,08 milioane yuani, adică peste 150.000 $romaniatv.net. Este un record mondial pentru o jucărie de acest tip, comparabil cu sumele plătite pentru opere de artă contemporană. Această vânzare confirmă că Labubu a intrat în liga “obiectelor de artă de lux” – practic, a devenit artă urbană de colecție, nu doar o jucărie în serie.

Kasing Lung însuși este acum recunoscut ca un artist contemporan de succes, cu expoziții solo la Tokyo, Hong Kong și în alte mari orașetatlerasia.com. Lucrările sale, inspirate de universul The Monsters, se vând cu zeci de mii de dolari (de exemplu, o pictură originală a sa din 2024 numită „Mon” s-a vândut cu 330.200 HK$ la o licitație, echivalentul a ~42.000 USDthesportsgrail.com). Criticii de artă observă că Lung a reușit să facă tranziția de la toy designer la artist expozițional, fără să-și piardă “joaca” creativă. Figurinele Labubu de mari dimensiuni, unele pictate manual, altele personalizate în colaborare cu artiști stradali, sunt expuse în galerii, iar fanii le privesc nu doar ca pe niște jucării drăguțe, ci ca pe sculpturi pop ce reflectă spiritul cultural al vremii.

Astfel, Labubu ocupă un loc interesant la intersecția dintre cultura pop, street art și piața de lux. Într-un mod similar cu fenomene precum Bearbrick sau KAWS (alte jucării de artă urbană foarte populare), Labubu demonstrează că granița dintre jucărie și artă poate fi foarte fluidă în epoca actuală. Un raport BBC nota că Pop Mart “a transformat achiziționarea de jucării într-un act de rafinament la modă”, lăudând compania pentru abordarea neconvențională de design care a cucerit colecționariiromaniatv.net. Iar mișcarea “kidult” (adulți care colecționează sau se joacă cu jucării) primește și ea un imbold de validare – Labubu nu e doar un moft infantil, ci un fenomen cultural acceptat și valoros. Vom reveni la conceptul de kidult în secțiunea următoare, întrucât este strâns legat de explicațiile psihologice ale atașamentului față de astfel de obiecte în rândul generației tinere.

În concluzie pe această secțiune, impactul cultural al Labubu se vede în multiple feluri: este un trendsetter în modă, o vedetă a social media și un obiect de artă contemporană în același timp. Puține branduri reușesc o astfel de transversalitate. Însă dincolo de factorii externi de succes (marketingul Pop Mart, amplificarea online, raritatea planificată etc.), rămâne întrebarea centrală: De ce iubesc tinerii Labubu? Ce nevoi emoționale și psihologice satisface această jucărie ciudată? Vom explora acest aspect în detaliu, bazându-ne pe opiniile psihologilor și sociologilor care au studiat fenomenul.

Influența psihologică a fenomenului Labubu asupra generației tinere

Succesul Labubu nu poate fi explicat doar prin marketing sau viralitate; el are rădăcini adânci în psihologia consumatorului tânăr al zilelor noastre. Generațiile Gen Z și Alpha, dar și milenialii mai tineri, manifestă un atașament special față de acest tip de obiect – mici “trinkets” (zorzoane, bibelouri) cu valoare emoțională. Psihologi și sociologi au început să analizeze fenomenul Labubu în contextul mai larg al trendului “trinket core” sau “kidult culture”. În continuare vom explora câteva dimensiuni cheie: nostalgia și atașamentul emoțional, rolul în construirea identității și exprimarea de sine, efectele de comparație socială și comunitate și funcția de escapism și coping cu stresul.

Nostalgie, confort și atașament emoțional

Una dintre explicațiile de bază pentru care tinerii (și nu numai) s-au îndrăgostit de Labubu ține de nostalgie și nevoia de confort emoțional. Într-o lume agitată și imprevizibilă, un obiect mic, moale și drăgălaș poate oferi un sentiment de siguranță și bucurie simplă care amintește de copilărie. “Pe la suprafață, Labubu e distractivă și jucăușă. Dar la nivel psihologic, e profund simbolică: astfel de obiecte oferă momente mici, la îndemână, de confort, control și identitate într-o lume impredictibilă”, explică dr. Tracy King, psiholog clinician. Ea consideră că generația tânără a fost privată în parte de liniștea și optimismul de care se bucurau generațiile anterioare la vârsta lor – au traversat pandemii, recesiuni, crize climatice – așa că marile repere ale vieții de adult (carieră stabilă, casă proprietate etc.) par tot mai îndepărtate. În schimb, “micile bucurii, conforturile moi și cumpărăturile aliniate cu identitatea personală par accesibile și pline de sens” pentru ei, spune dr. King. Pe scurt, un Labubu cumpărat acum le aduce o satisfacție tangibilă, spre deosebire de visul abstract al unei case cumpărate peste 20 de ani.

Labubu și jucăriile similare funcționează ca niște “obiecte tranziționale” (concept din psihologia dezvoltării) nu doar pentru copii, ci și pentru adulții tineri. “Aceste obiecte pufoase și jucăușe evocă sentimente de siguranță, grijă și nostalgie – lucruri care poate au lipsit sau s-au scurtcircuitat în prima parte a vieții”, afirmă dr. King, adăugând că “este practic terapia copilului interior în acțiune”. Mulți tineri adulți nu au avut parte de anii ‘20 lipsiți de griji ai generațiilor trecute, fiind direct aruncați într-o lume nesigură. Prin urmare, găsesc refugiu în reconectarea cu copilul din ei: a cumpăra un pluș Labubu, a-l strânge în brațe sau a-l pune pe birou lângă laptop devine un mod de a-și oferi singuri alinare emoțională. Articolul de la RomâniaTV subliniază că “momentele în care strângi în brațe un Labubu te pot transporta înapoi în vremuri în care responsabilitățile erau mai ușoare”. E o formă de regresie controlată, în scop de relaxare: preț de câteva clipe, te simți din nou ca un copil protejat, nu ca un adult copleșit.

Un alt aspect al atașamentului emoțional este personalizarea. Cum am menționat, unii fani cos haine pentru Labubu, îi fac accesorii, îi creează personalități imaginare. Această investire de timp și creativitate sporește legătura afectivă. Labubu devine “prietenul” lor tangibil. Pe TikTok vezi adesea comentarii de genul “arată ca un bebeluș monstru pe care vreau să-l protejez” sau “când am o zi proastă, îmi iau Labubu în brațe și parcă mă simt mai bine”. Chiar și adulți în toată firea recunosc asta fără jenă. Dr. Emma Palmer-Cooper, psiholog cercetător, explică că interacțiunea cu obiecte de care suntem pasionați – fie și un simplu pluș – eliberează emoții pozitive (plăcere, mulțumire, confort) care ne fac să repetăm experiența: “Aceste trăiri plăcute acționează ca un întăritor pozitiv; dacă o activitate ne face să ne simțim bine, vom vrea s-o repetăm. Așa că dacă deținerea sau căutarea unei anumite figurine aduce bucurie, dorința de a continua să colecționezi crește”tyla.com. Altfel spus, atașamentul se transformă în “dependență pozitivă” – te atașezi de Labubu pentru că îți dă o stare de bine, iar apoi vrei mai mult din acea stare, deci cauți și următoarea figurină.

De subliniat că aceste emoții nu sunt neapărat superficiale. Unii specialiști argumentează că mania “trinketurilor” (gen Labubu, Squishmallows, figurine Funko etc.) este de fapt un răspuns autentic la anxietățile generaționale. “Trinket culture este un răspuns la burnout și deconectare. Nu e un trend superficial, ci un răspuns psihologic la cerințele vieții moderne”, afirmă dr. King. Atunci când societatea este resimțită ca fragmentată, stresantă și impersonală, oamenii vor continua să caute modalități mici, moi și simbolice de a se simți mai bine. Asta înseamnă Labubu: un mic balsam emoțional pe care și-l pot permite mulți. În loc să se refugieze în comportamente distructive, tinerii aleg o “depedență” inofensivă – colecționarea unei jucării care le aduce zâmbetul pe buze.

Identitate, exprimarea de sine și acceptarea kidult-ului

Un alt unghi important este modul în care Labubu ajută la construirea identității personale și la exprimarea acesteia în public. Generația Z a crescut într-un mediu digital în care identitatea e ceva ce îți “curatoriază” constant, nu ceva fix dat de societate. În acest context, alegerile lor de consum – inclusiv ce atârnă la geantă sau ce pozează pe Instagram – sunt elemente de limbaj identitar.

Labubu a devenit pentru mulți tineri un simbol al individualității îndrăznețe. Are o aparență suficient de neobișnuită încât să transmită: “nu mă conformez standardelor rigide, îmi plac lucrurile funky și originale”. În cuvintele unui profesor de marketing: “Labubu combină drăgălășenia animalelor mascote cu un aer de ‘nu-mi pasă ce crezi’ dat de zâmbetul acela ciudat. Continuă o tradiție a esteticii asiatice kawaii neconvenționale începută cu Hello Kitty, care de decenii atrage și americani și europeni”. Practic, dacă Hello Kitty era inocentă și perfect cute, Labubu e versiunea 2.0 – cute, dar “with an edge”. Pentru Gen Z care valorizează autenticitatea și imperfecțiunea, Labubu devine un statement de “counterculture” față de generația anterioară. “Cred că dacă i-ai întreba, ți-ar spune că e un lucru contracultural, de a respinge stilul curat și lustruit spre care noi, milenialii, gravităm mereu”, explică Alexander DePaoli modul în care tinerii adoptă aceste mascote puțin bizare drept emblemă a autenticității mai puțin cosmetizate de pe noile rețele sociale. În epoca Instagramului hiper-editat, un monstrușor ciufulit și zâmbitor straniu atârnat la geantă comunică: “prefer realul imperfect, am simțul umorului și nu mi-e teamă să fiu diferit”.

De asemenea, afișarea unui Labubu indică apartenența la tribul global al fanilor. E similar cu purtarea unui tricou cu trupa preferată: cine știe, recunoaște și te validează. “Este un accesoriu popular recunoscut de ceilalți inițiați. Nu-mi vine în minte altceva la fel de de succes acum”, spune același DePaoli. Așadar, identitatea exprimată prin Labubu e duală: pe de o parte arată unicitate (față de mainstream), pe de altă parte arată că ești “în rând” cu un trend global cool.

Interesant este că Labubu a contribuit la o schimbare de mentalitate mai largă: acceptarea “copilăriilor” la vârsta adultă. În societatea tradițională, de la o anumită vârstă trebuia “să te maturizezi” și să lași jucăriile și jocul deoparte. Dar generația actuală contestă această normă. Fenomenul Labubu demonstrează (și amplifică) faptul că “joaca și bucuria nu sunt lucruri pe care le abandonezi la vârsta adultă”, după cum notează un articol romaniatv.net. Dimpotrivă, sunt necesare pentru a naviga într-o lume complexă. Mulți tineri adulți poartă Labubu fără rușine, iar în unele societăți precum Japonia devine tot mai obișnuit și pentru bărbați să afișeze obiecte drăgălașe, fără ca masculinitatea să le fie pusă la îndoială. Această “democratizare a drăgălășeniei” contribuie la extinderea identității – poți fi adult responsabil și în același timp să îți permiți momente de copilărie. Un studiu de piață realizat de agenția Kadence International, intitulat sugestiv „How Kidults Are Driving Toy Sales”, arată că tot mai mulți adulți văd nostalgia jocurilor ca pe un stil de viață asumat: folosesc obiecte precum Labubu “pentru a se deconecta de presiunile zilnice, pentru a-și aminti de bucuria copilăriei și pentru a-și exprima individualitatea”. Cu alte cuvinte, integrarea strategică a jocului în viața de adult este noul trend. Până și marile companii de jucării observă asta: un raport al Toy Association (SUA) din 2025 arată că 49% dintre părinții americani colecționează sau se joacă deja cu jucării pentru a retrăi copilăria alături de copiii lor. Iar firma de cercetare Circana estimează că până în 2034 kidults vor genera o treime din vânzările de jucării în UE.

Astfel, Labubu a devenit un simbol al mișcării kidult, normalizând ideea că e OK să te bucuri de jucării și după ce ai buletin. Ba chiar e un semn de sănătate mentală, am putea spune, dat fiind că “joaca la adulți poate reduce stresul, îmbunătăți funcțiile creierului și stimula creativitatea”, conform cercetărilor psihologice citate în presa de profil. Identitar, tinerii care colecționează Labubu își revendică dreptul de a-și păstra spiritul ludic. Iar societatea începe să recunoască asta ca pe ceva pozitiv, nu ca pe o imaturitate. “Nu e vorba de refuzul de a te maturiza, ci de a îmbrățișa un alt tip de viață de adult”, scrie RomâniaTV despre filosofia din spatele trendului, conform romaniatv.net. Labubu, cu combinația sa de inocență și șotie, sintetizează perfect acest alt mod de a fi adult: responsabil, dar jucăuș; conectat la realitate, dar cu suflet tânăr.

Comparație socială, FOMO și comunitate: când hobby-ul devine competiție

Orice fenomen viral aduce și dinamici de comparație socială – iar Labubu nu face excepție. Pe cât de drăguță și inofensivă e jucăria în sine, în jurul ei se pot crea mici “curse” de statut: cine are cele mai rare figurine? cine a prins “secretul” înaintea altora? câți Labubu poți agăța la geantă simultan? Aceste comparații pot fi stimulative și amuzante, dar uneori pot aluneca în presiune socială și competiție nesănătoasă.

Psihologii atrag atenția că dacă collecting-ul scapă de sub control, poate “cultiva dinamici toxice dacă se transformă din bucurie împărtășită în comparație, competiție sau statut”. Dr. Palmer-Cooper avertizează că atunci când un hobby începe să domine viața cuiva – ocupând prea mult spațiu, devenind o povară financiară sau stârnind competiții inutile – poate afecta negativ starea de bine. În comunitatea Labubu există deja semne de “flexing” (laudă) cu colecțiile: pe forumuri unii postează poze cu edițiile integrale și zeci de figurine, ceea ce poate stârni invidie altora care nu și le permit. Pe piața de resale, cei care prind un chaser rar îl pot vinde la preț multiplu – de pildă, unele figurine de $15 sunt revândute imediat cu $100-$300 online. Această escaladare a valorii creează un sentiment că trebuie “să ții pasul” și poate împinge anumiți tineri să cheltuiască peste măsură doar ca să nu rămână mai prejos.

Fenomenul FOMO l-am menționat: “nimeni nu vrea să se simtă lăsat pe dinafară” spune Lea Paris, o tânără de 28 de ani care inițial a cumpărat un Labubu doar ca “să fie în trend”, de teamă să nu piardă ocazia, și abia apoi a descoperit că îi plac cu adevărat. Acel impuls inițial, de a nu rata ceva ce “toți” par să aibă, este un factor puternic, mai ales la vârsta adolescenței. Social media, cu feed-urile pline de prieteni sau influenceri pozând Labubus, amplifică această anxietate socială subtilă: “dacă nu am și eu unul, par în urmă?”. În plus, raritatea indusă – știm că Pop Mart lansează deliberat secret items puține la număr – face ca oricine prinde o figurină rară să simtă o mică superioritate în grup. Acel “uite ce am și tu nu” poate fi glumeț, dar poate și să rănească dacă cineva e foarte investit emoțional. Cu toate acestea, până acum comunitatea Labubu pare în mare parte prietenoasă și suportivă. Mulți colecționari spun că fac schimburi de figurine ca toată lumea să obțină ce își dorește, iar pe grupuri online oamenii se felicită reciproc pentru “capturi” reușite.

Un alt aspect e spirala consumului: “popularitatea e chiar ceea ce le face și mai atrăgătoare”, afirmă DePaoli, subliniind elementul auto-întreținut al trendului. Cu cât vezi mai des Labubu în jur, cu atât crește dorința (atât la cei care nu au încă, cât și la cei care deja au și vor mai multe). Această dinamică poate duce la “colecționare compulsivă”. Lea Paris povestește că a ajuns să verifice aplicația Pop Mart din jumătate în jumătate de oră în intervalul de lansări, și să petreacă ore întregi scrollând și încercând să prindă figurine, descriind procesul ca “foarte consumator de timp și epuizant”. A acumulat 19 Labubus în scurt timp și încă mai vrea altele – o recunoaște ca pe o “obsesie sănătoasă”, dar totuși obsesie. A trebuit chiar să recurgă la revânzarea duplicatelor pe Depop (la ~15$ peste prețul original) – care îi zboară din stoc în 10 minute – ca să-și recupereze fonduri pentru noi achiziții. Acest exemplu arată cum pasiunea se poate transforma într-un cerc vicios al cheltuielilor: cumperi mult -> ai duplicate -> vinzi ca să recumperi -> repeți. Pentru unii tineri, mai ales fără venituri proprii mari, riscul este să intre în datorii sau să își prioritizeze greșit bugetul urmărind trendul. Psihologii numesc acest fenomen “micro-luxury spending”: Dr. Daniel Glazer spune că Gen Z, venită la maturitate în recesiuni și pandemie, “redirecționează banii puțini disponibili către ‘micro-luxuri’ care oferă imediat control și bucurie”.

Labubu este fix un astfel de micro-lux – costă suficient cât să simți că ți-ai făcut un moft, dar nu cât un obiect de lux tradițional; totuși, multe astfel de mici cheltuieli se pot aduna.

Desigur, există și partea pozitivă majoră: comunitatea și suportul social. Dr. Palmer-Cooper subliniază că “studiile arată că interesele și hobby-urile împărtășite promovează conexiunea socială și pot duce la comunități ce oferă suport emoțional, factor cheie în a face față provocărilor vieții”. Iar platformele online fac mai ușor ca oricând să te conectezi cu alții care au aceeași pasiune, contribuind la sentimentul de belonging (apartenență). Așadar, deși comparația socială poate să apară, ea este adesea umbrită de bucuria comună. Fanii Labubu simt că fac parte din “ceva mai mare” – o rețea globală de tineri care se joacă împreună, fie și virtual. Ei schimbă sfaturi (cum să deosebești un fake, ce retailer e de încredere), împărtășesc momente de fericire (colecția completă!) sau de dezamăgire amuzantă (când cumperi 5 cutii și toate sunt același personaj comun). Această împărtășire creează legături sociale autentice și dă sens hobby-ului dincolo de obiectul în sine. Mulți declară că și-au făcut prieteni noi prin comunitatea Labubu, sau că e o activitate care îi apropie de familie – de exemplu, Tiffany Moon, medic de 40 de ani din Dallas, spune că acum colecționează Labubu împreună cu fetițele ei gemene de 10 ani, transformând căutarea de figurine într-un joc de echipă în familien

Pe ansamblu, influența socială a fenomenului are două tăișuri: pe de o parte, creează presiune socială și spirit competitiv (care, dacă devin excesive, pot provoca stres sau comportamente nesănătoase – cumpărături compulsive, comparații negative de sine), pe de altă parte oferă colegi de joacă, prieteni și o comunitate globală care poate îmbunătăți starea de bine și reduce sentimentul de izolare. Cheia, ca în orice, este moderația: păstrarea hobby-ului în zona de plăcere și nu de obsesie.

Evadare și mecanism de coping într-o lume stresantă

Poate cea mai puternică forță din spatele maniei Labubu este nevoia generației tinere de escapism – de evadare psihologică din realitatea adesea copleșitoare. Trăim într-o epocă în care știrile alarmante, incertitudinea economică și presiunile sociale se țin lanț, iar tinerii resimt asta acut. În loc să evite complet sau să nege problemele, mulți își creează insulițe de refugiu în care să se reîncarce emoțional. Labubu servește exact ca o asemenea insuliță: este ceva “fun și frivol într-o lume foarte divizată și înfricoșătoare”, cum spune Tiffany Moonnews.northeastern.edunews.northeastern.edu. “Într-o lume cu multe vești proaste, o mică obsesie inofensivă pentru o jucărie de plastic oferă oamenilor puțină evadare și chiar creează legături”, adaugă eanews.northeastern.edu. Practic, a colecționa Labubu devine un mod de a face față stresului – te concentrezi pe ceva plăcut, inofensiv, care îți dă sentimentul de control și bucurie, în loc să te lași copleșit de anxietățile mari.

Psihologii confirmă că tinerii au creat o adevărată strategie de coping în jurul acestor mini-hobby-uri. Dr. King observă metaforic că dacă în trecut tinerii aveau o “scară” clară de urcat în viață (școală, job, casă etc.), acum se simt ca într-o “cameră de evadare” (escape room) – trebuie să rezolve puzzle-uri fără instrucțiuni, să atingă ținte invizibile, iar regulile se tot schimbă. În acest peisaj confuz, ei aleg adesea să “investească în prezent” în loc să aștepte recompense viitoare incert.

Aici intră Labubu: cumpăratul și colecționatul oferă un simț de control imediat (poți alege ce să cumperi, poți aranja colecția cum vrei – lucruri mărunte, dar asupra cărora ai putere, spre deosebire de marile incertitudini din viață). După cum subliniază King, “în această realitate, colecționabilele devin ceva ce poți controla. Te ancorează emoțional, îți aduc bucurie în doze gestionabile și adesea te conectează la comunitate”. Ea dă un exemplu sugestiv: “Într-o lume plină de incertitudine, a cumpăra un pluș într-o căciulă de căpșună devine un mod de a-ți regla sistemul nervos”. Cu alte cuvinte, e ca un exercițiu de mindfulness: te concentrezi pe plăcerea mică și concretă a momentului (ce figură voi găsi? ce drăguță e textura asta pufoasă! ce culoare haiosă are costumul etc.) și uiți pentru o clipă de grijile mari.

Escapismul oferit de Labubu este în esență pozitiv atâta timp cât rămâne “o porție de fericire, nu dieta întreagă”. Atât psihologii, cât și colecționarii recunosc că da, trendul probabil va trece la un moment dat și mania se va domoli, dar asta nu face bucuria actuală mai puțin reală sau valoroasă. “Sunt doar niște accesorii mici, haioase, pe care le pui pe geantă. Mă fac fericită zilnic. Într-o lume în care nu putem fi fericiți tot timpul, e plăcut să am acel mic strop de fericire dimineața când îmi aleg Labubu-ul zilei”, spune Lea Paris despre ritualul ei zilnic. Acea mică scânteie de bucurie poate să pară trivială pentru un observator cinic, dar pentru individ are un efect concret: îi schimbă dispoziția, îi dă un sentiment de entuziasm și control la început de zi – ceea ce poate influența pozitiv modul în care face față restului provocărilor zilnice.

Desigur, ca orice formă de escapism, există riscul de evitare a problemelor reale dacă se exagerează. Dr. Palmer-Cooper notează că în unele cazuri, “colecționarea poate servi ca formă de evitare, distrăgând de la probleme emoționale sau psihologice mai profunde, în loc să ajute la rezolvarea lor”tyla.com. Altfel spus, un tânăr ar putea ajunge să se ascundă în spatele colecției sale de Labubu, neglijând aspecte precum cariera, studiile sau relațiile, folosind hobby-ul ca scuză să nu înfrunte anxietăți mai mari. Aceste situații par însă excepții, nu regula. În general, majoritatea fanilor mențin un echilibru: Labubu este evadarea de o clipă, nu o permanență. Un “healthy obsession”, cum spunea Tiffany Moon.

Perspectivele specialiștilor: între avertismente și apreciere

Rezumat, specialiștii în psihologie și sociologie au câteva puncte esențiale despre influența Labubu și a fenomenelor similare asupra tinerilor:

Este un răspuns la contextul emoțional al generației – generația Z crește într-un mediu cu instabilitate și suprasaturație informațională, iar mania trinketurilor ca Labubu e un simptom al acestei stări (căutarea controlului, a confortului, a comunității).

Oferă confort, identitate și control – mici obiecte precum Labubu satisfac nevoia de a avea ceva stabil, de a exprima cine ești și de a obține mici victorii în fața imprevizibilului.

Nostalgia și “repararea” copilăriei – colecționarea acestor jucării este o formă de terapie a copilului interior, aducând sentimentul de grijă și siguranță care poate a lipsit sau s-a pierdut prematur în viața multor tineri.

Trendul nu e trecător (cel puțin nu imediat) – atâta timp cât societatea rămâne stresantă și fragmentată, oamenii vor continua să recurgă la aceste “modalități mici, moi, simbolice de a se simți mai bine”. Dr. King crede că “dacă nu Labubu, va fi următorul mare collectible” – ciclul nu se va stinge prea curând, mai ales cu vedete care alimentează constant trecerea acestor jucării în mainstream.

Kidult culture e aici să rămână – nu mai e o rușine să te joci la maturitate, dimpotrivă devine un mod valid de viață. Studiile de piață confirmă creșterea segmentului de adulți colecționari și beneficiile terapeutice ale jocului la adulți.

Avertismente: urmărește echilibrul! Specialiștii ne sfătuiesc să fim atenți la semne că hobby-ul devine excesiv (dacă cheltuim mai mult decât ne permitem, dacă ne comparăm obsesiv cu alții sau neglijăm alte aspecte ale vieții). Ca orice lucru plăcut, moderația e cheia.

Concluzii: Labubu – între escapism inocent și fenomen definitoriu al generației

Fenomenul Labubu nu este doar despre o jucărie simpatică, ci despre tânăra generație însăși. În micul monstru cu urechi de iepure și zâmbet poznaș se oglindesc speranțele, anxietățile, creativitatea și nevoile psihologice ale copiilor și adulților tineri de astăzi. De ce a devenit Labubu atât de populară? Pentru că este, într-un fel, mascota stării de spirit a generației: imperfectă dar adorabilă, haotică dar bine-intenționată, infantilă dar și sofisticată prin context.

Va ține la nesfârșit mania Labubu?

Probabil că nu în forma sa acută – majoritatea trendurilor au un ciclu de viață. Chiar și unii colecționari recunosc că “Labubus are likely a trend that will pass” la un moment dat. Dar influența pe care a avut-o nu dispare odată cu trendul. Labubu a educat o generație că e OK să te joci, că poți găsi bucurie în lucruri mici și aparent trăznite, că nu ești singur dacă ai o pasiune neobișnuită – există o întreagă comunitate acolo pentru tine. A împins granițele a ceea ce considerăm “cool” și a arătat forța pe care o poate avea un produs creat cu suflet (de un artist inspirat) și amplificat de vocea publicului.

Poate peste câțiva ani altă jucărie va lua locul Labubu pe rafturile magazinelor și în inimile tinerilor. Însă modelul cultural rămâne: generația tânără va continua să transforme produse în fenomene, să caute simboluri care să îi definească identitatea și să îi aline sufletul. Iar specialiștii vor continua să fie cu ochii pe aceste trenduri, pentru că ele dezvăluie ce se petrece în mintea și sufletul noilor adulți ai societății.

Labubu ne învață că uneori escapismul are urechi pufoase și un zâmbet ștrengar – și că nu este nimic în neregulă să evadezi puțin din când în când într-o lume de joacă, dacă asta te ajută să fii mai fericit în lumea reală. Fenomenul Labubu este, în esență, despre regăsirea bucuriei simple într-o existență complicată. Și cine ar putea spune nu unui strop de bucurie? În fond, cum ar zice fanii: Labubu îmi face ziua mai bună – și asta e de neprețuit.