Chips/ASML: Interdicția olandeză lasă China fără echivoc fără echipament

Când două superputeri se ceartă, puterile mai mici aleg o tabără. Olanda este ultima care a făcut acest lucru, în timp ce tehnologia mondială se bifurcă între SUA și China. Guvernul olandez a propus restricții de securitate națională privind exporturile de tehnologie de cipuri. Acest lucru îl aliniază cu SUA, a căror poziție anti-chineză are un impuls în Occident.

Propunerile nu au numit ASML. Nu era nevoie să o facă. Toată lumea știe că această companie olandeză este cel mai mare furnizor de echipamente avansate pentru cipuri din lume. Dependența producătorilor chinezi de ASML a crescut în octombrie, când SUA a interzis exporturile de propriul kit avansat.

Restricțiile olandeze ar impune companiilor să solicite licențe pentru a-și exporta tehnologiile. Acestea ar include sistemele de litografie „DUV” sau de litografie cu ultraviolete profunde, care creează modele minuscule esențiale pentru primele etape ale fabricării cipurilor.

Mașinile ASML domină fabricarea cipurilor la nivel mondial. China reprezintă 15 la sută din vânzările sale. Dar daunele de top-line ar fi de scurtă durată. Compania are un portofoliu de comenzi de mai mult de un an. Cererea pierdută din China va fi înlocuită rapid pe măsură ce producătorii mondiali de cipuri vor începe construcția de noi fabrici în lunile următoare. În acest an, se așteaptă ca vânzările nete ale ASML să crească într-un ritm dublu față de cel din 2022.

Totuși, interdicția olandeză ar avea consecințe grave pentru întreprinderile chineze de cipuri. Șansele lor de a realiza cele mai avansate cipuri fără mașinile ASML sunt minime. Chiar și echipamentele ASML instalate la grupuri chinezești, cum ar fi Semiconductor Manufacturing International Corporation, ar putea deveni mai puțin utile. ASML le-a vândut utilaje în valoare de peste 8 miliarde de euro într-un deceniu. În cazul în care restricțiile olandeze vor exclude serviciile de întreținere și asistență, clienții chinezi vor fi afectați și mai mult.

Acțiunile SMIC s-au mișcat puțin în ultimul an, în ciuda restricțiilor din SUA. O scădere de 60% de la un vârf din 2020 a evaluat la început o mare parte din daune. Dar acțiunile încă se tranzacționează la 23 ori câștigurile viitoare, cu 50% mai mult decât TSMC din Taiwan. Așteptați-vă ca această primă abruptă să scadă în paralel cu sprijinul occidental rezidual pentru tehnologia chineză.

Sursa – www.ft.com