Compania Cemacon a înregistrat un profit net de peste 40 de milioane de lei în primele nouă luni ale acestui an.

Dragoș și Adrian Pavăl, fondatorii rețelei de magazine de bricolaj Dedeman, au dat o nouă lovitură în plină pandemie.

Compania Cemacon, deținută în proporție de 91,21% de Pavăl Holding, concertat cu PIF Industrial, a înregistrat, în primele nouă luni ale acestui an, un profit operațional de 54,46 milioane de lei. Profitul net înregistrat este de 42,63 milioane de lei, se arată într-un comunicat al companiei.

În contextul financiar, „Cemacon se menţine pe un trend ascendent în ceea ce priveşte rezultatele financiare, obţinând în trimestrul al III-lea al anului 2021 o creştere cu 40% a cifrei de afaceri, comparativ cu perioade similare din anii precedenţi. Atât dinamica pieţei care a fost favorabilă consumului, cât şi deciziile strategice de management pentru anul în curs au generat o serie de rezultate peste cele prognozate pentru companie: la 30 septembrie 2021, compania Cemacon înregistrează un profit operaţional de 54.460.528 lei şi un profit net de 42.634.838 lei”, se menţionează în comunicat.

Creșteri de prețuri la toți jucătorii importanți de pe piață

În comunicatul trimis de Cemacon se arată că preţurile crescute la materii prime şi energie, precum şi cheltuielile variabile la nivel logistic au pus presiune pe întregul sector de producţie din piaţa construcţiilor, generând creşteri de preţuri la toţi jucătorii importanţi.

Liviu Stoleru, director general şi preşedinte al Consiliului de Administraţie Cemacon SA a declarat, „Abordăm fiecare decizie strategică folosind principiile din şah: suntem cu două-trei mişcări înaintea pieţei şi a factorilor externi care ne pot condiţiona, dar avem şi un fler al celor care-şi cunosc în profunzime business-ul, iar asta ne permite să luăm decizii rapide, în momente cheie. Da, avem un profit net de 42 milioane lei la final de T3, dar mai important pentru noi la această oră este că am finalizat investiţii care vor avea un impact pozitiv în activitatea noastră pe termen lung. Centrala de co-regenerare pe care am instalat-o în acest an, beneficiind de cofinanţare nerambursabilă FEDR, prin Programul Operaţional Infrastructură Mare, ne asigură până la 64% din energia electrică consumată, compania noastră achiziţionând doar diferenţa de 36% din totalul de consum intern. Capitalizarea de acum este parte a strategiei pe termen lung, prin care vom continua proiectele de investiţii în creşterea capacităţii şi eficienţei de producţie, precum şi în dezvoltarea expertizei şi a gradului de retenţie a angajaţilor în companie”.

Activele nete au înregistrat cu creștere cu 18%

Variaţia stocurilor a înregistrat valori mai mici faţă de perioada precedentă, ca urmare a decalajului dintre cantităţile produse şi cele vândute în trimestrul al III-lea 2021 şi al contextului de piaţă favorabil.

La finalul lunii septembrie 2021, activele nete ale companiei înregistrau o creştere cu 18% faţă de finalul anului 2020, depăşind suma de 223 milioane lei.

Aşadar, Cemacon este cel mai mare producător român de blocuri ceramice şi liderul pieţei de blocuri ceramice din Transilvania. Cele două fabrici de cărămidă din Zalău şi Recea se bazează pe capital uman competitiv, orientat spre inovare, dar şi pe tehnologie de ultimă generaţie, plasând compania în topul capacităţilor de producţie din sud-estul Europei. Compania este listată la Bursa de Valori Bucureşti.