Chiriile pentru e-Mobility vor crește la nivel regional

e-Mobility Rentals, primul serviciu de închiriere de vehicule electrice cu baterii interschimbabile din Europa, creat în România, va fi prezentat la evenimentul internațional de la Londra, Alpha Wolves.

Programat să aibă loc pe 8 și 9 martie 2023, Alpha Wolves oferă o șansă pentru start-up-urile și antreprenorii din ECE de a-și prezenta afacerile și ideile, de a descoperi cele mai promițătoare scale-up-uri și de a intra în contact cu cei mai influenți investitori din ecosistem.

La Alpha Wolves, e-Mobility Rentals va prezenta una dintre cele mai inovatoare soluții de mobilitate urbană electrică din lume, constând în vehicule și scutere electrice cu baterii interschimbabile prin intermediul stațiilor Swap, cu acces nelimitat.

Mobilitatea electrică oferă o serie de beneficii importante: este versatilă, tehnologia putând fi utilizată pe mai multe tipuri de vehicule, are o amprentă de carbon redusă în comparație cu mobilitatea convențională, este eficientă din punct de vedere al costurilor, deoarece se bazează pe electricitate în loc de combustibil fosil, și generează un impact redus asupra mediului, deoarece nu produce emisii poluante.

„Vom prezenta proiectul e-Mobility Rental investitorilor străini care participă la conferința Alpha Wolves, având în vedere obiectivul nostru de a strânge o nouă rundă de investiții. De asemenea, vom urmări tendințele din regiune și vom căuta în mod activ noi parteneriate strategice în Europa care să ne asigure o creștere accelerată în următorii ani. Mai mult ca oricând, interesul pentru noi soluții alternative sustenabile de mobilitate urbană a crescut, iar noi răspundem cu succes acestei nevoi, deoarece oferim nu doar opțiunea de închiriere de mașini electrice, ci și un ecosistem adecvat pentru încărcarea și reîncărcarea bateriilor. Prin urmare, următorul pas strategic va fi dezvoltarea și a unei linii de asamblare a bateriilor electrice.

Piața și industria de mobilitate electrică din Europa fac parte dintr-un sector în creștere rapidă care conduce la trecerea la energia verde și la transportul durabil. Acesta include vehiculele electrice, infrastructura de încărcare și alte servicii conexe. Se preconizează că piața va ajunge la peste 100 de miliarde de euro până în 2025, iar e-Mobility Rentals poate valorifica acest potențial prin oferirea unor prețuri competitive pentru o soluție în prezent unică în Europa”, spune Cosmin Alexandru Văleanu, fondator e-Mobility Rentals.

În prezent, e-Mobility Rentals deține o flotă în creștere de vehicule electrice și scutere care pot fi contractate și închiriate de companii din diferite industrii, cum ar fi curieri, livrări, servicii, precum și de persoane fizice sau familii care doresc să își câștige libertatea de mișcare, la costuri competitive, fără a polua sau afecta traficul deja intens din orașe.

„Inovația e-Mobility Rentals reprezintă o soluție unică pentru întreprinderile care au nevoie de o metodă de transport rapidă, eficientă din punct de vedere financiar și ecologică. În 2022 am introdus pe piață un serviciu de închiriere și cumpărare de vehicule electrice. Acest model aduce valoare tuturor partenerilor noștri atât din punct de vedere al prețului, cât și al ușurinței de contractare și îi ajută să își dezvolte afacerile și să își reducă amprenta de carbon. Am creat o soluție care simplifică mobilitatea urbană și contribuie la diminuarea poluării. Vom prezenta toate aceste beneficii investitorilor și participanților de la Alpha Wolves, deoarece compania noastră are toate atuurile necesare pentru a se dezvolta la nivel local și regional.

Extinderea afacerii noastre are loc într-un context în care Uniunea Europeană a stabilit obiective ambițioase de reducere a emisiilor și de creștere a ponderii energiei regenerabile în mixul energetic. Guvernele au creat stimulente și politici pentru a promova adoptarea vehiculelor electrice, inclusiv dezvoltarea infrastructurii de încărcare, subvenții și scutiri de taxe. Prin urmare, acum, mai mult decât înainte, atât cetățenii, cât și companiile se orientează către soluții durabile, centrate pe tehnologie și concepute pentru a proteja mediul înconjurător”, spune Eduard Anghel, CEO e-Mobility Rentals.

