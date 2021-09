Cea mai recentă achiziție auto efectuată de Ion Țiriac pentru colecția sa

Colecția lui Ion Țiriac a fost completată cu o nouă supermașină. Aceasta va putea fi admirată în premieră în perioada 24-30 septembrie

Astfel, în luna octombrie un nou exponat in galeria Tiriac Collection, anume un Mercedes-Benz AMG GT Black Series produs in anul 2021, model super-sport considerat a fi cel mai puternic AMG creat vreodata, conform unui comunicat.

Publicul larg va avea insă posibilitatea de a viziona supercarul in avans intrarii sale oficiale in galeria de la Otopeni, considerand faptul ca acesta va fi expus in premiera, in perioada 24-30 septembrie, in cadrul Pop-Up Store-ului Mercedes-Benz organizat in Piata Victoriei din Bucuresti.

Va putea fi vizualizat împreună cu întreaga colecție de mașini și motociclete

Ulterior, de la 1 octombrie, Mercedes-Benz AMG GT Black Series, se va alatura exponatelor din galeria Tiriac Collection si va putea fi vizualizat impreuna cu intreaga colectie de masini si motociclete.

În contextul colecţiei, acest model se adaugă astfel, impresionantei game de modele Mercedes-Benz de la Tiriac Collection, incluzand: Mercedes-Benz 540K Cabriolet A (1937), Mercedes-Benz 170 VK (1938), Mercedes-Benz 220 S (1958), Mercedes-Benz 600 Pullman (1968), Mercedes-Benz 600 Limousine (1966), Mercedes-Benz SLR Stirling Moss (2011), Mercedes-AMG G63 Hunting Group (2019) si Mercedes-Benz AMG G 63 Edition 1 (2019).

Din punct de vedere al dotărilor, Mercedes-Benz AMG GT Black Series a stabilit recent performanta de 6:43,616 minute pe circuitul de la Nurburgring, surclasand cu peste o secunda titularul recordului anterior – Lamborghini Aventador SVJ.

Bazat indeaproape pe modelul de curse GT3 , GT Black Series dispune de cel mai puternic motor AMG V8, 4000 cmc, care produce 730 CP si dezvolta un cuplu maxim de 800 Nm. Masina atinge 100 km/h in 3.2 secunde, iar viteza maxima la care ajunge este de 325 km/h.

Totodată, modelul integrat in galeria Tiriac Collection este dotat cu amortizoare ajustabile similare celor de la AMG GT R Pro, care permit selectarea functiilor Confort, Sport si Sport Plus. Functia Sport Plus este conceputa pentru a fi utilizata pe circuit, avand o caracteristica inteligenta care poate masura netezimea suprafetei pistei si care poate regla setarile automobilului pentru a maximiza aderenta. Mondelul include jante speciale din aliaj forjat si anvelope Michelin Pilot Sport Cup 2, proiectate special pentru acesta.

Aşadar, în perioada 24-30 septembrie, Mercedes-Benz AMG GT Black Series poate fi admirat la Mercedes-EQ Pop-Up Store in Piata Victoriei, un spatiu care ii invită pe vizitatori să descopere universul electric Mercedes-Benz, dar si modele emblematice din istoria marcii.

Ulterior, incepand cu data de 1 octombrie, modelul poate fi vizionat in cadrul Tiriac Collection, alaturi de alte peste 150 de unitati emblematice apartinand celor mai importanti producatori auto din lume. Programul de vizitare al galeriei este de vineri până duminică, in intervalul orar 10:00-19:00.

În prezent, din Romania deschisă publicului, care reuneste modele auto si moto emblematice, atât clasice, cât si de ultimă generatie, apartinând celor mai importanţi producători auto din lume.