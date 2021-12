Compania Apa Nova a făcut investiții de 3 milioane de euro în digitalizare

După ce anii trecuți a lansat aplicația mobilă Apa Nova și a refăcut platforma web www.apanovabucureşti.ro, compania Apa Nova va continua transformarea digitală în care va investi circa 3 milioane de euro în perioada următoare, potrivit informațiile acordate de Irina Munteanu, director adjunct al Apa Nova.

Astfel, „ Într-un climat de business modificat de perturbatori majori, cum este contextul pandemic – ce a generat schimbări de piață economice comprehensive, dar și accelerarea transformării digitale, companiile care au dorit să crească și să inoveze în mod eficient în 2021 au avut nevoie atât de flexibilitate, dar și de reziliență. În anul care tocmai se încheie, asigurarea avantajului competitiv a însemnat stăpânirea tehnologiilor emergente și dezvoltarea strategiilor care încorporează managementul riscurilor, fundamentarea deciziilor bazate pe date și o abordare colaborativă și agilă.

Pe măsură ce departamentele financiare au ocupat locul central în elaborarea modelelor strategice de afaceri necesare pentru a concura în economia actuală, provocările s-au transpus în necesitatea de a găsi modalități de a minimiza riscurile, de a maximiza performanța și de a proteja continuitatea afacerii, menținând în același timp suficientă flexibilitate pentru a profita pe deplin de oportunitățile apărute. În era datelor și automatizării, rolurile s-au schimbat în sensul că din ce în ce mai multe organizații s-au bazat pe funcția financiară pentru a crea valoare, a asigura și a spori avantajul competitiv și a îmbunătăți performanța generală a business-ului – acestea în timp ce rolul tradițional de reducere a riscurilor a fost menținut.

A rămâne competitiv în normalitatea anului 2021 a însemnat o planificare precisă, combinată cu o flexibilitate strategică, ambele aliniate strâns cu obiectivele organizaționale. În consecință, am avut nevoie de noi seturi de abilități, astfel încât să înțelegem și să integrăm tehnologiile emergente în activitate, cum ar fi inteligența artificială, analiza datelor și automatizarea proceselor robotizate. Din acest punct de vedere, compania noastră și-a asigurat reziliența organizațională, cu menținerea indicatorilor financiari de performanță, bazându-se prioritar pe ecosistemul digital generat de procesele începute a fi implementate în urmă cu șase ani.

La întrebarea, Cum a arătat consumul de apă la nivelul anului 2021, comparativ cu 2020? Ați înregistrat dificultăți în procesul de încasare a facturilor în acest an? Ce estimări aveți în ceea ce privește rezultatele financiare înregistrate anul acesta, comparativ cu anul 2020?

Irina Munteanu răspunde,” Având în vedere că, potrivit analizelor interne ale companiei, consumul de apă a crescut în anul 2020 cu 2,2% față de 2019 și cu 4,9% față de 2018, consumul de apă a înregistrat în cursul anului 2021 anumite fluctuații, comparativ cu cel din anul precedent, însă valoarea cumulată a consumului s-a menținut la același nivel cu cea înregistrată în anul 2020.

În ceea ce privește procesul de încasare a facturilor, în acest an poate că au existat unele sincope generate de perioada de restricții când accesul în casierii a fost limitat, însă, în cazul nostru, am încurajat și încurajăm în continuare utilizarea metodelor online de încasare și de plată a facturilor, pentru a fi evitate astfel de întârzieri.

Ca performanțe financiare, Apa Nova și-a păstrat în 2020 indicatorii de performanță care au consacrat-o drept liderul operatorilor de utilități din România, cu o cifră de afaceri de 829 de milioane de lei, în creștere comparativ cu 2019, când a fost înregistrată o cifră de afaceri de 816 milioane de lei, motiv pentru care prognoza pentru anul care se încheie curând este una optimistă”.

Despre componenta de resurse umane a companiei şi despre disponibilizări datorate perioadei dificile, se continuă angajările.

În viziunea sa, Noi am continuat permanent să ne concentrăm pe dezvoltarea echipei actuale, dar și pe atragerea de tinere talente și personal calificat în interiorul organizației. Astfel, în perioada pandemiei, nu numai că nu am făcut disponibilizări, dar am angajat masiv, integrând aproximativ 170 de talente numai în 2021.

În paralel, ne-am concentrat și pe motivarea și dezvoltarea echipei actuale, printr-o serie de programe îndreptate în această direcție. Amintesc aici: programe de mobilitate internă, cursuri specializate, definirea unui plan articulat de succesiune, program de dezvoltare individuale, evaluări psihometrice pentru manageri, actualizarea grilei și a politicilor salariale și de beneficii astfel încât să ne raportam la piață, lansarea platformei noastre de e-learning (EduCamp) care conține peste 600 de cursuri, împărțite pe 150 de programe educaționale, accesibile tuturor angajaților.

De asemenea, privind spre viitor, ne concentrăm pe întinerirea echipei noastre și investim în programe educaționale pentru elevi (școala duală) și studenți (programe de practică și internship), dar și implicare în programe de susținere a sistemului educațional din țara noastră”, a informat Irina Munteanu.

Despre strategia companiei în ceea ce privește digitalizarea, despre beneficiile identificate pana acum și în ce direcție se vor concentra investițiile în această zonă şi cum schimbă transformarea digitală activitatea companiei, Irina Munteanu a adăugat,

„ Punem accent pe adaptarea constantă la cerințele clienților, ale pieței și mediului extern, astfel că digitalizarea proceselor de afaceri este extraordinar de importantă pentru noi și de aceea am implementat-o încă de acum 6 ani în aproape toate palierele de business, în jurul a trei piloni: clienți, procese operaționale și angajați. Printre proiectele implementate deja se numără contoarele inteligente, SCADA pentru controlul automat al stațiilor de captare și tratare, pompare, monitorizarea online a calității apei, dar și a parametrilor vitali ai rețelei, soluții software de modelare a rețelei cu efect în predicția și depistarea pierderilor sau chiar robotizarea procesului de tratare a facturilor (Robot Process Automation) sau analiza calității apei folosind roboți. Aceste proiecte stau la baza implementării de senzori, roboți și tehnologicii de identificare caractere (OCR) pentru a putea obține automatizări, alertări, predicții, dashboard-uri și informații utile.

În ceea ce privește digitalizarea serviciilor pentru clienți, am lansat aplicația mobilă Apa Nova și am refăcut platforma web /www.apanovabucuresti.ro/ și suntem în faza de implementare pentru o serie de optimizări ale relației cu clienții. Aceste proiecte au fost demarate cu scopul ca toți bucureștenii să beneficieze de metode moderne și mult mai eficiente de a intra în contact cu noi, de a-și administra contul, dar și de a-și rezolva problemele într-un mod rapid și accesibil.

Una dintre prioritățile noastre în perioada următoare vizează aprofundarea transformării digitale la nivelul companiei, proces pentru care am alocat deja un buget aproximativ 3 milioane de euro”, a concis aceasta.

Aşadar, despre prioritățile companiei pentru anul 2022, Irina Munteanu a informat, „Menținerea stabilității financiare, atât prin stabilizarea volumelor de vânzări, cât și prin eficientizarea continuă a activității și îmbunătățirea calității serviciilor furnizate clienților, rămâne un obiectiv strategic al companiei noastre. Totodată, ne concentrăm și pe accelerarea implementării planului investițional demarat anul acesta, care se bazează pe extinderea și modernizarea infrastructurii de apă potabilă și canalizare. De asemenea, aprofundarea proceselor digitale rămâne unul dintre obiectivele noastre, în condițiile în care dezvoltarea unui ecosistem digital unitar, axat pe nevoile consumatorilor, ne oferă oportunitatea de a evolua.

În paralel, Apa Nova a aderat la un nou set de orientări strategice, asumându-se angajamentul de a deveni o companie etalon în transformarea ecologică, prin urmare, toate eforturile, acțiunile și investițiile companiei noastre se armonizează în rolul de susținător al dezvoltării durabile”.